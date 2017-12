Ankara – Knapp drei Wochen nach seinem letzten Treffen mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in Russland besucht Kremlchef Wladimir Putin Ankara. Putin werde am Montag in der türkischen Hauptstadt mit Erdogan zusammenkommen, meldete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag.

Dabei werde es vor allem um den Krieg in Syrien und die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA gehen. Wegen der Jerusalem-Krise hat Erdogan für Mittwoch einen Sondergipfel der Organisation für Islamische Kooperation (OIC) in Istanbul einberufen.

Erdogan war erst am 13. und dann noch mal am 22. November mit Putin im russischen Schwarzmeerort Sotschi zusammengekommen. Dabei ging es um den Bürgerkrieg in Syrien. Putin wird am kommenden Montag außerdem zu politischen Gesprächen in der ägyptischen Hauptstadt Kairo erwartet. Erdogan sucht seit dem Ende einer Krise mit Moskau im Sommer vergangenen Jahres die Annäherung an Russland. (APA/dpa)