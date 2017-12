Innsbruck – Weil sie für das Vorjahr nicht um Parteiförderung für ihre Wählergruppe „Vorwärts Tirol“ angesucht haben, wurden die drei Impuls-Mandatare Hans Lindenberger, Maria Zwölfer und Josef Schett bereits vom Obersten Gerichtshof (OGH) zur Schadenersatzleistung von 740.000 Euro verurteilt. Schließlich gibt es eine zivilrechtliche Verpflichtungserklärung dazu. 650.000 Euro wurden bereits berappt. An die OGH-Entscheidung hat sich jetzt auch das Oberlandesgericht Innsbruck gehalten: Das Impuls-Trio muss für 2017 ebenfalls 740.000 Euro an Vorwärts bezahlen, dazu kommen noch die Rechtsanwaltskosten. „Wir werden diesmal aber keine Berufung einlegen“, kündigt Impuls-Anwalt Hermann Holzmann an. Lindenberger, Zwölfer und Schett haben sich bekanntlich 2015 von Vorwärts abgespalten.

Im Landtag wird seit dem Sommer um eine Lösung gerungen, Lindenberger und Co. stehen vor dem finanziellen Ruin und fordern Solidarität vom Landesparlament. Ein Antrag für eine „Lex Impuls“, also die Möglichkeit, rückwirkend für 2016 und 2017 doch noch um Parteiförderung anzusuchen, fand im November keine Unterstützung und wurde deshalb nicht behandelt. Jetzt haben Lindenberger und Co. einen Kompromissvorschlag für 2017 eingebracht. Der Dringlichkeitsantrag für die am Mittwoch beginnende Landtagssitzung sorgt aber bereits für Diskussionen. Vor allem, weil in der Begründung darauf verwiesen wird, dass die Impuls-Abgeordneten die Fristen der Antragstellung nicht sorglos verstreichen ließen, „sondern – ganz im Gegenteil – politisch sorgsam reagiert“ hätten. Das stößt der ÖVP und den Grünen sauer auf.

Die Grünen ließen am Montag noch offen, ob sie zustimmen werden. „Wir führen noch Gespräche“, sagt Klubchef Gebi Mair. Ähnlich argumentiert sein ÖVP-Kollege und Koalitionspartner Jakob Wolf. „Grundsätzlich gibt es eine Wohlmeinung, aber Klubchef Hans Lindenberger muss endlich einmal sagen, was Sache ist.“ Schließlich steht noch eine Schadenersatzklage für 2016 im Raum, zuletzt haben die Impulsler zudem angekündigt, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anzurufen. Wegen Fehler im OGH-Verfahren (fehlendes Parteiengehör).

FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger spricht von einer Gewissensentscheidung. „Wir werden deshalb den Klubzwang aufheben und eine geheime Abstimmung fordern.“ Er drängt darauf, dass die Sozialdemokraten an der Abstimmung teilnehmen und nicht, wie angekündigt, den Sitzungssaal verlassen. SPÖ und die Liste Fritz sind gegen eine nachträgliche Parteiförderung. (pn)