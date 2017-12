Von Peter Nindler

Innsbruck – Mehr als 2,2 Mio. Lkw werden heuer über den Brenner rollen. Um die Transitlawine auf der Straße mit jährlichen Steigerungen von acht Prozent einzubremsen, sollen im Jänner bei einem Brennergipfel mit der EU, Deutschland und Italien in München Strategien für eine Verlagerung auf die Schiene angedacht werden. Vor allem der Umwegtransit macht Tirol zu schaffen. Die längere Strecke über den Brenner von und nach Italien wird wegen günstiger Mauttarife mit durchschnittlich 30 Cent pro Kilometer in Kauf genommen. 700.000 bis eine Million Lkw-Fahrten sind darauf zurückzuführen. Doch das ist nur eine Seite der Medaille.

Für Transitforumchef Fritz Gurgiser benötigt es deshalb ein umfassendes Transitpaket, zu dem auch Österreich einen Beitrag leisten müsste. „LH Günther Platter soll sich nicht über die hausgemachten Transitprobleme hinwegschwindeln und gegenüber Bayern die Muskeln spielen lassen.“ Denn zum Umwegtransit tragen auch jährlich 300.000 Lkw bei, die in Tirol günstig tanken. Bei der Lkw-Tankstelle in Wörgl oder auf der Brennerautobahn bei Natters. Gurgiser spricht von Transit-Anlockungs-Tankstellen. „Mit einer Tankfüllung von 1000 Litern spart sich der internationale Frächter bis zu 300 Euro. Die Maut zwischen Rosenheim und Verona kostet außerdem nur rund 130 Euro.“ 20 bis 30 Cent pro Liter ist der Diesel in Tirol billiger als in Frankreich, der Schweiz oder Italien. Im Vergleich zu Deutschland um rund sieben Cent. Der Umsatz wird mit rund 300 bis 400 Mio. Euro beziffert, der Staat verdient mit der Mineralölsteuer natürlich kräftig mit.

Aus der Sicht Gurgisers ergibt das alles ein klares Bild. „Bayern, Südtirol und das Trentino schützen den Lkw-Transit, weil sie keine Fahrverbote erlassen und einen Billigtarif bei der Maut verlangen.“ Das Bundesland Tirol habe zwar immer wieder Fahrverbote erlassen und die Mautkosten auf 88 Cent pro Kilometer erhöht. „Aber durch den billigen Diesel werden sie gleich doppelt refundiert.“

Die günstigen Dieseltarife regen auch Verkehrs- und Umweltreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) auf. „Die künftige schwarz-blaue Regierung muss das steuerliche Dieselprivileg, den Lkw-Magneten Nummer eins, abschaffen, wie das die UmweltlandesrätInnen schon seit Jahren fordern.“ Gleichzeitig drängt Felipe darauf, dass die neue Regierung der geforderten Lkw-Obergrenze von einer Million Fahrten außenpolitisch Vorrang einräumt. „Außerdem werden wir für eine rasche Verlagerung nicht bis zur Fertigstellung des Brennerbasistunnels warten können, sondern davor zusätzliche Kapazitäten auf der Schiene brauchen.“

Eindringlich warnt die grüne Landeshauptmannstellvertreterin davor, die ÖBB zu zerschlagen. Wie berichtet, nimmt die Gesamtgütermenge auf der Brennerachse sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene zu. Nur jene auf der Brennerautobahn im Verhältnis zur Bahn um das Doppelte. Rund 46 Millionen Tonnen sind es aktuell, 70 Prozent davon auf der Straße. Dennoch verzeichnete die Rollende Landstraße (RoLa) heuer bisher einen Zuwachs von 6,4 Prozent. Damit es zu keinen Engpässen kommt, hat Ingrid Felipe bei den ÖBB angefragt, „wie schnell die RoLa-Kapazitäten auf jährlich 500.000 Lkw hochgefahren werden können und welche Maßnahmen Bund und Land beim Ausbau der Kapazitäten treffen müssen“.