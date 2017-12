Von Karin Leitner

und Michael Sprenger

Wien – Die schwarz-blaue­n Koalitionsverhandlungen gehen in das Finale. Am Wochenende sollen das Regierungsprogramm und die Ministerliste samt neuer Kompetenzverteilung stehen.

Nun gibt es auch europapolitischen Konsens. Der Tiroler Tageszeitung liegt das Papier dazu vor; es ist eines mit etlichen Absichtserklärungen.

Die Eckpunkte: „Österreichs Rolle in Europa“ und „das Bekenntnis der neuen Bundesregierung zur EU“ seien „außer Streit gestellt“. Im Koalitionsübereinkommen werde „eine klar pro-europäische Linie abgebildet“. Eine Präambel zur EU, wie es sie im Jahr 2000 ob des erstmaligen Pakts zwischen Schwarzen und Blauen gegeben hat, ist nicht vorgesehen. FPÖ-Obmann Heinz-Christia­n Strach­e hat schon vor der Wahl kundgetan, eine solche nicht zu unterzeichnen.

Verständigt haben sich ÖVP und FPÖ darauf, dass über einen „Öxit“ – den Austritt Österreichs aus der Union à la Großbritannien – nicht abgestimmt wird. Die FPÖ hat vor dem Brexit damit geliebäugelt; mit mehr direkter Demokratie tut sie das noch immer. Darüber, wie weit diese künftig generell gehen soll, wird nach wie vor beraten.

In Sachen Europa ebenfalls fixiert: Die EU-Agenden, für die derzeit das Außenamt zuständig ist, kommen in das Kanzleramt – damit sind sie in den Händen von ÖVP-Regierungschef Sebastian Kurz (er hatte sie als bisheriger Außenminister bereits). Eine EU-Sektion wird es geben. Ergo wird Österreichs EU-Ratsvorsitz in der zweiten Hälfte nächsten Jahres nicht im Außen-, sondern im Kanzleramt federführend vorbereitet.

In Sachen Türkei ist vermerkt: „Keine Zustimmung zu einem EU-Beitritt. Verbündete zur Erreichung des endgültigen Abbruchs der EU-Beitrittsverhandlungen zu Gunsten eines Europäisch-Türkischen Nachbarschaftskonzeptes werden gesucht.“

Realisieren wollen ÖVP und FPÖ das von Kurz postulierte „Subsidiaritätsprinzip“: In der Union solle nur noch „Großes“ gemeinsam geregelt werden, anderweitiges habe nationale Angelegenheit zu sein. Als „große Fragen“ hat Kurz im Wahlkampf etwa die Außen-, die Sicherheits- und die Verteidigungspolitik genannt. Für Sozial, Gesundheits-, Gesellschafts- und Familienpolitik sollten die einzelnen Staaten zuständig sein, befand er.

Ein weiteres Begehren: EU-Gesetze sollen befristet beschlossen werden; erweisen sie sich als untauglich, laufen sie aus.

Vages gibt es zum EU-Außengrenzschutz: „Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und Frontex (EU-Agentur für die Grenz- und Küstenwache) – und Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in Österreich durch Grenzraumkontrollen.“ Und: „Auslotung und Ergreifung sämtlicher Möglichkeiten von nationalen Grenzschutzmaßnahmen, solange der europäische Außengrenzschutz nicht gesichert ist.“

Zur Zukunft der Union heißt es: „Bei einer umfassenden europäischen Debatte über die Reform der EU“ werde „in Österreich ein EU-Konvent einberufen“, um die heimische Position zu erarbeiten.

Ein weiteres Thema ist ebenfalls abgehakt. Seit Jörg Haiders Zeiten drängen die Blauen darauf, von der Kammerpflichtmitgliedschaft zu lassen. Was auch Strache wünscht, spielt es nicht. Es bleibt in den Vertretungen von Arbeitnehmern, Wirtschaft und Bauern alles wie gehabt. Auch ein Referendum dazu, zumindest eines unter den jeweiligen Mitgliedern, wird es nicht geben. Vorgesehen ist aber, dass die Mitglieder fortan weniger zahlen sollen – auch mit dem Zweck, dass in den Kammern eingespart wird. Schon ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel hatte im Bund mit der FPÖ versucht, die Kammer-Umlage zu reduzieren – für AK-Mitglieder von 0,5 auf 0,3 Prozent. Das scheiterte am Widerstand von Abgeordneten.