Von Peter Nindler

Innsbruck – Die letzte Landtagssitzung war offensichtlich der Startschuss für eine Umweltoffensive der Grünen. Schließlich wird in zwei Monaten gewählt. Die schwarz-grüne Koalition ist zwar noch im Amt, doch ab jetzt schaut jeder vor allem auf sich selbst. Mit Natura 2000 und Maßnahmen gegen den steigenden Transitverkehr stehen derzeit politisch aber zwei zentrale Themen im Mittelpunkt. Und die Grünen ziehen die Samthandschuhe aus.

Noch vor Weihnachten soll es nämlich eine Stellungnahme zu den Wünschen der EU über weitere Natura-2000-Schutzgebiete geben. Das wurde Mitte November bei einem Treffen mit Vertretern der Kommission in Wien vereinbart. Während sich LH Günther Platter (VP) gegen zusätzliche Schutzgebiete ausspricht, will seine Stellvertreterin und Umweltreferentin Ingrid Felipe hier nicht nachgeben. Im Hintergrund ringt Schwarz-Grün um eine Stellungnahme. Doch Felipe machte jetzt im Landtag in einer Anfragebeantwortung für die Liste Fritz klar, wohin für sie die Reise gehen soll: „Auch die Tiroler Landesregierung nimmt die Verpflichtungen aus der Habitatrichtlinie sehr ernst und wir werden weiterhin alles daransetzen, durch unsere Natura-2000-Gebiete den notwendigen Beitrag zum Netzwerk zu leisten“, betont sie. Felipe hält nach den Gesprächen mit der EU-Kommission weitere Schutzgebiete für notwendig und richtig. „Welche das genau sein werden und wie wir zu einem neuen Ausweisungsvorschlag kommen, ist Verhandlungsgegenstand bereits im nächsten Frühjahr. Wir werden dabei wie auch bisher nach fachlichen Kriterien vorgehen.“ Ganz oben auf Felipes Wunschliste stehen das Vesil- und Fimbatal im Bereich des Piz Val Gronda in Ischgl.

In der Verkehrspolitik fordern die Tiroler Grünen – Regierungsmitglieder und Landtagsklub – in einem Schrei­ben an die noch amtierende Bundesregierung einen „Vier-Punkte-Plan“ für eine Lkw-Obergrenze von einer Million Fahrten. Dazu zählt eine sofortige Anhebung der Lkw-Brennermaut auf das Niveau vor der Absenkung im Dezember 2015. Im Gleichschritt mit der von Südtirol versprochenen Erhöhung der Mauttarife auf dem italienischen Abschnitt der Brenner­autobahn soll auch die Unterinntalmaut hinaufgesetzt werden. Das gelingt aber nur, wenn die EU-Wegekostenrichtlinie hier zusätzlichen Spielraum ermöglicht.

Der „Billig-Diesel“ beschäftigt die Grünen ebenfalls. An die Adresse von Umweltminister Andrä Rupprechter (VP) erheben sie die Forderung, dass sich der Tiroler in der Regierung für die Abschaffung des Dieselprivilegs einzusetzt. 8,5 Cent pro Liter sparen sich die Frächter dadurch. Der billige Diesel sei ein Lkw-Magnet mit 300.000 bis 400.000 Fahrten, heißt es in dem Schreiben, das gleichlautend an Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SP) gerichtet ist.