Von Michael Domanig

Tulfes – Einstimmig hat der Tulfer Gemeinderat am Mittwochabend beschlossen, dass sich die Gemeinde mit 2,4 Mio. Euro an den ersten beiden Bauphasen der geplanten Glungezer-Modernisierung beteiligen wird. Die Gemeinde müsse dazu einen Kredit aufnehmen, erklärt Bürgermeister Martin Wegscheider, die genauen Finanzierungsmodalitäten seien hierbei noch zu klären.

Bauphase eins betrifft die lange geplante neue 10er-Gondelbahn von Tulfes bis zur Mittelstation Halsmarter – die den alten Doppelsessellift ersetzen soll –, Bauphase zwei die Errichtung einer Beschneiungsanlage. Die Gesamtkosten für beide Projekte liegen bei rund 11 Mio. Euro.

Nächster, erst mittelfristig geplanter Schritt (Bauphase 3) ist dann die Erneuerung der zweiten Liftsektion bis Tulfein. Angedacht sei, den bestehenden Schlepper – der im Sommer zum 1er-Sessellift umgebaut wird – durch einen 6er-Sessellift zu ersetzen, fixiert sei aber noch nichts, so Walter Höllwarth, Geschäftsführer der Glungezerbahn.

Das geplante Gesamtvolumen – Neubau Sektion 1 und 2 sowie Beschneiung – beträgt ca. 16,5 Mio. Euro. Laut dem bisher bekannt gewordenen, in der Steuerungsgruppe ausgearbeiteten Finanzierungskonzept wären dabei 1,5 Mio. Euro aus der Kleinskigebietsförderung des Landes Tirol vorgesehen, weitere 200.000 Euro aus der Tourismusförderung. Der Tourismusverband Hall-Wattens würde demnach in Summe 2 Mio. Euro tragen (für die 1,2 Mio. Euro, die der TVB für die ersten beiden Bauphasen beisteuern soll, liegt laut Obmann Werner Nuding bereits ein Aufsichtsratsbeschluss vor). Die Gemeinde Tulfes würde insgesamt 3,6 Mio. Euro tragen – von denen 2,4 Mio. Euro nun beschlossen wurden –, die Glungezerbahn soll aus dem Betrieb alles in allem 5,5 Mio. Euro erwirtschaften. Die übrigen 3,7 Mio. Euro sollen laut Konzept die 20 Umlandgemeinden aufbringen.

GF Höllwarth spricht nach dem Beschluss in Tulfes von einem „wichtigen Signal der Standortgemeinde an alle anderen Beteiligten“. Als Nächstes gelte es nun an die Regionsgemeinden heranzutreten, die sich im Vorfeld bereits zum Glungezer bekannt hätten. Bald nach den Feiertagen will man die Vertreter aller Gemeinden einladen und ihnen die Details vorstellen.

Sobald die Finanzierung stehe – und alle behördlichen Genehmigungen vorliegen –, wolle man rasch an die Auftragsvergabe gehen, skizziert Höllwarth den weiteren Weg. Ziel sei es, im Winter 2018/19 mit der neuen Bahn zu starten. Die Beschneiung solle dann in einem nächsten Schritt umgesetzt werden. Diese ist auch für BM Wegscheider zentral: „Wir müssen dringend schauen, dass wir flächendeckend, nicht nur punktuell beschneien können, damit wir verlässlich aufsperren können.“ Denn eines habe auch der heurige Saisonstart gezeigt: „Wenn wir Schnee haben, sind die Leute da“ – und in Saisonen mit ausreichend Schnee habe die Glungezerbahn auch nie Abgänge verzeichnet.