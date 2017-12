Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Erst Anfang November gab es Aufregung rund um die Baustelle für das Haus der Musik am Innsbrucker Rennweg. Damals wurde bekannt, dass die Stadt rund 1,38 Mio. Euro an Erstinvestitionen und Anlaufkosten nachschießen muss. Auch das Land als Projektpartner dürfte gemäß vereinbartem Kostendeckungsschlüssel eine ähnlich hohe Summe aufbringen müssen. In Summe stehen also aus diesen beiden Titeln zusätzliche 2,7 Mio. Euro im Raum. Kurz danach bestätigten Stadt und Land erstmals, dass auch bei den reinen Baukosten mit Steigerungen gerechnet werden muss.

Ein diesbezügliches Update der Innsbrucker Immobilien GmbH (IIG) an die Projektpartner wurde unlängst von der Abteilung Hochbau im Amt der Tiroler Landesregierung überprüft. Aus dem Büro von LH Günther Platter wird bestätigt, dass „uns die Kostensteigerung bekannt gegeben wurde“. Derzeit sollen Gespräche mit der Stadt über die Aufteilung selbiger laufen. Zur genauen Höhe hält man sich aber im Land- wie im Rathaus bedeckt. IIG-Chef Franz Danler sagt lediglich, dass man sich „in Abstimmung mit Stadt und Land“ befinde.

Seit Mai 2015 wird das Projekt mit Gesamtkosten von 58 Mio. Euro taxiert. Darin eingerechnet ist bereits eine zehnprozentige Kostentoleranz. Doch auch diese reicht offenbar nicht aus. Wie die TT aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr, sollen die baulichen Mehrkosten bei rund 4,7 Mio. € zu liegen kommen. Als Grund wird die derzeit gute Auslastung der Hochbaufirmen angeführt. Folglich habe es für manche Gewerke im Zuge der Ausschreibungen teils nur wenige Angebote gegeben. Und die hätten ihren Preis gehabt.

Rechnet man nun alle Zusatz- und Mehrkosten zusammen, könnte das Haus der Musik aus heutiger Sicht in Summe rund 65 Millionen Euro kosten. Der Bund hat seinen Anteil mit neun Millionen Euro gedeckelt.

Von Juni bis Ende November war auch die Innsbrucker Baumanagement-Firma Malojer führend mit an Bord. Dies bestätigt Firmenchef Georg Malojer. Zu den Gründen des Einstiegs kann er sich nicht äußern. Malojer hatte kurzfristig die örtliche Bauaufsicht und das Baumanagment zu übernehmen.

Offiziell soll das Haus der Musik nach dem Ende der Rad-WM im September/Oktober 2018 in Betrieb gehen.