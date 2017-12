Von Max Strozzi

Jenbach – Mehr als 1200 Gemeindewohnungen hat Jenbach, und die Warteliste ist lang. Mehr als 300 Personen warten darauf, eine Gemeindewohnung zugesprochen zu bekommen. Wie sich kürzlich herausstellte, hatte auch Bürgermeister Dietmar Wallner (ÖVP) für sich selbst eine Gemeindewohnung beantragt: laut TT-Informationen knapp 90 m² groß, geplanter Einzug Anfang Dezember. Das sorgte jüngst in der Gemeinde für mächtig Ärger. Wie die TT erfuhr, hatte der Gemeindevorstand dem Ansuchen des Ortschefs auf die Wohnung zugestimmt. Kurz vor der Gemeinderatssitzung Ende November, bei der die Wohnungsvergaben fixiert werden sollten, zog Wallner nach Kritik der FPÖ und der fraktionsfreien GR Barbara Wildauer seinen Antrag auf eine Gemeindewohnung wieder zurück.

GR Wildauer – ÖVP-Mitglied, aber im Gemeinderat fraktionsfrei – ist über den Versuch des Ortschefs, im Eiltempo an eine Gemeindewohnung zu kommen, empört. „Diese Wohnungen sind für junge Familien, für soziale Zwecke oder für Leute, die sich am privaten Markt keine Wohnung leisten können“, sagt Wildauer: „Es stehen mehr als 300 Personen auf der Warteliste. Die hätte der Bürgermeister alle überholt.“ BM Wallner, meint Wild­auer, könne problemlos am freien Wohnungsmarkt eine Wohnung finden. „Er kennt viele Makler persönlich, das dürfte also kein großes Problem sein“, meint die Gemeinderätin. Auch FP-Gemeinderat Wolfgang Wittner schüttelt den Kopf. „Wir finden es absolut nicht in Ordnung, dass BM Wallner versucht hat, eine Gemeindewohnung zu bekommen. Immerhin gibt es mehr als 300 Wohnungswerber.“

Gegenüber der TT hatte Wallner bereits im Oktober sein Ansuchen bestätigt und erklärt, dass er aus privaten Gründen eine der 1200 Gemeindewohnungen benötige. Wie jeder andere Gemeindebürger habe auch er bei entsprechenden Voraussetzungen ein Anrecht auf eine Gemeindewohnung. Dass es eine lange Wohnungsvergabeliste gebe, sei ihm bewusst. Dass in dringenden Fällen aber rasch reagiert wird, komme in der Gemeinde immer wieder vor, rechtfertigte sich Wallner. „Ich habe den Eindruck, dass man mich als Person beschädigen will. Mich stimmt es ärgerlich, dass private Tragödien derart ausgeschlachtet werden.“ Die Zustimmung im Gemeindevorstand sei einstimmig erfolgt. Er selbst habe sich damals seiner Stimme enthalten und angeboten, den Raum zu verlassen.

Warum er kürzlich seinen Antrag auf eine Gemeindewohnung doch wieder zurückgezogen hat, begründete Wallner so: „Ich will niemandem die Möglichkeit bieten, aus meiner privaten Situation politisches Kleingeld zu schlagen“, schrieb Wallner jüngst auf TT-Anfrage. Es gehe „leider auf Gemeindeebene ähnlich zu wie in Bund und Land. Leute, die keine Ideen haben, müssen andere in den Dreck ziehen, damit sie medial präsent sein können“, meint Wallner.