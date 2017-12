Sie sind bisher politisch nicht aufgefallen. Nun sind Sie Ministerin für Wirtschaft und Digitales. Wie kam es dazu?

Margarete Schramböck: Ich habe 22 Jahre Erfahrung in der Telekom- und IT-Branche. Davon habe ich 15 Jahre lang Unternehmen geleitet. Da knüpft man sehr viele Kontakte mit der Politik, da gerade der Breitbandausbau wesentlich von Entscheidungen der Bundes- und Landesregierung abhängt. Man bespricht wesentliche Schwerpunkte und mehr. Ich bin mit Sebastian Kurz und Landeshauptmann Günther Platter schon lange in Kontakt. Wir haben beim Ausbau der Digitalisierung und des Breitbands zusammengearbeitet. Und durch diese Diskussionen ist dann ein engerer Kontakt mit der Politik entstanden.

Es ist dann aber sehr plötzlich gegangen.

Schramböck: Die Gespräche sind schon länger gelaufen. Es ist aber klar, dass solche Entscheidungen erst am Ende von Verhandlungen getroffen werden.

Geben Sie sich eine Schonfrist von 100 Tagen?

Schramböck: Die Schonfrist gab es als CEO nicht und die gibt es jetzt auch nicht. Man ist vom ersten Moment an gefragt. Das Gute ist, dass ich mein Wissen aus 22 Jahren in der Wirtschaft einbringen kann. Ich bin aber stark am Lernen — was die Politik betrifft und die ganze Abläufe. Wir haben in Sebastian Kurz jemanden, der sehr erfahren ist und sehr viel weitergeben kann.

Sie sind Mitglied des Landesparteivorstandes der Tiroler ÖVP und des Tiroler Wirtschaftsbundes. Sie sind aber nicht Mitglied der ÖVP. Wollen Sie das ändern?

Schramböck: Mich freut die Aufnahme in den Landesparteivorstand. Jetzt konzentriere ich mich einmal auf meine Arbeit als Ministerin.

Manche kritisieren die soziale Kälte im Regierungsprogramm. Was sagen Sie denen?

Schramböck: Ich glaube, wir sind weit entfernt von sozialer Kälte. Ich komme ja selbst aus der Arbeiterschicht, ich wurde nicht als Unternehmerin geboren. Mein Vater hat im Sägewerk, meine Mutter im Gastgewerbe gearbeitet. Die haben sehr früh schon arbeiten müssen und sie haben es mir ermöglicht, zu studieren. Auch meine kürzlich verstorbene Volksschullehrerin in Kirchdorf hat mich massiv unterstützt. Somit hab' ich ein sehr nahes Verhältnis zu den Menschen.

Sie waren Chefin von A1 und jetzt sind Sie Ministerin für Wirtschaft und Digitales. Was ist Ihnen wichtig?

Schramböck: Da gibt es drei Hauptpunkte. Der erste ist, dass wir den Wirtschaftsstandort Österreich international stärken müssen. Beim zweiten Punkt ist die Digitalisierung im Mittelpunkt — dafür stehe ich und das kann ich auch am besten. Die Digitalisierung ist für mich der wesentliche Treiber für Wirtschaftswachstum. Und drittens müssen kleine und mittlere Unternehmen entlastet werden — das Unternehmertum gehört gestärkt, und zwar durch Bürokratieabbau.

Wie weit wollen Sie die Sozialpartner mit einbeziehen?

Schramböck: Die Digitalisierung ist im Gesundheitswesen, im Bereich Recht und vielen anderen Bereichen ein Thema — und somit werde ich alle einbeziehen. Und ich werde mich auch stützen auf die gute Expertise der Kammern und der Sozialpartner. Wir brauchen ja nicht bei null beginnen. Da ist sehr viel gutes Know-how da.

Die Pflichtmitgliedschaft bleibt, doch die Kammern müssen Reformprogramme vorlegen. Was halten Sie davon?

Schramböck: Aus meiner Sicht ist eine sehr gute Regelung getroffen worden, hinter der ich auch stehe. Es gilt, Effizienzen zu heben. Die Aufgabe ist ja übergeben worden an die Sozialpartner. Ich habe volles Vertrauen, dass die das gut lösen werden.

Die Krankenkassen sollen ja zusammengelegt werden ?

Schramböck: Ich finde gut, dass das jetzt angegangen wird. Wie das genau umgesetzt wird, werden wir in der Regierungsarbeit sehen.

Verstehen Sie die Kritik am Zwölf-Stunden-Arbeitstag?

Schramböck: Es ist keine Verpflichtung, der gesetzliche Acht-Stunden-Tag bleibt erhalten — das ist etwas, das man auf gemeinschaftlicher Basis zwischen Mitarbeiter und Unternehmen vereinbart. Da gilt es, das Positive in dem Zusammenhang zu sehen. Nämlich, dass man als Mitarbeiter die Möglichkeit hat, drei Tage lang effizient und konzentriert zu arbeiten und dann Freizeit zu haben. Mir ist aber wichtig, dass man die Entscheidung nie einseitig trifft. Ich bin überzeugt, das stärkt den Wirtschaftsstandort Österreich.

Die Regelung soll zwar im Einvernehmen stattfinden, aber der Unternehmer sitzt doch immer am längeren Hebel, wenn ein Arbeitnehmer nicht zwölf Stunden am Tag arbeiten möchte.

Schramböck: So was funktioniert langfristig nicht und alle guten Unternehmer wissen das. Die Mitarbeiter heute sind sehr selbstständig und sie haben auch die Wahl, wo sie arbeiten. Gute Unternehmer wissen, wenn sie die Besten haben wollen, dann treffen sie eine gemeinsame einvernehmliche Vereinbarung. Das ist für mich ein Instrument, das es ermöglicht, die Zeit für Familie, Hobby oder Weiterbildung bestmöglich zu nutzen.

Das Gespräch führte Serdar Sahin