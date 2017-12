Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Die „größte Investition in den Bildungsstandort Tirol seit Jahrzehnten“ (LR Patrizia Zoller-Frischauf) könnte noch ein bisschen größer werden, als dem Land lieb ist. Wie schon beim Haus der Musik – derzeitiger Kostenschätzungsstand: 65 statt 58 Mio. Euro – droht auch beim Neubau des MCI in Innsbruck der Kostenrahmen nicht zu halten zu sein. Noch bei der Präsentation des Siegerentwurfs von Loudon, Habeler & Partner im November 2016 war von 80 Millionen Euro die Rede, welche das Land hierfür aufbringen kann und will. Wertpreisgesichert mit einem Spielraum von +/-15 Prozent. Für den Bau der Busgarage muss die Stadt eigens 25 Mio. Euro aufbringen.

Mit Fortschreiten der Detailplanungen soll sich aber gezeigt haben, dass mit den 80 Mio. Euro nicht das Auslangen zu finden sein wird. Zumindest dann nicht, will man das Siegerprojekt 1:1 in die Umsetzung bringen. Da die ressortzuständige LR Zoller-Frisch­auf schon damals „keinen finanziellen Spielraum“ mehr sah, wird nun seit Wochen umgeplant. Nachdem bereits Reduktionen im Projekt erfolgt sind, soll die aktuelle Kostenschätzung bei 88 Mio. Euro liegen – plus einer Kostentoleranz von zehn Prozent. Umplanungen, um „das Budget zu halten“, werden aus dem Landhaus bestätigt.

Dass derzeit „Optimierungen“ im Sinne des erstellten Raum- und Funktionsplans stattfinden, bejaht ebenso MCI-Rektor Andreas Altmann auf TT-Anfrage. Auch mit Blick auf aktuelle Entwicklungen – wie beispielsweise die steigende Zahl an Online-Studierenden. Die Änderungen würden aber eher „chi­rur­gischen Eingriffen“ ähneln. Das Siegerprojekt solle nach wie vor „den Anspruch eines international beachteten Campus erfüllen“. Und Altmann hält fest: „Wir werden mit unserem Budget das Auslangen finden.“

Grund für die schwierige finanzielle Lage ist die Baukonjunktur. Diese treibt auch die Baukosten beim Haus der Musik in die Höhe.

Eine erste Konsequenz ist aber schon recht handfest: Der für Ende 2018 angekündigte Spatenstich ist bereits ad acta gelegt worden. Als neuer Baustart für den MCI-Campus wird der Dezember 2019 ins Auge gefasst.