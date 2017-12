Herr Bischof, es sind schon mehr als drei Wochen vergangen nach Ihrer Weihe. Wie haben Sie diese außergewöhnliche Feier in der Olympiahalle empfunden?

Bischof Hermann Glettler: Ich bin sehr froh, dass wir die Entscheidung für die Halle getroffen haben. Sehr viele Menschen konnten mitfeiern. Es war ein Signal, dass die Kirche von Tirol etwas bewegen kann. Es ist tatsächlich ein Fest des Glaubens geworden. Das freut mich sehr.

Die Weihe war für ein kirchliches Fest außergewöhnlich unterhaltsam.

Bischof Hermann: Das ist nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Die Leute haben nicht gemerkt, dass wir drei Stunden zusammen waren. Wenn etwas in sich lebendig ist, vergeht die Zeit ganz schnell. Man hat gesehen, wie bunt die Kirche ist. Angefangen von den Kindern und Jugendlichen, vom Jugendchor bis zum Domchor, von den Alphornbläsern bis zu den afrikanischen Trommelrhythmen – das war keine Show, sondern hat die Vielfalt der Kirche Tirols gezeigt. Auch das war mir sehr wichtig.

Die lange Sedisvakanz hat zu Kritik, auch aus Kirchenkreisen geführt. Sie persönlich wurden aber mit offenen Armen empfangen.

Bischof Hermann: Ja, es war ein unglaublich herzlicher Empfang. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe allerdings rasch bemerkt, wie viele, teilweise widersprüchliche Anliegen und Interessen es in der Diözese gibt. Hier sehe ich mich als Bischof im Dienst der Einheit gefragt. Ich muss eine echte ‚Pluralitäts-Fitness‘ einmahnen, sodass man einander respektiert und nicht gegenseitig das Katholisch-Sein abspricht. Ich war in den vergangenen Wochen viel unterwegs und habe schon einiges kennengelernt. „Tirol lernen“ Lektion 1 ist absolviert. (lacht)

Wie empfinden Sie denn Tirol und die Tiroler?

Bischof Hermann: Die Tiroler sind selbstbewusste Leute, wirken vielleicht ein wenig kantiger, als das in anderen Bundesländern der Fall ist. Kantiger im Auftreten und im Gespräch, aber sehr herzlich und verbindlich.

Wie bereitet sich der Bischof auf Weihnachten vor? Hat sich das im Vergleich zu früher verändert?

Bischof Hermann: Der Advent ist doch für uns alle eine angenehm stressige Zeit, nicht wahr? Dem Bischof geht es nicht besser. Insgesamt muss ich lernen, nicht mehr wie ein Vorstadtpfarrer zu agieren, sondern als Bischof – im Bewusstsein einer doch etwas größeren Verantwortung.

Vorstadtpfarrer? Immerhin waren Sie Bischofsvikar.

Bischof Hermann: Stimmt. Aber davor war ich 17 Jahre „Vorstadtpfarrer“. Das hat mich stark geprägt, Pfarrer mitten in einem multikulturellen Umfeld. Das eine Jahr als Bischofsvikar war nur ein neuer Job. Jetzt als Bischof die Leitungsverantwortung für die größte Glaubensgemeinschaft des Landes zu haben, ist doch eine ziemliche Herausforderung. Aber es ist auch ein Geschenk, damit eine große Gestaltungsmöglichkeit zu haben. Immerhin weiß ich von meiner Zeit als Bischofsvikar, wie es im Maschinenraum einer Diözese ausschaut.

Wussten Sie bei Ihrer Berufung bereits, wie Sie Ihr Amt anlegen werden?

Bischof Hermann: Ich hatte kein fertiges Konzept in der Schublade, das nur umgesetzt werden müsste. Im Vertrauen auf Gottes Führung habe ich aber bereits einiges angedeutet, wo ich Spuren vorgeben will. Das alles fügt sich nun Schritt für Schritt zusammen. Vielleicht doch ein Konzept.

Können Sie über die Inhalte bereits etwas sagen?

Bischof Hermann: Mein Herzensanliegen habe ich schon oft formuliert: Die Gläubigen sollen sich nicht verstecken, weder in der Sakristei noch in den Barockkirchen und auch nicht in den Büros der schönen Pfarren. Der Wahlspruch, bzw. das Grundmotto lautet: „Geht, heilt und verkündet.“ Die Kirche muss mehr draußen zuhause sein als in den Binnenräumen. Mehr wagen, mehr experimentieren, mehr an Begegnung zulassen. Damit das gelingt, braucht es aber auch eine verlässliche Liturgie, d.h. eine Sonntagsfeier, die für viele zum Treffpunkt werden kann. Im kommenden Jahr möchte ich in jedem Dekanat einen Tag verbringen, wozu ich möglichst alle, die in irgendeiner Weise in der Kirche Verantwortung tragen, einladen möchte. Das Ziel ist, aufeinander zu hören und sich gegenseitig zu inspirieren. Mein Grundton wird Ermutigung sein: Wir leben in einer Phase der Verunsicherung. Die alten Strukturen sind vielfach nicht mehr tauglich. Zu vieles hängt an den Pfarrern, die mit großer Treue ihren Dienst tun, aber teilweise auch erschöpft sind.

Sie sprechen den Priestermangel an?

Bischof Hermann: Ja, auch. Wir sind gerade dabei, Seelsorgeräume aufzubauen. Wir befinden uns in einer Umbruchphase, in der es wichtig ist, die Vielfalt von Talenten und Charismen einzubringen. Kirche darf in Zukunft nicht allein am Priester hängen. Es ist bei Weitem noch nicht alles ausgeschöpft, was es an Potenzial bei den Gläubigen gibt. Außerdem schwebt mir als Idee vor, in allen Dekanaten ein Team zu bilden, das jenen Personen, die in zweiter Ehe leben, eine gute Begleitung anbietet. Ich möchte den wiederverheirateten Geschiedenen einen Weg mit der Kirche vorschlagen.

Da befinden Sie sich in bester Gesellschaft mit Papst Franziskus, der aufgrund ähnlicher Ideen schwere Kritik aus Kirchenkreisen einstecken musste.

Bischof Hermann: Er macht Mut, nicht nur mir. Der Papst ist ein Herzschrittmacher für die Kirche und für die Gesellschaft. Es geht darum, dass wir Territorien des Vertrauens wiedergewinnen. Ganz viele Menschen, die in ihrer Beziehung gescheitert sind, haben leider das Vertrauen in die Kirche verloren. Sie sind still weggegangen. Dieses Vertrauen soll mit dem Angebot von einem gut strukturierten, begleiteten Weg wieder aufgebaut werden. Am Ende soll es dem Paar freistehen, ganz bewusst wieder zur Kommunion zu gehen, oder aus Solidarität mit Menschen, die auch unter einem Scheitern einer Partnerschaft oder einem anderen Versagen leiden, auf die Kommunion zu verzichten.

Das Verweigern der Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene kommt für Sie nicht in Frage?

Bischof Hermann: Kommunion ist für uns alle ein Geschenk. Niemand hat ein Recht darauf. Es geht nicht um ein bloßes Stück Brot, sondern es ist Jesus selbst, der sich schenkt. In dieser radikalen Einfachheit macht sich Gott zum Geschenk für den Menschen! Das ist vergleichbar mit Weihnachten. Was machen wir rundherum für ein Theater, dabei ist das Wesentliche so beeindruckend und berührend einfach. Im Kind in der Krippe ist Gott selbst da, mitten unter uns.

Was ist für Sie das Besondere an Weihnachten?

Bischof Hermann: Das Wichtigste von Weihnachten sind die Geschenke. (lacht) Ich meine natürlich nicht die Konsumartikel. Von diesen haben die meisten von uns mehr als genug – in unserer „Zuvielisation“. Ich meine, dass man sich beschenken lässt, inmitten einer nervösen Gesellschaft mit einem Frieden, den man selbst nicht machen kann. Das ist das Weihnachtsgeschenk Gottes. Dass man sich mit einem Frieden innerlich sättigen lässt, den Gott in die Nichtidylle, in den Wirbel unserer Welt hinein anbietet. Weihnachten hängt also nicht davon ab, ob wir gut und brav sind, bzw. alles zwischen uns harmonisch läuft. Natürlich ist es gut, wenn wir einander die Hand reichen und uns um Geduld miteinander mühen. Jesus wurde in eine friedlose Welt hineingeboren. Wer ihn aufnimmt, wird zum Gestalter einer neuen Welt – aufmerksamer, couragierter und gewaltfreier.

Sie haben das Schlafverbot für Obdachlose in der Innsbrucker Innenstadt kritisiert. Ist es Aufgabe der Kirche, sich bei diesen Themen zu Wort zu melden?

Bischof Hermann: Ich glaube ja. Im Interesse der Menschen muss sich die Kirche immer wieder auch zu Wort melden. Aber nicht in der Rolle einer Oberlehrerin, sondern mit zugegebener Unsicherheit. So habe ich damals auch meine Stellungnahme formuliert. Ich weiß um die Problematik und um die damit verbundenen Unannehmlichkeiten. Trotzdem ist es ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, wenn wir die Armen vertreiben. Wirkliches Mitgestalten gelingt nur mit demütigem Selbstbewusstsein. Kirche bleibt nicht in der Sakristei, weil sie nicht eine Sonderwelt verwaltet, sondern sich für das Wohl aller Menschen einsetzen möchte. Ich habe außerdem hohen Respekt vor Menschen, die politische Verantwortung übernehmen.

Das gilt auch für die neue Bundesregierung?

Bischof Hermann: Das gilt auch für die neue Regierung, wenngleich ich nicht mit allen ihren Vorhaben einverstanden sein kann. Man wird genau hinschauen müssen, ob in der tatsächlichen Regierungsarbeit Fairness für alle Menschen zutage tritt, oder ob – was nicht wenige befürchten – gewisse Gruppen immer wieder als Belastung für die Allgemeinheit gebrandmarkt werden. Erhöhte Aufmerksamkeit ja, aber grundsätzlich Respekt und die Hoffnung auf eine gute Regierungsarbeit.

Mit dieser Gruppe meinen Sie Ausländer?

Bischof Hermann: Ja natürlich. Menschen, die zugezogen sind, die Migrationshintergrund haben. Im Wahlkampf wurde eine unselige Allianz gegen diese Menschen geschmiedet. Im Regierungsprogramm sind diesbezüglich leider einige, nicht unproblematische Dinge formuliert.

Die Kirche wird da genau hinschauen, als Anwältin der Schwächeren?

Bischof Hermann: Genau. Hinschauen, wie man künftig mit Menschen, die sozial schwächer gestellt sind, umgehen wird – Stichwort „Mindestsicherungsbezieher“. Aber mein erster Auftrag als Bischof ist es, ein leidenschaftlicher Verkünder des Evangeliums zu sein und Menschen zu motivieren, dass sie aus der Kraft des Evangeliums leben.

Papst Franziskus hat die Diskussion über eine Passage im „Vater unser“ angeregt. Es geht um das „und führe uns nicht in Versuchung“. Auch hier wurde er heftig kritisiert.

Bischof Hermann: Ich finde diesen Anstoß des Heiligen Vaters völlig richtig. Diese Passage hat viele und auch mich persönlich immer gestört. „Führe uns in der Versuchung“ ist doch viel besser. Die jetzige Fassung suggeriert, Gott wäre jemand, der in die Versuchung führt – ein schäbiges Gottesbild, das natürlich ein Unsinn ist. Gott ist die Quelle unendlicher Liebe. Sie gelten als Vertreter der liberalen Kirche.

Wie stehen Sie zur Ehe für alle?

Bischof Hermann: Homosexuelle Menschen wurden in ihrem Anderssein lange nicht respektiert. Aus diesem Grund hat sich ein enormer Druck aufgebaut, den ich verstehe. Dennoch hat mich das Urteil des VfGH enttäuscht. Das Rechtsinstitut der eingetragenen Partnerschaft hätte rechtlich alles abgesichert. Es ist der Ausdruck, dass Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Die Lebensgemeinschaft von Mann und Frau jedoch, die Kindern das Leben schenkt, ist etwas Einzigartiges. Sie ist nicht zu vergleichen mit anderen Partnerschaften. Der Verfassungsgerichtshof hat jetzt in einem Furor der Gleichschaltung, die mir Angst macht, Ungleiches gleich behandelt. Da schießt man übers Ziel hinaus. Das Besondere der Ehe gehört in der gesellschaftlichen Wahrnehmung hervorgehoben. Auf der Symbolebene alles abzuflachen, ist eine Verarmung.

Was würden Sie sich vom Christkind wünschen?

Bischof Hermann: Ein Mehr an Gerechtigkeit für unsere Welt, eine Perspektive für ganze Regionen der Welt, die erschöpft sind, noch viel mehr Inspiration von Tirolerinnen und Tirolern, dass sie sich innerhalb des Landes und in die Welt hinaus mit ihrer Kreativität einbringen. Und ich wünsche mir, dass die tollen Adventgeschichten der Tiroler Tageszeitung lange weitergeführt werden.

Das Interview führten Alois Vahrner und Mario Zenhäusern