Herr Landeshauptmann, die heiße Phase der Regierungsbildung ist vorbei, die Minister sind angelobt. Was dürfen sich die Tirolerinnen und Tiroler jetzt von Wien erwarten? LH Günther Platter: Alle Parteien, die im Parlament vertreten sind, müssen jetzt vom Wahlkampf- auf den Arbeitsmodus umstellen. Die Bevölkerung hat ein Recht darauf, dass nach den vielen Ankündigungen aller Parteien jetzt Taten folgen. Die Herausforderungen sind groß. Wir haben einige Monate verloren, weil in der damaligen Bundesregierung nichts mehr weitergegangen ist. Das bedeutet für die Regierung, dass sich die FPÖ rasch daran gewöhnen muss, nicht in der Oppositionsrolle zu verharren, sondern in der Regierung mitzuarbeiten.

In welchen Bereichen sehen Sie den größten Handlungsbedarf? Platter: Beim Thema Sicherheit. Wir leben im Vergleich zwar immer noch in einem der sichersten Länder der Welt. Trotzdem gilt es insbesondere das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken. Neben der Sicherheitsvereinbarung, die wir mit dem Bund abgeschlossen haben, erwarte ich mir, dass Tirol mehr Polizisten zur Verfügung gestellt werden und dass im Bereich der illegalen Migration alle Maßnahmen, die wir ergriffen haben, fortgeführt und wenn notwendig intensiviert werden.

Im Regierungsübereinkommen steht, dass in der bevorstehenden Legislaturperiode 2100 zusätzliche Polizei-Planstellen geschaffen und besetzt werden. Wie viele kommen nach Tirol? Platter: Im Zuge der Sicherheitsvereinbarung haben wir ohnehin schon viel erledigt. Nächstes Jahr werden weitere 150 Beamte ausgebildet. Das geht in die richtige Richtung. Ich erwarte mir, dass Tirol von den 2100 Polizistinnen und Polizisten so viele erhält, wie es der Belastungsstatistik entspricht. In der Vergangenheit war das oft nicht der Fall. Mit Hilfe von Minister Wolfgang Sobotka ist es aber gelungen, dieses Missverhältnis auszugleichen.

Ein Problem ist, dass es zwar Planstellen gibt, die entsprechenden Personen aber anderswo im Einsatz sind, bei der Grenzsicherung, im Ausland etc. Platter: Es braucht im Innenministerium auch Spezialeinheiten, das ist unbestritten. Wesentlich ist aber, dass der systemisierte Personalstand an die vorhandenen Planstellen angepasst wird. Diese Lücke gilt es zu füllen.

Wo sehen Sie noch Handlungsbedarf? Platter: Beim Verkehr. Es wird am 8. Jänner einen Gipfel geben, an dem die EU-Kommissarin sowie ranghohe Vertreter aus Deutschland, Österreich und Italien teilnehmen. Da erwarte ich mir vom neuen Verkehrsminister Norbert Hofe­r volle Rückendeckung für die Maßnahmen, die wir derzeit treffen beziehungsweise in Zukunft planen: Block­abfertigung an bestimmten Tagen, Korridormaut zur Vermeidung des Umwegtransits, Anreize zur Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene sowie die Einführung einer jährlichen Lkw-Obergrenze. In Bezug auf das Verkehrsproblem hat die Europäische Union ein Glaubwürdigkeitsproblem. Einerseits herrscht eine Detailverliebtheit bei bestimmten Themen, andererseits wird die Regionalpolitik zu wenig beachtet. Ein Europa der Regionen hat nur dann eine Zukunft, wenn man Regionen, die mit einem großen Problem kämpfen, nicht allein lässt. Das ist in Tirol vor allem die Verkehrsfrage. Es kann nicht sein, dass Transitlobbyisten in Deutschland das Sagen haben, hier gehören gerade kleinere Regionen massiv unterstützt.

Das Thema Diesel, zuletzt vom Transitforum Tirol scharf kritisiert, haben Sie jetzt nicht angesprochen. Hunderttausende Transitfahrten jährlich finden nur deshalb statt, weil bei uns der Diesel so billig ist. Platter: Tirol ist massiv belastet, was die Tankstellen und Raststätten – gerade im Tiroler Unterland – betrifft. Die mit Abstand effektivste Maßnahme ist aber die Anhebung der Lkw-Maut im gesamten Korridor. Der Diesel ist hingegen reine Bundesverantwortung, mit diesem Thema muss sich also der neue Verkehrsminister beschäftigen. Ich erwarte mir nicht nur hier Unterstützung, sondern vor allem beim großen Thema Korridormaut. Das müssen wir gemeinsam mit Südtirol und dem Trentin­o angehen, und auch der bayerische Löw­e muss sich bewegen.

Gibt’s weitere Schwerpunkte? Platter: Eine der größten Herausforderungen in der Zukunft wird die Pflege sein. Die Leute werden Gott sei Dank immer älter. Dadurch steigen aber auch die Aufwendungen für die Pflege. Es muss gelingen, die Finanzierung dieses Bereiches langfristig sicherzustellen. Das sind wir den älteren und pflegebedürftigen Leuten schuldig. Außerdem müssen wir ein großes Augenmerk auf jene legen, die ihre Angehörigen zuhause pflegen. Wir haben gemeinsam mit Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg das Modell mit Beratungsstellen in allen Bezirken entwickelt. Schließlich geht es auch um die Gesundheitsversorgung. Ich bin dafür, die Verwaltungsstrukturen zu straffen, die regionalen Entscheidungsmöglichkeiten müssen aber gewährleistet bleiben. Und auch wenn wir momentan im Bereich Wirtschaft und Arbeitsmarkt hervorragend unterwegs sind, so gibt es immer noch Problembereiche, etwa bei den älteren Arbeitslosen. Da muss man Angebote legen. Bewegung ist auch bei den Fachkräften notwendig.

Die neue Bundesregierung will im Bereich der Bildung Akzente setzen. Sind Sie mit den Plänen einverstanden? Platter: Ich befürworte die Linie, auf die Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen massiv Rücksicht zu nehmen und dass Kinder beim Schuleinstieg der deutschen Sprache zumindest so weit mächtig sein müssen, dass sie dem Unterricht folgen können. Die Grundlage, dass jemand einen Berufsabschluss erlangt und nicht auf der Verliererstraße landet, wird bereits im Kindergarten und in der Volksschule gelegt. Deshalb sind diese Maßnahmen der Bundesregierung richtig.

Beim Rauchverbot bleiben Sie bei Ihrer kritischen Haltung? Platter: Meine Position war immer klar. Ich bin für den restriktiven Weg. Ich verstehe aber auch Sebastian Kurz, dass er da nicht ausgekommen ist, weil das eine Koalitionsbedingung der FPÖ war.

Noch kurz zur Landtagswahl. Ist davon auszugehen, dass Sie nach geschlagener Wahl mit dem gleichen Regierungsteam weiterarbeiten? Platter: Nix ist fix! Das gilt im Übrigen auch für die möglichen Koalitionen. Man muss zuerst einmal schauen, wie der Wählerauftrag für die Tiroler Volkspartei lautet.

Haben Sie bei den Koalitionsvarianten eine gewisse Vorliebe? Auf Bundesebene regiert Schwarz-Blau, Sie haben in der abgelaufenen Legislaturperiode mit den Grünen regiert. Platter: Unbestritten, die Bilanz der Koalition auf Landesebene ist in Ordnung. Es hat keinen Streit gegeben, und wir haben in den essenziellen Bereichen – Finanzen, Arbeitsplätze, Wirtschaft, Gesundheit, Pflege, Tarifreform, Soziales – ohne große Auseinandersetzungen viel bewegt. Das sagt aber nichts über die künftige Koalition aus. Die hängt erstens vom Wahlergebnis ab, zweitens von den Inhalten und drittens von der Verlässlichkeit der Personen, die für eine allfällige Koalition zur Verfügung stehen. Das ist mir derzeit alles nicht bekannt.

Sie schließen aber niemanden aus? Platter: Nein.

Das Gespräch führten Alois Vahrner und Mario Zenhäusern