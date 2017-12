Von Carmen Baumgartner-Pötz

Polling – Rebecca Kirchbaumer ist eine vielbeschäftigte Frau. Die 43-Jährige betreibt drei Tankstellen und einen Autoservice in Hall, Völs und Ötztal-Bahnhof. In der männerdominierten Branche fühlt sich die umtriebige Pollingerin sehr wohl: „Das Geschäftsfeld hat sich stark verändert in den letzten Jahren, es geht immer stärker in Richtung Service und auch Gastronomie. Mir hat das von Anfang an gefallen: Es ist ein bissl was von allem“, erzählt Kirchbaumer im TT-Gespräch.

„Ein bissl was von allem“ – das trifft in gewissem Sinn auch auf die Politik zu, Kirchbaumers zweitem beruflichen Standbein. Denn mit dem Wahlsieg der ÖVP am 15. Oktober ist auch Rebecca Kirchbaumer in den Nationalrat eingezogen, an die Anrede „Frau Abgeordnete“ muss sie sich aber erst noch gewöhnen, ebenso an die vielen verschiedenen Zuständigkeiten im Parlamentsbetrieb oder die gefühlt endlosen Verbindungsgänge. Kann man sich als eine von 183 Abgeordneten zum Nationalrat überhaupt individuell einbringen im Politikbetrieb? „Einbringen kann man sich überall“, ist Kirchbaumer überzeugt. In ihrem Fall will sie es natürlich über die Ausschüsse tun, denen sie angehört: jenen für Tourismus, Umwelt, Verkehr, dem Rechnungshofausschuss (und dem ständigen Unterausschuss des RH-Ausschusses) sowie dem Immunitätsausschuss. Ihr Ziel ist es aber auch, als Verbindungsglied zwischen dem Nationalrat und Tirol der jeweils anderen Seite etwas mitzugeben. Verkehr und Transit sind für die 43-Jährige wichtige Themen, „es sollten aber Wirtschaft und Umwelt miteinander im Einklang sein“.

Miteinander wird bei der Oberländerin jedenfalls großgeschrieben: Die Mutter einer 18-jährigen Tochter ist auch in der Musikkapelle, dem Theaterverein und einer Schuhplattler-Damengruppe aktiv sowie Messnerin.