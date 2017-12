Frau Landesrätin, im September wollten Sie noch Landesrätin bleiben, jetzt findet man Sie nicht einmal mehr auf einer Kandidatenliste der Grünen für die Landtagswahl am 25. Februar 2018. Was ist da passiert? Christine Baur: Ich finde, ich habe meinen Job gut gemacht – das ist nach wie vor so. Dass ich nicht mehr für den Landtag kandidiere, war für mich schon vor gut einem Jahr klar. Ob ich für eine nochmalige Schwarz-Grün-Koalition zur Verfügung stehe, ist etwas, was ich jetzt nicht entscheiden kann bzw. was nach dem 15. Oktober [Anm. Nationalratswahl] nicht mehr laut zu sagen war.

Sie schließen also ein neues Regierungsamt nicht zu 100 Prozent aus? Baur: Ja, das kommt auf die Bedingungen an und auf die Frage, ob es überhaupt so weit kommt. Ich werde mich in den nächsten Monaten dafür einsetzen, dass die Grünen bei der Landtagswahl gut abschneiden – die Regierung hat in dieser Zusammensetzung eine hohe Zustimmung. Das Problem ist: Wenn man jetzt die sozialpolitischen Agenden im Bund anschaut, dann wird es auf Landesebene mit meiner Haltung noch einmal schwieriger, das auch auf Landesebene zu administrieren.

Hätten Sie sich je vorstellen können, dass unter Ihrer Verantwortung Regelungen in Tirol im Bereich der Mindestsicherung eingeführt werden, die jetzt zu 4500 Härtefällen führen? Baur: Das Mindestsicherungsgesetz ist gut. Einen allgemeinen Deckel wollten wir verhindern. Da ist eine Nivellierung nach unten gefährlich – gerade im Bezug auf die Grundversorgung. Das sieht man an schwarz-blau-regierten Bundesländern oder an Niederösterreich. Unser Gesetz macht die Kosten fürs Wohnen auf – andere Länder haben das nicht. Die Frage war, wie wir für die Beamten einen leichteren und einheitlicheren Vollzug machen können. Der große Aufwand aufgrund der Fluchtbewegungen hat da einfach wenig Ressourcen gelassen. Vieles, um das wir jetzt kämpfen, hätte ich mir aber vor fünf Jahren nicht vorgestellt. Dass wir plötzlich für Asylwerber und Asylberechtigte kämpfen müssen, dass sie eine gescheite Unterstützung bekommen.

Würden Sie auch heute noch die Tiroler Sozialen Dienste (TSD) gründen und auslagern? Baur: Ja, unbedingt. Die Idee, das alles zusammenzuführen und daraus eine stabile Organisation zu machen – damit bin ich angetreten: und das habe ich umgesetzt. Trotz Bedenken der Ämter und des Koalitionspartners. Eine GmbH hat klare Strukturen und finanzielle Verantwortungen – das zeigt auch der Prüfbericht zur TSD. Wie das von der Opposition bewertet wird und dass da einfach falsche Begriffe verwendet werden – das tut mir weh, weil wir nachweislich die beste Grundversorgung in ganz Österreich haben. Und das wird auch von den Menschen, die betreut werden, so gesehen.

Kein Regierungsmitglied hat aber mehr Rücktrittsaufforderungen bekommen als Sie. Fühlen Sie sich von der Opposition nicht verstanden? Baur: Bei den Freiheitlichen und uns Grünen gehen einfach die Weltanschauungen in der Flüchtlings- und Ausländerfrage um 180 Grad auseinander. Da denkt man auch: Solange mich die FPÖ kritisiert, mache ich eh alles richtig. Ich habe sie trotzdem immer sehr ernst genommen und eingeladen mitzudenken.

Den Grünen wird aber nicht nur von der Opposition, sondern auch von Umweltorganisationen und Sozial­vereinen vorgeworfen, zu viele Kompromisse mit der ÖVP eingegangen zu sein und zu wenig eigenes Profil gezeigt zu haben. Baur: Die Opposition kritisiert die Schwarzen, dass sie zu grün sind, und die Grünen, dass sie zu schwarz sind. Ohne Kompromisse haben wir eine Alleinherrschaft – das will niemand. Wer viele Kompromisse macht, hat auch viele Entscheidungen getroffen. Das zeichnet diese Koalition auch aus. Wir haben etwas weitergebracht. Beispielsweise das Teilhabegesetz, oder in der Kinder- und Jugendhilfe. Wir haben alles, was wir uns am Beginn vorgenommen hatten, abgehakt. Das, was gut geht, wird aber weder von der Opposition gelobt noch von den Medien mit viel Getöse begleitet. Die NGOs und Vereine müssen sich für ihre Leute einsetzen. Unsere Aufgabe ist es, mit ihnen in Kontakt zu bleiben.

Gibt es denn keine Entscheidung, die Sie bereuen? Baur: Ich habe mir das fest überlegt. Ich wüsste nicht, wo ich sagen könnte, das war eine falsche Entscheidung.

Sie haben jetzt den Vergleich: Wo sind die Grünen besser? Als Oppositions- oder doch als Regierungspartei? Baur: Ich war fünf Jahre in der Opposition – das hat schon Spaß gemacht. Als Regierungspartei hat man mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Es ist aber noch einmal anstrengender. Meine fünf Jahre als Regierungsmitglied waren wirksamer – man hat einfach mehr umsetzen können.

Nach außen hin sieht man den Grünen mitunter die Mühen der Regierungsarbeit an. Sollten die Grünen vor der Landtagswahl nicht besser wieder den Spaß an der Politik wiederfinden? Baur: Ja, das stimmt. Aber Politik ist insgesamt anstrengender geworden – Demokratie ist anstrengend. Die Politik hat so einen schlechten Ruf, dass es schwierig wird, Menschen zu finden, die sich da engagieren wollen. Es ist schön, wenn man Freude an seinem Beruf hat – in Zeiten wie diesen ist das aber nicht ganz einfach. US-Präsident Trump schaut auch nicht gerade aus, als ob er jeden Tag den größten Spaß hätte.

Wie sehr haben Sie Angst davor, dass den Tiroler Grünen am 25. Februar ein ähnliches Schicksal wie auf Bundesebene droht? Baur: Angst habe ich gar nicht. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Im Bund haben wir das nicht verdient. Viele sind traurig, dass die Grünen aus dem Parlament geflogen sind. In Tirol bekommen wir die Rückmeldungen, dass Menschen, die Rot gewählt haben, jetzt wieder zu den Grünen zurückkehren wollen. Wir müssen sie halt abholen, aber das werden wir tun.

Nach dem Rausflug aus dem Parlament müssen die Grünen aber über die Länder versuchen, wieder mehr Profil zu gewinnen. Ist das nicht ein Hemmschuh für eine mögliche Neuauflage von Schwarz-Grün? Baur: Die nächste Regierungsperiode – sofern sie denn zustande kommt – wird nicht leichter werden. Speziell mit dem, was da in Sachen Umwelt- und Sozialthemen von Bundesseite auf uns zukommen wird. Da müssen wir der ÖVP sagen, dass es in Tirol halt anders läuft als im Bund. Das wird schwierig. Aber schwierig war es für uns eigentlich immer.

Also wären auch Sie für eine Fortsetzung der Koalition? Baur: Die Frage, die ich mir oft stelle, ist: Wo kann man als Regierungspartei mehr erreichen oder auch mehr abwenden und wo muss man sagen: Da tue ich nicht mehr mit. Ich halte es für gescheiter, unsere Ideen umzusetzen. Und das geht in der Regierung leichter.

Das Interview führte Manfred Mitterwachauer