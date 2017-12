Neues im neuen Jahr

Digitalisierung, Aus für Rauchverbot, Regress und 500er: Das bringt 2018

2018 bringt viel Neues mit sich: Bankomatgebühren gibt es nur noch in Ausnahmefällen, die Autobahn-Vignette, aber auch vieles beim Arzt wird digital, der 500-Euro-Schein verschwindet. Der Regress für Pflegeheimbewohner fällt. Von den Vorhaben der neuen Bundesregierung ist noch so manches im Nebel, was die Raucher-Gastronomie freut.