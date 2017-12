Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Mit Stichtag 22. Dezember befanden sich exakt 1135 Drogenkranke in Tirol in einer so genannten „Substitutionsbehandlung“, wie aus dem Substitutionsregister des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Eine Zahl, die im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant ist – Ende 2016 waren 1093 Personen im Epidemiologiebericht Sucht 2017 der Gesundheit Österreich GmbH angeführt.

Bei der Drogenersatztherapie ist es das Ziel, eine anhaltende Abstinenz herbeizuführen oder aber im Falle einer Dauertherapie die abhängige Person insoweit mittels Ersatzstoffen – und Beratungsangeboten – zu stabilisieren, dass ein geregeltes Leben wieder möglich erscheint.

Schwierig wird es in Tirol für jene Drogenkranke, die einen raschen körperlichen Entzug wollen. Am Landeskrankenhaus Hall der Tirol Kliniken stehen hierfür auf der Fachstation für Drogentheraphie „B3“ in der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie derzeit zwölf stationäre Betten bereit. Wer aufgenommen wird, verbleibt im Schnitt drei bis fünf Wochen dort. Da­ran anschließend muss eine Nachbehandlung gesichert werden. Wer sich freiwillig dem Drogenentzug stellt, muss sich aber in Geduld üben. Laut Auskunft aus dem Büro von Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) beträgt die aktuelle Wartezeit für eine Aufnahme zwischen „einem und zwei Monaten“. Tilg verweist zudem auf jene Drogenkonsumenten, die eben vor dem Drogenentzug in der Akut-Aufnahmestation aufgrund schwerer psychiatrischer Begleiterkrankungen behandelt und somit auf den Drogenentzug vorbereitet werden müssten. Hierfür stehen laut Tilg zwei weitere Betten zur Verfügung.

In Hall gibt es eine Warteliste. Auch, weil immer wieder Drogenabhängige mit akuten persönlichen Krisen eine schnellere stationäre Aufnahme benötigen würden, wie der TT auf Anfrage aus Hall bestätigt wird. Stationsintern heißt es, man würde sich eine bessere Trennung zwischen dem Akut- und dem Entzugsbereich wünschen. Der Druck, Akutfälle für eine Krisenintervention aufzunehmen, sei groß, die Kapazität begrenzt.

Einstige Pläne für eine Erweiterung des Drogentherapiebereichs sollen zugunsten der Ansiedlung und des Ausbaus der Kinder- und Jugendpsychiatrie zurückgestellt worden sein. Ein Zusammenhang, den Tilg so nicht bestätigen will.

An der Psychiatrie des Bezirkskrankenhauses Kufstein würden zwar fallweise auch stationäre Entzüge durchgeführt, bestätigt der stv. Leiter Johann Margreiter. Fixe Betten gebe es hierfür aber nicht. Zudem nehme man in erster Linie Regionspatienten.

Für den Chef der Tiroler Freiheitlichen, Markus Abwerzger, ist die Situation im Bereich des stationären Drogenentzugs in Tirol nicht länger tragbar: „Ich finde es eine Schande, dass wir in Tirol lediglich 14 Betten für Drogenabhängige haben.“ Abwerzger behauptet im Gegensatz zu Tilg, dass die Wartezeiten auf ein freies Bett gar über drei Monate betragen würden. Das sei für die Betroffenen unzumutbar: „Das sind eigentlich Notfallpatienten, die dann auf eine Behandlung drei Monate warten.“ Schwerabhängige würden kaum so lange durchhalten, sagt Abwerzger. Gerade im Hinblick auf eine Resozialisierung und eine Prävention vor möglichen Straftaten sei hier ein schnelleres Handeln unerlässlich: „Das Land ist daher gefordert und muss mehr Notfallbetten zur Verfügung stellen.“

Das sieht Tilg – auch in Abstimmung mit dem Haller Abteilungsvorstand Primar Christian Haring – mit Verweis auf den Regionalen Strukturplan Gesundheit gänzlich anders: „Ein weiterer Ausbau der stationären Kapazitäten ist derzeit nicht geplant.“ Der Trend in der Drogentherapie gehe in Richtung ambulante Behandlung. Und Letztere „sollte vor der stationären Versorgung zum Zuge kommen“, so Tilg.

Dietmar Kamenschek von der Suchtberatung Tirol bestätigt gegenüber der TT, dass der klassische körperliche Entzug in den vergangenen Jahren zurückgegangen sei. Auch, weil der Totalentzug von der Wissenschaft hinterfragt werde. Begründet durch die Tatsache, dass eben Drogenabhängige oft Sekundärerkrankungen aufweisen würden, die ebenso behandelt werden müssten: „Der Entzug alleine hilft nicht allen.“