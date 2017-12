Von Peter Nindler

Innsbruck – Im ersten Jahr der neuen Landesregierung hat ÖVP-Chef und Landeshauptmann Günther Platter 2014 noch gemeint, dass Schwarz-Grün rockt. Drei Jahre später fällt die Benotung in der TT-Umfrage weniger euphorisch aus. Aus der Sicht der Bevölkerung bietet die Landesregierung eher mittelmäßigen Polit-Rock. Die Leidtragenden sind dabei offenbar die Grünen. Doch insgesamt prägt ein genereller Imageverlust die Tiroler Politik, wobei ihn ÖVP und FPÖ am wenigsten spüren. Sie befinden sich nämlich im Aufwind.

Ginge es nach den Wählern von ÖVP und Grünen, so würde die Bewertung der politischen Arbeit in der Landesregierung mit den Noten 2,7 bzw. 2,3 deutlich besser ausfallen als der magere Durchschnittswert von 3,4. Einmal mehr sind es die freiheitlichen Sympathisanten, die mit Schwarz-Grün nichts mehr anfangen können: Mit 3,9 schrammt die Regierung bei ihnen noch knapp am Genügend vorbei.

Andererseits ist die Beurteilung gerade von FPÖ-Parteiobmann Markus Abwerzger mit 3,4 ebenfalls nicht berauschend. Von den Parteivorsitzenden erhält SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik (2,8) die beste Bewertung. Dahinter liegt Günther Platter (2,9), aber auch Liste-Fritz-Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider (2,9) kann hier mithalten. Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) symbolisiert hingegen das Dilemma der Grünen: Sie bekommen das Fett ab, denn Landesrätin Christine Baur (3,4) ergeht es nämlich kaum besser.

Bei Felipe schlägt wohl der letztlich gescheiterte Ausflug aufs bundespolitische Parkett als Grünen-Chefin durch, vermutet Meinungsforscherin Sabine Beinschab von „Research Affairs“. Sie hat im Auftrag der TT die Umfrage durchgeführt. Außerdem haben noch mehr Befragte als im Vorjahr den Eindruck, dass die Grünen für die Regierungsbeteiligung mit der ÖVP ihre Grundsätze aufgeben. Den letzten Platz in der Zeugnisverteilung zum Jahresschluss teilt sich Felipe übrigens mit ihrem ewig polternden Kontrahenten in der ÖVP, Wirtschaftsbundchef Franz Hörl.

Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl (VP) sticht einmal mehr positiv hervor und seine Sozialpartner-Kollegen aus. Diese sind mit Ausnahme des langjährigen Wirtschaftskammerpräsidenten Jürgen Bodenseer (VP) nahezu unbekannt. Außerdem kann Zangerl inhaltlich punkten. „Er ist medial präsent und äußert wie in den vergangenen Monaten klare Standpunkte. Das mögen die Menschen“, sagt Beinschab.

Als Stadtpolitikerin strahlt Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer über die Grenzen Innsbrucks hinaus. Hinter Landeshauptmann Günther Platter liegt sie bei der Bekanntheit auf Platz 2. Nach dem Zerwürfnis vor einigen Jahren herrscht zwischen den beiden wieder politische Eintracht.

Gemischte Gefühlswelten

Reform der Mindestsicherung, mehr Kontrollen im Grenzbereich am Brenner, keine weiteren Ausweisungen von Natura-2000-Schutzgebieten in Tirol. In der schwarz-grünen Landeskoalition hat sich die ÖVP in den vergangenen Monaten deutlicher von den Grünen abgegrenzt. Dadurch dürfte wohl in der öffentlichen Wahrnehmung der Eindruck entstehen, dass die Volkspartei stärker versucht, ihre Positionen durchzubringen. Statt 26 Prozent im Vorjahr sind jetzt 21 Prozent der Befragten in der TT-Umfrage der Meinung, dass die ÖVP am Gängelband der Grünen hänge.

Die klare Positionierung von Landeshauptmann Günther Platter in der Sicherheits- oder Transitfrage streicht auch VP-Hauptgeschäftsführer Martin Malaun hervor. „Unser Ziel ist, dass vor dem Ergebnis der Landtagswahl ein 4er steht.“ Im Wahlkampf sei viel möglich, „wir müssen auch berücksichtigen, dass es immer mehr Menschen gibt, die taktisch wählen“, fügt er hinzu.

An der Marschrichtung von FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger gibt es hingegen keine Zweifel. „Umfragen sind immer Momentaufnahmen. Ziel muss es am 25. Februar sein, die Wahlen zu gewinnen, denn nur eine Stimme für die FPÖ verhindert die Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition.“ Für den Wahlkampf sei die FPÖ gut vorbereitet.

Das blaue Umfragehoch liegt vor allem SPÖ-Chef Elisabeth Blanik schwer im Magen. „Das erschüttert mich schon. Deshalb müssen wir im Wahlkampf beweisen, dass die Sozialdemokraten für eine solidarische Sozialpolitik stehen.“ Die Richtung für die Tiroler SPÖ stimme, „doch damit gebe ich mich sicher nicht zufrieden“, sagt die SP-Chefin und Lienzer Bürgermeisterin.

Ähnlich wie Blanik argumentiert die grüne Spitzenkandidatin LHStv. Ingrid Felipe. „An diesem aktuellen Stimmungsbild zeigt sich, dass es in Tirol starke Grüne braucht, damit es eine Alternative zu Schwarz-Blau gibt. Damit Land und Leute vor weiterer Ausbeutung der Umwelt und Sozialabbau geschützt sind.“ Die Grünen würden für ein gesundes und leistbares Leben für alle Menschen „in unserem wunderschönen Land“ kämpfen.

NEOS-Landessprecher Dominik Oberhofer spricht von einer guten Ausgangsposition für den Wahlkampf. „Alle Umfragen sehen uns künftig im Landtag, das bleibt das große Ziel.“

Für Liste-Fritz-Sprecher Markus Sint ist „der wirkliche Zahltag der Wahltag“. Das Umfrageergebnis entspreche nicht dem Einsatz, „den wir fürs Land und die Leute geleistet haben“. Als einzige Partei in Tirol habe man gegen den Olympia-Milliarden-Wahnsinn angekämpft. „Bei der Landtagswahl geht’s darum, ob die Bevölkerung die geradlinige, konsequente Politik und Kontrollarbeit der Liste Fritz weiterhin will“, so Markus Sint.