Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Radikalisierung durch Glaubensfanatiker – das ist die größte Sorge der Tirolerinnen und Tiroler beim Gedanken an die Zukunft. Das geht aus der großen Umfrage zum Jahreswechsel hervor, die das Meinungsforschungsinstitut „Research Affairs“ im Auftrag der Tiroler Tageszeitung durchgeführt hat. 70 Prozent der Befragten sehen diesen Entwicklungen mit großer bzw. etwas Sorge entgegen. Das sind zwar um fünf Prozent weniger als im vergangenen Jahr, das Thema Radikalisierung nimmt damit dennoch klar den ersten Platz auf dem Tiroler Sorgenbarometer ein.

Weiterhin Kopfzerbrechen – wenn auch etwas weniger als 2016 – bereitet den Tirolern die Flüchtlingskrise: Der anhaltende Flüchtlingsstrom wird von 64 Prozent sorgenvoll beobachtet, im Vorjahr waren es noch 76 Prozent. Deutlich zurückgegangen ist hingegen die Angst vor Terroranschlägen. Für 57 Prozent der Befragten trübt die Gefahr vor terroristischen Akten den Blick in die Zukunft. Im Jahr 2016 war diese Sorge deutlich der Spitzenreiter der Umfrage mit 86 Prozent, damals stand die Bevölkerung allerdings noch unter dem Eindruck des Anschlags auf einen Berliner Weihnachtsmarkt, bei dem zwölf Personen getötet wurden.

Abseits von Terror, Flucht und Radikalisierung denken die Tirolerinnen und Tiroler mit einem unguten Gefühl an ihre Zukunft nach dem Berufsleben. 60 Prozent sehen mit Sorge die Entwicklungen im Pensionssystem und fürchten um ihre finanzielle Absicherung im Alter. Weniger Sorgen machen sie sich dafür um die Zukunft ihrer Kinder. Was die generelle Absicherung gegen Armut betrifft, bewerten 51 Prozent diese mit großer bzw. etwas Sorge. Sehr sicher fühlen sich die Tirolerinnen und Tiroler hingegen, was ihren Arbeitsplatz angeht: 59 Prozent haben in diesem Bereich ihres Lebens keine Sorgen, dass sich die Situation in der Zukunft verschlechtern könnte.

Durchaus positiv bewertet wurde auch das subjektive Sicherheitsgefühl. Mehr als zwei Drittel der Befragten verschwenden hier keine negativen Gedanken. Mehr als die Hälfte, nämlich 55 Prozent, äußert sich allerdings pessimistisch, wenn es darum geht, dass man von Naturkatastrophen betroffen sein könnte. Die Möglichkeit, Opfer eines Kriminaldeliktes – also eines Einbruchs oder eines Überfalls – zu werden, bereitet knapp der Hälfte (47 Prozent) ein unbehagliches Gefühl.

59 Prozent denken mit Sorge an die Zukunft, wenn es um die körperliche und geistige Fitness geht. Damit kommt das Thema Gesundheit auf Platz vier der Tiroler Sorgenrangliste.

Gute Vorsätze für das neue Jahr

Wie wichtig den Tirolerinnen und Tirolern ihre Fitness ist, zeigt sich auch bei der Frage nach den guten Vorsätzen für das neue Jahr. Immerhin 42 Prozent geben an, im neuen Jahr etwas in ihrem Leben zum Positiven ändern zu wollen. Etwas weniger als die Hälfte derjenigen mit guten Vorsätzen plant 2018, mehr Sport zu treiben. Auch sollen einige Kilos abgespeckt (42 Prozent) und die gesunde Ernährung mehr in den Vordergrund gestellt werden (40 Prozent). Mehr Sport zu treiben, führt damit immer noch die Hitliste der guten Vorsätze an, ist jedoch weniger wichtig geworden als noch im Vorjahr. 2016 gab schließlich mehr als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) an, sich im neuen Jahr mehr sportlich betätigen zu wollen.

Im Vergleich zum Vorjahr stärker ausgeprägt ist der Vorsatz, etwas Geld auf die Seite zu legen. Mehr als ein Drittel gibt an, im neuen Jahr mehr sparen zu wollen. Eine sinnvollere Freizeitgestaltung streben 29 Prozent an, 26 Prozent wollen sich weiterbilden. Fast ein Fünftel will sich 2018 mehr Zeit für die Familie nehmen, genauso wichtig bei den Vorsätzen ist aber auch die Idee, sich selbst etwas zu verwöhnen. Ein beruflicher Wechsel steht bei 16 Prozent auf der To-do-Liste. Immerhin elf Prozent wollen sich mehr für den Umweltschutz engagieren.

Ein vermeintlicher Dauerbrenner unter den guten Vorsätzen rund um den Jahreswechsel schneidet heuer wie schon in den beiden Jahren zuvor schwach ab. Den Vorsatz, sich das Rauchen abzugewöhnen, nennen nur neun Prozent. Schlechter schneidet nur das Bestreben ab, im kommenden Jahr das Auto öfter einmal in der Garage stehen zu lassen: Nur fünf Prozent wollen sich beim Autofahren einschränken.

Tiroler mit finanzieller Situation zufrieden

Das abgelaufene Jahr war ein gutes – zumindest mit Blick auf die eigene berufliche und finanzielle Situation, wie die Jahresumfrage der TT zeigt. 26 Prozent der Befragten geben an, dass sich ihre Lage in diesen zwei Bereichen verbessert hat. Für 62 Prozent blieb diese unverändert, nur elf Prozent bewerten ihre finanzielle und berufliche Lage verglichen mit dem Jahr zuvor als schlechter. Im Vergleich zur Umfrage vor einem Jahr ziehen damit mehr Tirolerinnen und Tiroler eine positive Bilanz. 2016 sahen 23 Prozent ihre Situation als verbessert an, 2015 waren es nur 18 Prozent.

Auch was die Erwartungshaltung für das kommende Jahr angeht, ist der Optimismus kontinuierlich gestiegen. 2015 erwartete nicht einmal ein Fünftel (19 Prozent), dass sich die persönliche berufliche und finanzielle Situation im folgenden Jahr verbessern wird, 2016 waren es 22 Prozent. Heuer geht bereits jeder Vierte mit einer gehörigen Portion Optimismus ins neue Jahr.

Aufgrund der deutlich verbesserten finanziellen Lage und der positiven Zukunftsaussichten tritt bei den Tirolerinnen und Tirolern auch der Vorsatz in den Hintergrund, sich im kommenden Jahr einschränken zu wollen. 31 Prozent sehen angesichts der finanziellen Lage keine Notwendigkeit, in den kommenden Monaten auf Dinge zu verzichten. 2016 waren es dagegen nur 23 Prozent, die sich nicht einschränken wollten.

Von denjenigen, die 2018 ihre Ausgaben bewusster tätigen wollen, gibt rund die Hälfte an, bei nicht unbedingt benötigten Produkten sparen zu wollen. Mehr als ein Viertel will Besuche in Restaurants oder Gasthäusern reduzieren, jeder Fünfte will auf größere Anschaffungen wie etwa den Kauf eines Autos verzichten.

Ebenfalls ein Fünftel nimmt sich für das kommende Jahr vor, vermehrt auf Billigprodukte zu setzen und Markenwaren lieber im Regal stehen zu lassen. Durch den Kauf beim Billiganbieter soll am Ende des Monats mehr Geld im Börserl bleiben. 19 Prozent wollen bei Reisen und Urlaub sparen, 18 Prozent bei Tagesausflügen und anderen Freizeitaktivitäten. Beim täglichen Bedarf wie Lebensmitteln setzen 17 Prozent im kommenden Jahr den Rotstift an. Ebenfalls genannt und mit 16 bzw. 14 Prozent am Ende der Liste stehen Finanz- und Anlageprodukte sowie Energie und Telekommunikationskosten.