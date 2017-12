Würde eine Zusammenlegung der Sozialversicherungsanstalten wirklich eine Kostenersparnis bringen?

Maria M. Hofmarcher: Innerhalb der Kassenlandschaft gibt es erhebliche Unterschiede in den Verwaltungsaufgaben. Die Gebietskrankenkassen haben die geringste Quote, gemessen an den Aufwendungen für Leistungen, die Verwaltungsaufgaben der „kleinen Kassen“ sind teilweise doppelt so hoch. Dies erklärt sich auch damit, dass z. B. die SVA ihre Beiträge eintreiben muss, während bei den Gebietskrankenkassen die Arbeitgeber die Beiträge abführen. Aber selbst wenn wir das berücksichtigen, zeigen unsere Berechnungen, dass der Verwaltungsaufwand um bis zu 100 Millionen Euro pro Jahr geringer sein könnte, wenn beispielsweise die „kleinen Kassen“ in die Gebietskrankenkassen eingegliedert werden.

Die Sozialversicherungen sind politisch gewachsene Systeme. Wird das eine Umgestaltung erschweren?

Hofmarcher: Ja, unser Kassensystem ist ein Mix aus Kassen, die ihre Wurzeln in der Ersten Republik und im Ständestaat haben, und dem ASVG aus dem Jahr 1956. Auffällig ist jedenfalls, dass bei den Debatten zum Umbau der Kassenlandschaft ebenso ideologische Ausrichtungen und Motive eine Rolle spielen; konkret ging es beispielsweise Anfang der 2000er-Jahre um die Schwächung des Einflusses der Gewerkschaften in den Führungsebenen der Gebietskrankenkassen, was zu heftigen Auseinandersetzungen geführt hatte.

Wie wichtig ist es, begleitend Versorgungsziele zu definieren?

Hofmarcher: Die zentrale Zielsetzung für einen Umbau muss die Sicherstellung und vor allem die Weiterentwicklung der Versorgung sein. In diesem Zusammenhang gibt es drei wesentliche Herausforderungen: die wachsende Anzahl von chronisch kranken Menschen, den Aus- und Aufbau der ambulanten Versorgung außerhalb von Krankenanstalten und die bessere Abstimmung von Gesundheit und Pflege. Die Klammer für diese Herausforderungen ist die Sicherstellung des Zugangs und der finanziellen Nachhaltigkeit und die Digitalisierung des Gesundheits- und Pflegesystems.

Was erachten Sie als sinnvollen Weg in die Zukunft?

Hofmarcher: Primär geht es wie erwähnt um die Versorgungsziele. Wird die ambulante Versorgung außerhalb der Spitäler ausgebaut, müssen Länder und Kassen hier auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Das hat zur Voraussetzung, dass der Bund Vorgaben macht für die Zusammenführung der Finanzmittel („Ambulanztopf“) und Rahmenpläne erstellt und die regionalen Akteure die Pläne im Detail ausarbeiten.

Das Interview führte Brigitte Warenski