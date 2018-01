Innsbruck – Der generelle Lufthunderter auf der Inntalautobahn von Kufstein bis Zirl sowie im Oberland zwischen Imst und Landeck ist seit seiner Einführung im Jahr 2014 umstritten. Doch er ist nicht nur die Voraussetzung für das seit 206 geltende sektorale Lkw-Fahrverbot, sondern wirkt sich positiv auf die Luftqualität aus. Heuer werden die unter IG-Luft zusammengefassten Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin geprüft.

Das Land hat zuletzt den Jahreswert von Stickstoffdioxid von November 2016 bis November 2017 mit jenem von November 2015 bis November 2016 verglichen und eine Reduktion des Stickstoffdioxid-Gehalts der Luft zwischen zwei Prozent in Vomp und 6,1 Prozent in Kundl festgestellt. Laut Land Tirol kommen zwei Messstellen damit erstmals seit mehr als zehn Jahren wieder in die Nähe der erlaubten Höchstwerte: In Imst ist mit im Jahresmittel knapp über 35 Mi­krogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter der in Österreich gültige Grenzwert nur noch minimal überschritten.

In der vom Meinungsforschungsinstitut „Research Affairs“ durchgeführten Umfrage haben erstmals die Befürworter von Tempo 100 die Nase vorn. Sie sind zwar nicht mehr geworden und mit 37 gleich geblieben, doch es gibt im Vergleich zu 2016 deutlich weniger Kritiker des Lufthunderters. Nur noch 33 Prozent (minus sechs Prozent) sind gegen die Tempobremse. In der FPÖ-Wählerschaft finden sich die meisten Gegner (48 Prozent), bei den Grünen die wenigsten mit 14 Prozent. Selbst in der ÖVP stoßen sich nur noch 29 Prozent am Lufthunderter.

Die Skepsis gegenüber dem sektoralen Lkw-Fahrverbot für bestimmte bahntaugliche Güter, das seit dem Vorjahr gilt, ist aber ebenfalls vorhanden. Rund 20 Prozent der Befragten geben an, dass sie nicht an diese Transitbremse glauben, sondern dass sie unwirksam sei. Deshalb sollte sich Tirol die Abkehr vom Lufthunderter überlegen. Das schließt die schwarz-grüne Landesregierung jedoch aus, weil sie das Fahrverbot in Brüssel nicht gefährden möchte.

Im Verkehrsprogramm der schwarz-blauen Regierung ist eine Überprüfung der Tempolimits vorgesehen, doch auch für Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) ist ein Abgehen vom Hunderter in Tirol kein Thema. (pn)