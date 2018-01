Von Marco Witting

Innsbruck – Sie hatten oft nicht mehr als ihre Hoffnung im Gepäck. Jedenfalls nicht die notwendigen Papiere. Mehr als 7400 Menschen wurden im Vorjahr von der Tiroler Polizei, teilweise in Zusammenarbeit mit dem Bundesheer, aufgegriffen, als sie illegal ins Land einreisten. Ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Jahr 2016, als man noch 11.812 Aufgriffe zählte. Und es war vor allem der Trend der vergangenen Monate, der zu diesem Rückgang geführt hat. Denn die Schlepper, die Tirol vor allem als Transitland in Richtung Norden nutzten, haben auf die verstärkten Kontrollen reagiert. Und die Aufgriffszahlen hatten sich trotz intensiverer Kontrollen nicht wirklich stark verändert.

Tiroler orten politisches Versagen

Auch in Italien gingen die Anlandungen von Flüchtlingen im abgelaufenen Jahr deutlich zurück. Laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR kamen im Vorjahr 119.247 Menschen auf der Flucht in Italien auf dem Seeweg an. Im Jahr zuvor waren es 181.436. Und der Wert aus 2017 war auch der niedrigste der vergangenen Jahre.

Dramatisch die Zahl der Toten im Mittelmeer: Bei der lebensgefährlichen Flucht starben auch im Vorjahr mindestens 2846 Menschen. Die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher liegen.

Entspannung also in der Flüchtlingssituation, aber keine Entwarnung. Und so sehen es auch die Menschen in Tirol, wenn man die TT-Umfrage als Maßstab hernimmt. Die Werte haben sich im Vergleich zu den Vorjahren wenig verändert. Die hohe Zustimmung zu Obergrenzen und Einreisekontrollen sinkt aber ein wenig.

Auf die Frage, welche Rolle die österreichische Bundesregierung bei Asyl und Integration gespielt hat, sagen mittlerweile 44 Prozent, dass die heimischen Politiker bei der Bewältigung der Krise von Anfang an chancenlos waren, weil dies kein nationales, sondern ein internationales Thema ist. Seit 2015, als dies 39 Prozent der Befragten so beurteilten, ist dieser Wert um fünf Prozentpunkte gestiegen. Dass die Bundesregierung mit dem Thema gänzlich überfordert ist, finden mittlerweile nur noch 36 Prozent der Befragten. Hier scheinen die verschiedensten Maßnahmen, von der Obergrenze bis hin zu Kontrollen, durchaus gegriffen zu haben. 2015 sagte noch die Hälfte der Befragten, die Regierung komme mit dem Problem nicht zurecht. 15 Prozent der Befragten sagen mittlerweile, die Regierung machte alles, was in ihrer Macht steht, um die Themen in den Griff zu kriegen.

Wenig Veränderung im Stimmungsbild auch, was Kontrollen am Brenner und eine Obergrenze für Flüchtlinge betrifft. 39 Prozent der Befragten glauben, dass sich nur so die Immigrationsströme einbremsen lassen. Wie im Vorjahr glauben fast genauso viele Tiroler (38 Prozent), dass dies nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist – und die Schlepper andere Routen suchen. Und auch die Zahl jener Menschen, die Kontrollen am Brenner für falsch halten, ist in etwa gleich groß geblieben wie im Jahr 2016. Menschen mit einem Fachhochschul- oder Universitätsabschluss sind hier die größte Gruppe, die klar äußern, dass dies dem Grundgedanken der Euregio widerspreche.