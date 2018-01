Der Wahlkampf startet und für den stellvertretenden SPÖ-Landesparteivorsitzenden Georg Dornauer zeichnet sich bereits jetzt eine Koalition von ÖVP und FPÖ nach der Landtagswahl am 25. Februar in Tirol ab. „Die jüngste Inszenierung zwischen LH Günther Platter (VP) und Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) ist nur ein weiteres Signal dafür“, glaubt Dornauer. Die kritischen Stimmen gegen Schwarz-Blau innerhalb der Tiroler VP seien verstummt. „Wir werden in den nächsten sieben Wochen alles daransetzen, die Tiroler Bevölkerung dahingehend aufzuklären, was Schwarz-Blau auf Landes- und Bundesebene gesellschafts-, arbeitsmarkt- und sozialpolitisch bedeuten wird“, verweist Dornauer darauf, dass die Tiroler SPÖ die bereits paktierten Verschlechterungen und Ungerechtigkeiten für die arbeitende Bevölkerung sicher nicht sehenden Auges hinnehmen werde.

Überraschender Abgang bei den Grünen: Der Sprecher von Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne), Paul Aigner, verlässt das Regierungsteam. Bereits in dieser Woche. Obwohl er von der grünen Sache überzeugt sei, fehle ihm die 100-prozentige Energie für einen dreimonatigen Regierungsarbeits-, Wahl- und Verhandlungsmarathon, begründet Aigner seinen Schritt. Rechtzeitig vor dem Wahlkampf habe er sich dazu entschlossen. Seit 2013 war Aigner Felipes Sprachrohr. Seine Agenden im Wahlkampf wird der Pressesprecher der Grünen, Sebastian Müller, übernehmen.

Dass SPÖ-Mandatar Thomas Pupp seine Unterschrift für ein Antreten der Liste Fritz bei den Landtagswahlen geleistet hat, sorgt für Diskussionen. „Wir waren schon mitten im Sammeln, als uns Thomas Pupp (SP) die Unterschrift geleistet hat. Daher reichten wir in den Bezirken unterschiedlich ein, in einigen mit Unterstützungserklärungen und in anderen mit drei Abgeordneten-Unterschriften“, betont Wahlkampfkoordinator und Pressesprecher Markus Sint. Pupps Unterstützung wertet die Liste Fritz als Zeichen der Wertschätzung für ihre politische Arbeit.

Der Anregung von Tirols Verkehrs- und Umweltreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne), das Diesel-Privileg abzuschaffen, kann Tirols ÖGB-Vorsitzender Philip Wohlgemuth wenig abgewinnen: „Bevor keine entsprechenden Alternativen geschaffen werden, ist ein Ende der Steuerbegünstigung auf Diesel nicht zielführend. Tausende Tiroler Arbeitnehmer sind auf ihre Pkw angewiesen, um zu ihrem Arbeitsort zu gelangen.“ (pn)