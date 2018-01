Von Peter Nindler

Innsbruck – Die doppelte Staatsbürgerschaft für Südtiroler sorgt seit Wochen für kontroverse Diskussionen. Nicht nur in Österreich, sondern in Südtirol selbst. Die FPÖ reklamierte die Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes in das Koalitionsabkommen mit der ÖVP, selbst die Südtiroler Volkspartei zeigte sich erstaunt. „Wir wurden überrascht. Natürlich sind wir nicht gegen den Doppelpass. Der Doppelpass ist ja unsere Idee. Aber es ging darum, dass die Sache mit Augenmaß betrieben wird“, bekennt etwa der anerkannte Senator der Südtiroler Volkspartei (SVP), Karl Zeller, in der Neuen Südtiroler Tageszeitung.

Zeller warnt auch vor Zündelei, vor allem in Richtung des freiheitlichen Südtirol-Sprechers Werner Neubauer. Von den rechts-patriotischen Parteien in Südtirol musste sich der profilierte SVP-Politiker daraufhin postwendend harsche Kritik gefallen lassen. Angesichts der bevorstehenden Parlamentswahlen am 4. März und der Landtagswahlen im Herbst beherrschen emotionale Diskussionen die Politik südlich des Brenners. Der Südtirol-Sprecher der Volkspartei und Vorsitzende des Südtirol-Ausschusses, NR Hermann Gahr, hofft trotzdem auf eine vernünftige Auseinandersetzung mit der Doppelstaatsbürgerschaft. „Weil sie kein einfaches Thema ist.“

Der ÖVP-Nationalratsabgeordnete fordert generell mehr Realismus beim Doppelpass. „Es gibt viele offene Fragen. Manche haben es sich wahrscheinlich einfacher vorgestellt, als es tatsächlich ist.“ Mit Versprechungen und Zusagen lasse sich keine Lösung finden, „sondern nur durch einen breiten Dialog“, fügt Gahr hinzu. Wie geht es ihm mit der ständigen Kritik, man sei zu Rom-freundlich, wenn differenzierte Positionen zur Doppelstaatsbürgerschaft vertreten werden? „Damit kann ich leben, weil in meiner Arbeit als Ausschussvorsitzender Südtirol stets an erster Stelle steht. Da geht es um mehr als den Doppelpass. Und das gilt es auch in der aktuellen Diskussion zu berücksichtigen.“

Für Gahr gibt es noch viele offene Fragen, mit der Doppelstaatsbürgerschaft seien Rechte und Pflichten verbunden, außerdem dürfen die Errungenschaften für Südtirol wie Autonomie, Eigenverantwortung und die Schutzfunktion Österreichs ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden. „Die Südtirol-Politik kann man nicht nur auf die Doppelstaatsbürgerschaft reduzieren.“ Hermann Gahr will gewissermaßen nicht von einer innerösterreichischen Entscheidung sprechen. „Wie in allen Südtirol-Abgelegenheiten benötigt es eine enge Abstimmung zwischen Innsbruck, Bozen, Wien, Rom und Brüssel.“ Und die Europaregion Tirol dürfe nicht ausgeklammert, sondern sollte aktiv miteinbezogen werden.

Offen weist Gahr auch auf die gegensätzlichen Standpunkte hin. „Selbst bei den Tiroler Schützen gehen die Meinungen auseinander.“ Und abschließend nennt er einen aus seiner Sicht weiteren entscheidenden Punkt für die Umsetzung der Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler: „Entscheidend ist letztlich auch die Akzeptanz im Bundesland Tirol.“