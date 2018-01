Von Karin Leitner

Wien – Die Menschen hätten die Zwistigkeiten zwischen den Koalitionspartnern satt, hatte Heinz-Christian Strach­e als Oppositioneller befunden. Nun ist er Vizekanzler – und will zeigen, dass es derlei Animositäten nicht gibt. Bei jeder Gelegenheit spricht er von der „guten Stimmung, der guten Chemie“ zwischen ihm und ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz. Ob der demonstrativen Harmonie schien es, als stünden die beiden Parteien kurz vor der Fusion. Und dann das: Kurz widerspricht FPÖ-Sozial­ministerin Beate Hartinger in Sachen „Arbeitslosengeld neu“, FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek Strache in Sachen „Kasernen für Asylwerber“. Öffentliches Echo: erste Differenzen der Regenten.

Abseits von Kurz und Strache heißt es in koalitionären Reihen: Man sollte mit gegenseitigen Lobgesängen hintanhalten; andernfalls werde die kleinste Diskrepanz zum Streit stilisiert. Ein FPÖ-Minister sagt: „Differenzen wird es auch in diesem Bündnis geben.“ Nach außen sollten sie nicht getragen werden.

Umstellen müssen sich die Blauen auch sprachlich. Verbal reingepfeffert haben sie als Oppositionelle. Das geziemt sich als Partei mit staatlicher Verantwortung nicht. Ein Ressortchef sagt grinsend: „Wir werden uns an Norbert Hofer ein Beispiel nehmen.“ Der hatte sich, als er Bundespräsidentschaftskandidat war, rhetorisch ja zurückgehalten.

Einige Minister sind heute wieder in der Hofburg. Ob der geänderten Kompetenzverteilung müssen sie erneut angelobt werden. Einer davon ist Strache; für den öffentlichen Dienst und Sport ist er fortan zuständig.

Sport, weil beliebt, ist gut für das Eigenmarketing. Nach Kitzbühel wird Strache fahren, beim Hahnenkammrennen zugegen sein. Nach Südkorea fliegt er alsbald; im Februar gibt es Olympische Winterspiele in Pyeongchang.

Bei der ersten Auslandsreise mit Politischem auf der Agenda geht es nach Serbien. Zuwanderer mit serbischen Wurzeln umwirbt Strache in Österreich schon lange. Bei der Hofburg-Wahl hat er um deren Stimmen gebuhlt.