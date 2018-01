Von Serdar Sahin

Wien – Die schwarz-blaue Regierung will eines ihrer Wahlversprechen im Ministerrat einlösen. Wie ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger gegenüber der APA ankündigte, wird bei der Regierungssitzung am morgigen Mittwoch der „Familienbonus Plus“ beschlossen. Damit sollen Familien, die Einkommenssteuer zahlen, künftig mit 1500 Euro pro Kind und Jahr entlastet werden. Gelten soll der Bonus bis zum 18. Lebensjahr des Kindes.

Laut Löger werden mehr als 1,2 Millionen der insgesamt 1,7 Millionen Kinder, für die Familienbeihilfe bezogen wird, davon profitieren. Wer keine Einkommenssteuer zahlt, hat nichts davon. Die SPÖ kritisiert die schwarz-blauen Entlastungspläne daher als ungerecht – doch dazu später mehr.

Der Familienbonus soll in Zukunft den Kinderfreibetrag (440 bzw. 600 Euro pro Kind) und die Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten (bis zu 2300 Euro pro Kind bis zehn Jahre) ersetzen. Der Unterschied ist: Mit dem Familienbonus werden die Steuerlast direkt vermindert und bis zu 1500 Euro ins Familienbudget zurückgespielt. Die Frei- und Absetzbeträge hingegen verminderten lediglich die Bemessungsgrundlage und brachten am Ende bis zu 300 oder 1150 Euro. Auch von diesen Maßnahmen haben bisher nur Eltern profitiert, die Einkommenssteuer gezahlt haben.

Kosten soll das Vorhaben 1,5 Milliarden Euro. Der Kinderfreibetrag und die steuerliche Absetzbarkeit haben die Staatskasse bisher mit 200 beziehungsweise 100 Millionen Euro belastet.

„Der ,Familienbonus Plus‘ hat damit eine 5-mal so starke Wirkung wie der Kinderfreibetrag und die Absetzbarkeit der Kinderbetreuungskosten“, erklärt Löger. Weitere Details sind morgen zu erwarten, wenn Löger und ÖVP-Familienministerin Juliane Bogner-Strauß dem Ministerrat ihren Entwurf vorlegen. Darin enthalten sein soll auch ein Vorschlag, wie nicht-steuerzahlende Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher und Familien mit Kindern über 18 von dieser Maßnahme profitieren können.

Die Innsbrucker Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) hat bereits im September darauf hingewiesen, dass die meisten Alleinerzieherinnen den Steuerbonus nicht in Anspruch nehmen könnten, weil sie wegen ihres geringen Einkommens keine Lohnsteuer zahlen. Dieser Befund gelte noch immer, sagt GAW-Ökonom Florian Wakolbinger gegenüber der Tiroler Tageszeitung. „Familienfreundlich ist der Vorschlag daher nur bedingt“, urteilt er. Der GAW-Experte schränkt aber ein, dass Details, wie Geringverdiener von dieser Maßnahme profitieren sollen, noch fehlen.

„Persönlich habe ich nichts gegen diese Maßnahme, glaube aber, dass es besser wäre, statt dieser Steuergutschrift Kinderbetreuungsplätze auszubauen“, meint Wakolbinger. Er moniert, „dass das wieder so eine Einzelmaßnahme ist“. Seiner Meinung nach gehöre das Steuersystem als Ganzes reformiert. Man müsse sich überlegen, wie viel Umverteilung es geben soll. Derzeit würden aber nur Einzelschritte gesetzt, kritisiert er.

Auch der Opposition missfallen die Regierungspläne. „Alle, die unter 1250 Euro verdienen, gehen beim Familienbonus völlig leer aus.“ Für Alleinerzieher, die es besonders schwer haben, gebe es überhaupt kein Konzept, kritisiert SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek.

„Die soziale Kälte dieser Regierung ist deutlich spürbar. Die Aktion 20.000 für ältere Arbeitnehmer und der Beschäftigungsbonus wurden in einer Nacht-und-Nebel-Aktion abgeschafft. Dazu kommt die Ankündigung, die Notstandshilfe abzuschaffen. Das ist alarmierend. Damit verrät die FPÖ alle, für die sie immer behauptet hat einzustehen, nämlich jene mit niedrigem Einkommen“, so Heinisch-Hosek. „Wir machen uns gemeinsam mit allen kritischen Kräften in diesem Land gegen diese Politik der sozialen Ausgrenzung stark“, kündigt sie an.

In dieselbe Kerbe schlägt die Liste Pilz. „Eltern mit niedrigem Einkommen, darunter viele Alleinerzieher, werden nicht davon profitieren können. Dort aber, wo hohe Einkommen vorhanden sind, lässt sich der Bonus – abhängig von der Kinderzahl – ungedeckelt ausschöpfen. Geld wird also mit noch mehr Geld gefördert“, kritisiert Sozial- und Familiensprecherin Daniela Holzinger.

„Der rot-weiß-rote Regierungs-Schnellzug mag in den Augen von Kanzler und Vizekanzler auf Schiene sein, die Kinder von rund 700.000 Eltern werden aktuell aber aufs Abstellgleis geschoben. Mit dem Regierungs-Prestigeobjekt Familienbonus fallen die Familien unter den Tisch, die eine finanzielle Unterstützung am bittersten notwendig haben: die Alleinerzieher.“