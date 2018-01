Innsbruck – Pünktlich um fünf Uhr Früh standen die Beamten der Tiroler Verkehrsabteilung auf der Autobahn bei Kufstein und starteten die Blockabfertigung. Und einmal mehr „hat alles tadellos funktioniert“, wie Markus Widmann, Chef der Abteilung, erklärte. Bis 9.30 Uhr wurden die Lkw zeitweise angehalten, um den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten. In viereinhalb Stunden passierten so insgesamt 1344 Laster den Grenzübergang. Erst wurden 250 pro Stunde durchgelassen. „Als wir gesehen haben, dass es gut läuft, dann rund 300.“

Auf der anderen Seite der Grenze war die Situation nicht ganz so entspannt. Eine Lkw-Schlange bis zum Autobahnanschluss Bad Aibling registrierte die bayerische Polizei. Macht 35 Kilometer. „Gegen 10 Uhr hat sich die Lage dann verbessert“, hieß es von Seiten der Polizeidirektion Oberbayern Süd. Nachsatz: Man betrachte die Lage insofern „unaufgeregt“, als dass die Blockabfertigung mittlerweile „Routine“ sei.

„Höherer Kontrolldruck reduziert den Transitverkehr, die Bundesregierung sollte statt berittener Polizei in Wien lieber in gut ausgebildete Lkw-Kontrolleure in Tirol investieren“, forderte gestern Mittag dann LHStv. Ingrid Felipe (Grüne). Derzeit seien rund 150 speziell für Schwerverkehrskontrollen ausgebildete Polizisten in Tirol im Einsatz. „Wir verlangen als Unterstützung für den Kampf gegen den Lkw-Transit in einem ersten Schritt noch in diesem Frühjahr zwanzig neue Polizisten für Lkw-Kontrollen in Tirol.“ Im Einsatz standen gestern laut Widmann vier Polizisten am Kontrollpunkt selbst, hinzu kamen drei bis vier Streifen, die entlang der Strecke den Verkehrsverlauf überwachten.

Landeshauptmann Günther Platter zeigte sich zufrieden, dass „die Maßnahme greift“. Die veröffentlichten Zahlen über den Lkw-Verkehr am Brenner (die TT berichtete) lassen die Alarmglocken läuten. „Wir werden nicht länger zusehen, wie sich der Transitverkehr langfristig negativ auf unser Land auswirkt“, erklärte Platter in einer Aussendung.

Heftige Kritik kommt einmal mehr aus Bayern und von den Lkw-Fahrern. Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber findet es „inakzeptabel“, dass die EU „tatenlos zusieht, wie hier europäisches Recht“ gebrochen werde. Die Probleme würden durch die Tiroler Maßnahmen nur verlagert. „Die Leidtragenden sind am Ende alle Verkehrsteilnehmer.“

Das Land Tirol will an der Blockabfertigung festhalten. Und mit internen und externen Experten die besonders kritischen Tage in einem Kalender festlegen. (TT, mw)