Von Peter Nindler und Manfred Mitterwachauer

Innsbruck — Vier Millionen Euro werden die acht kandidierenden Parteien für die Landtagswahl am 25. Februar ausgeben. Bereits am Mittwoch startet die FPÖ in den Wahlkampf. Dass auch Impuls um Mandate rittern und laut eigenen Angaben 20.000 Euro dafür ausgeben wird, sorgt aber für Empörung und Verwunderung. Vor allem finanziell, schließlich sprang der Landtag im Dezember finanziell ein und ermöglichte mit einem Anlassgesetz das nachträgliche Abrufen der Parteiförderung für ihre Vorgängerpartei Vorwärts. Schließlich wurden Hans Lindenberger, Maria Zwölfer und Josef Schett gerichtlich zur Schadenersatzzahlung von 1,5 Mio. Euro für das Vorjahr und 2016 verdonnert. Für 2017 hilft ihnen jetzt der Landtag aus der Patsche.

Impuls finanziert Wahlkampf „aus eigener Tasche"



„Hoffentlich müssen wir Impuls nach der Wahl nicht noch einmal retten", meint ÖVP-Klubchef Jakob Wolf ironisch und ist gleichzeitig erstaunt über die neuerliche Kandidatur, die aber natürlich ein demokratisches Recht sei. Die Kritik kann Impuls-Spitzenkandidat Josef Schett allerdings nicht nachvollziehen: „Wir müssen mit einem Minibetrag von 20.000 Euro auskommen. Die anderen Parteien schöpfen hingegen aus dem Vollen, weil sie ja Parteifinanzierung aus Steuergeldern bekommen." Aus eigener Tasche würden die einzelnen Impuls-Kandidaten — „auch Maria Zwölfer und ich" — das Geld aufbringen.

Verständnis dafür gibt es aber nicht: Liste-Fritz-Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider bezeichnet die Kandidatur als falsches Signal. „Impuls und Vorwärts fielen nur durch Finanzstreitigkeiten auf, für ihren persönlichen Schadenersatz kommt noch dazu der Steuerzahler auf." Dass sich da die Wähler gefrotzelt vorkommen müssen, liegt für Haselwanter-Schneider auf der Hand.

FPÖ-Parteiobmann Markus Abwerzger schüttelt nur den Kopf: „Impuls war im Landtag politisch nicht vorhanden und hat nur durch parteiinterne Streitigkeiten Aufmerksamkeit erlangt." Nach der Rettungsaktion durch den Landtag sei die „Kandidatur moralisch bedenklich", fügt Abwerzger hinzu. Für den grünen Klubchef Gebi Mair zeigt der Impuls-Klub „so den SteuerzahlerInnen die lange Nase".

Angesichts dieser neuerlichen Volte scheint es richtig zu sein, „dass ich gegen eine finanzielle Sanierung durch das Land gestimmt habe", betont Grünen-Klubobmann Gebi Mair.



Blanik kann mit Unterstützung für Liste Fritz und Familienpartei leben



Einmal mehr kritisiert SPÖ-Landesvorsitzende Elisabeth Blanik die Anlassgesetzgebung im Landtag für die Parteiförderung. „Was jetzt vor sich geht, ist jedoch unglaublich. Eine ganz besondere Pikanterie. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen." Nur: Gesprächsbedarf hat sich auch in der SPÖ aufgestaut. Seit Tagen herrscht Unmut unter den Genossen, weil die scheidenden SPÖ-Abgeordneten Thomas Pupp und Klaus Gasteiger mit ihrer Unterschrift das Antreten der Liste Fritz bzw. von Andrea Krumschnabels Familienpartei unterstützt haben. Also Konkurrenten der SPÖ bei der Landtagswahl. Und das gehe gar nicht, werden Konsequenzen für die beiden gefordert.

Elisabeth Blanik will davon nichts wissen: „Beide sind freie Abgeordnete, das ist ihr demokratisches Recht." Außerdem sei die Liste Fritz eine soziale Partei, die viele Anträge der SPÖ unterstützt habe. Die SPÖ-Vorsitzende respektiert die Kritik an den beiden Abgeordneten, „aber ich bin auch so selbstbewusst, dass die SPÖ das viel bessere Angebot für die Wähler hat". Das werde man im Wahlkampf deutlich beweisen.