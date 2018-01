Von Peter Nindler

Kirchberg – Die hohen Wohnungs- und Mietkosten brennen den Tirolern unter den Nägeln. Vor allem in den Gunstlagen explodieren die Grundstückspreise. Wie auch in Kirchberg. Dazu kommt noch die Problematik mit den Freizeitwohnsitzen. Immobilieninvestoren wie der Münchner Millionär und ehemalige Berater der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Alexander Dibelius, fühlen sich im Bezirk Kitzbühel wie zuhause. Jetzt sorgt ein Immobiliendeal in Kirchberg für Aufregung, weil er zeigt, was im sozialen Wohnbau alles falsch laufen kann.

Um günstigen Wohnraum zu schaffen, vereinbarten die Gemeinde Kirchberg, die im Besitz des Landes und der Stadt Innsbruck stehende gemeinnützige Bauvereinigung Neue Heimat sowie der Tiroler Bodenfonds 2011 die Errichtung einer geförderten Wohn- bzw. Reihenhausanlage. Das Vergaberecht hatte der Gemeinderat. Laut Bürgermeister Helmut Berger (SPÖ) gab es bei den Reihenhäusern jedoch zu wenige Interessenten. „Hier erfolgte dann die Vergabe durch die Neue Heimat selbst.“ Das setzte allerdings einen interessanten Immobiliendeal in Gang.

2012 ließ sich nämlich ein älteres Kirchberger Ehepaar bescheinigen, dass sein 1980 errichtetes Haus samt 2000 Quadratmetern Garten als Freizeitwohnsitz verwendet werden darf. Ein Jahr später, im Mai 2013, trat schließlich die Pensionistin als Käuferin eines Reihenhauses der Neuen Heimat auf. Kaufpreis 343.000 Euro. Gleichzeitig stellte sich die Freizeitwohnsitzwidmung für ihr altes Haus als Gold wert heraus. Und nicht nur das:

Denn kurz nach dem Kauf des geförderten Reihenhauses wurde am 1. August 2013 auf ihrer bisherigen Liegenschaft ein Pfandrecht über 650.000 Euro eingetragen, im März 2014 dann eine Rangordnung für die Veräußerung. Der Verkauf erfolgte schließlich im Juni 2014: Um satte 1,45 Millionen Euro wechselte das Anwesen den Besitzer. Als neuer Eigentümer scheint die Aschauer Vermögensverwaltung von Alexander Dibelius auf. Dibelius hat in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Immobilien in Kirchberg erworben.

Der Immodeal dürfte jedenfalls schon länger vorbereitet worden sein, denn der Millionär und Wahl-Kirchberger gewährte dem Verkäufer zuvor bereits ein Darlehen von 565.000 Euro. So gesehen hat das Pensionisten-Ehepaar bei der Übersiedelung in das geförderte Reihenhaus einen Gewinn von rund einer Million Euro gemacht.

Ist das der Sinn von gefördertem Wohnbau? „Die Optik ist sicher nicht gut“, sagt BM Berger. Aber die Gemeinde hätte die Wohnung mangels Bewerber nicht vergeben und wisse von den dahinter liegenden Vorgängen nichts.