Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck — Traditionsbewusst und geschichtsträchtig: Die Tiroler Freiheitlichen eröffneten am Mittwoch den Landtagswahlkampf. Am Vormittag mit einer Pressekonferenz am Bergisel, am Abend im Congress Innsbruck, also an jenem Ort, an dem sich Jörg Haider 1986 an die Spitze der FPÖ manövrierte. An die 1000 blaue Anhänger ließen sich von Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Spitzenkandidat Markus Abwerzger nur allzu bereitwillig auf die Schlacht um die Macht im Tiroler Landtag einschwören. Im Hinterkopf schwirrte vielen der blaue Erfolg auf Bundesebene. Einer, der nun auch in Tirol seine Fortsetzung finden soll, so zumindest die Hoffnung vieler.

„Es steht fest, dass die ÖVP auch weiterhin den Landeshauptmann stellen wird", stellte Strache zuvor im TT-Interview klar. An Günther Platter werde es auch für die Blauen am 25. Februar kein Vorbeikommen geben. Die FPÖ strebt das auch gar nicht an, die stimmenstärkste Kraft solle auch den Anspruch auf das höchste Amt im Lande haben, meint Strache. Vielmehr gibt der Vizekanzler ein anderes Motto aus: „Wir müssen sicherstellen, dass wir so stark zulegen, dass eine schwarz-grüne Koalition nicht mehr zustande kommen kann." Eine Verdoppelung gegenüber 2013 wäre für Strache „ein Traum". Damals reichte es nur für 9,34 Prozent. Abwerzger lässt sich nicht zu einer Prozentzahl verlocken, will aber „deutlich zulegen". Sowohl für Strache als auch Abwerzger ist daher die klare Nummer zwei im Lande das deklarierte Wahlziel. Was dann komme, sei noch offen.

Die FPÖ drängt es aber auf die Regierungsbank. Beide Politiker zeigen sich zuversichtlich, dass dies gelingen kann. Sofern die ÖVP mitspielt. Soll heißen: Die Blauen ziehen rote Linien. Die Mindestsicherung ist so eine. Da müsse auch Tirol den vom Bund forcierten einheitlichen Deckel akzeptieren und letztlich auch umsetzen. Schwarz-Grün hat die Mindestsicherung bekanntlich nicht auf 1500 Euro gedeckelt, dafür aber zumindest bei den anrechenbaren Wohnkosten bezirksweite Obergrenzen eingeführt. Und Abwerzger fordert auch Koalitionsverhandlungen auf Augenhöhe mit der ÖVP: „Als Junior-Junior-Partner werden wir nicht in eine Regierung gehen."

Von Ressorts will Abwerzger eine allfällige Regierungsbeteiligung indes nicht abhängig machen, auch wenn er schon vor Wochen mit dem Sozial- und Verkehrsressort liebäugelte. Vielmehr gehe es ihm um eine „deutliche Handschrift" in der Regierung.

Zuvor macht Abwerzger allen enttäuschten ÖVP-Wählern aber ein deutliches Lockangebot. Wer mit den Grünen als Koalitionspartner unzufrieden sei, müsse diesmal einfach bei den Freiheitlichen sein Kreuz machen. Dass Tirol aber auch einmal eine Regierung ohne ÖVP guttäte — diesen Spruch ließ der Landesparteichef erst abseits der Pressekonferenz fallen.

Was den Wahlkampf an sich betrifft, so wollen die Freiheitlichen mit Blick auf die geschlagene Nationalratswahl einen fairen führen: „Wir haben alle aus der Silberstein-Affäre gelernt." Diesbezüglich habe es bereits Gespräche mit Platter und der grünen Spitzenkandidatin und LHStv. Ingrid Felipe gegeben, sagt Abwerzger.

Inhaltlich präsentierten die Freiheitlichen am Mittwoch Teil eins ihres „Garantievertrags mit Tirol". Dieser ist den Themenbereichen Jugend, Familie und Senioren gewidmet. Viele der dort aufgelisteten Wahlversprechen könnten wohl auch andere Parteien für sich reklamieren. Wie diese alle (Bsp.: Einführung eines Jugendfreizeittickets; Inflationsanpassung beim Pflegegeld) finanziert werden sollen — das ließ Abwerzger weitgehend offen. Einige Millionen seien aber aus der Flüchtlingshilfe zu holen, hieß es.

Weitere Themen wie Verkehr, Migration, Sicherheit sollen in Kürze präsentiert werden. Mit Schützenhilfe der FP-Minister aus Wien.