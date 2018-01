Herr Strache, Sie sind seit drei Wochen Vizekanzler sowie Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport. Wie geht es Ihnen mit Ihrer neuen Rolle?

Heinz-Christian Strache: Sehr gut. Seit der Wahl haben wir professionell und konsequent die Regierungsverhandlungen geführt. Im Regierungsprogramm finden sich sowohl FPÖ als auch ÖVP zu 75 % wieder. Weil wohl beide Parteien schon vor der Wahl Programmpunkte der anderen in ihr Konzept übernommen haben. Und jetzt gehen wir in die Umsetzung. Die Entlastung der Bürger, ohne neue Steuern einzuführen, steht für uns an erster Stelle. Wir wollen im System sparen. Beim Arbeitslosenversicherungsbeitrag entlasten wir rund 900.000 Menschen um durchschnittlich 320 Euro brutto im Jahr. Mit dem Familienbonus erfolgt die größte Entlastung von Familien in der Zweiten Republik.

Und was folgt danach?

Strache: Auch bei der einheitlichen Mindestsicherung haben wir bereits die Eckpunkte vereinbart. Jede Woche werden wir ein Wahlversprechen und einen von 2000 Punkten des Regierungsabkommens abhaken. Für die Deregulierungs- offensive haben wir ebenfalls schon klare Beschlüsse gefasst. Und unser Innenminister Herbert Kickl arbeitet ein Sicherheitspaket aus.

Wenn Sie jede Woche einen Beschluss umsetzen möchten, fürchten Sie nicht, dass das Tempo dabei einfach zu hoch wird und nicht gehalten werden kann?

Strache: Es ist wichtig, zügig, konsequent und ehrlich zu arbeiten. Was wir in den ersten drei Wochen auf den Weg gebracht haben, ist mehr als in den vergangenen zwölf Jahren unter den sozialistischen Bundeskanzlern. Nur: Das berühmte „Speed kills“ gibt es bei uns allerdings nicht.

Trotzdem regt sich Skepsis wie bei der raschen Ankündigung von Justizminister Josef Moser, dass er alle Gesetze und Verordnungen des Bundes vor dem Jahr 2000 aufheben möchte.

Strache: Es gibt einen klaren Auftrag für eine Deregulierung und Rechtsbereinigungen. Das wird kein Konvent. Bis Ende 2018 soll einmal alles durchforstet werden, denn offenkundig herrscht da ein großer Handlungsbedarf. Der erste Schritt betrifft die Bundeskompetenzen, der zweite wird dann gemeinsam mit den Ländern erfolgen.

Besteht nicht dennoch die Gefahr, dass sich die Regierung mit dieser Geschwindigkeit selbst überdribbelt? In der Debatte um die Notstandshilfe hat man diesen Eindruck. Die Überführung in die Mindestsicherung scheint nicht ganz durchdacht und abgesprochen zu sein.

Strache: Nein, hier betreibt lediglich die Opposition ihr erwartbares Spiel.

Die Kritik kommt allerdings auch von den Landeshauptleuten wie von Vorarlbergs LH Markus Wallner, der zusätzliche Kosten befürchtet. Wallner ist bekanntlich kein Oppositioneller, sondern gehört der ÖVP an.

Strache: Das alles ist zweischneidig. Die SPÖ ist in einen Jammersozialismus verfallen. Alles wird schlechtgemacht, verdreht und es werden Ängste geschürt. Wenn uns die SPÖ soziale Kälte vorwirft, kann ich nur darauf antworten, dass es keinem Menschen schlechter gehen wird. Im Gegenteil: Wir entlasten sie.

Das ist schließlich die Arbeit der Opposition, da war die FPÖ nicht anders. Was sagen Sie aber zu den Befürchtungen in den Ländern?

Strache: Sobald ein Gesetzesvorschlag vorliegt und daraus höhere Kosten für die Länder entstehen, muss man selbstverständlich mit einem Bundesländer-Finanzausgleich sicherstellen, dass der Mehraufwand nicht bei den Ländern picken bleibt. Noch reden wir aber sprichwörtlich über ungelegte Eier.

Die Regierung stellt es aber schon sehr konkret dar.

Strache: Wir haben die Leitlinien für ein Arbeitslosengeld neu definiert. Darin legen wir fest, dass Menschen, die hart gearbeitet haben und ohne ihr Verschulden arbeitslos geworden sind, die arbeiten wollen, aber nichts finden, auch ein höheres Langzeitarbeitslosengehalt bekommen. Sozial gerecht und fair soll es sein, aber Sozialmissbrauch muss abgestellt werden. Außerdem wird es mit uns kein sozialistisches Hartz-IV-Modell geben.

Und wie sieht es mit dem umstrittenen Vermögenszugriff aus?

Strache: Das ist alles eine Luft-Geschichte. Weil noch keine Gesetzesvorschläge und Expertenmeinungen dazu vorliegen. Der eine oder andere hat gesagt, er kann es sich vorstellen, andere wiederum lehnen den Zugriff auf Vermögen ab.

Herr Vizekanzler, wenn Sie am Morgen in den Spiegel schauen. Sehen Sie dabei mehr den FPÖ-Chef oder den Vizekanzler?

Strache: Beide, ich bin ja beides. Wenn ich als Vizekanzler angesprochen werde, ist es sicher noch ungewohnt. Weil ich immer noch der „HC“ bin und es auch bleiben werde.

Nächste Woche besuchen Sie die Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Werden Sie sich dort auf der Tribüne eine Zigarette anzünden bzw. wie halten Sie es generell mit dem Rauchen bei Sportveranstaltungen?

Strache: (schnauft tief durch) Ja, ich bin Raucher. Ja, ich bin ein selbstbestimmter Mensch. Ja, ich trete für die Selbstbestimmung der Menschen ein. Aber ich bin keiner, der sagt, es soll irgendjemand zum Rauchen gezwungen werden. Der Nichtraucherschutz ist uns ebenfalls wichtig.

Das war nicht die Frage: Werden Sie als Sportminister bei einer Sportveranstaltung rauchen?

Strache: Dort werde ich es nicht offen vor mich hertragen oder leben. Es wird wohl da oder dort einen Raucherbereich geben, wo ich mir eine Genusszigarette anzünden kann.

Nicht nur in Tirol wird heuer gewählt, sondern darüber hinaus in Niederösterreich, Salzburg und Kärnten. Gibt es Chancen auf einen blauen Landeshauptmann wie etwa in Kärnten?

Strache: Das wäre ein Wunder. Denn realpolitisch ist eine Verdoppelung in Niederösterreich wie in Tirol möglich und ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPÖ um Platz zwei möglich. Möglicherweise wird die Absolute der ÖVP in Niederösterreich gebrochen. Das wäre wichtig. In Kärnten könnten wir an die 30 Prozent erzielen. Aber das heißt nicht, dass 40 Prozent in Reichweite sind. Und in Salzburg ist vielleicht der zweite Platz hinter der ÖVP drinnen und die Chance, dass die ÖVP bei der Regierungsbildung nicht an uns vorbeikommt.

Sind aus Ihrer Sicht in den Ländern Bündnisse der FPÖ mit anderen Parteien gegen die ÖVP vorstellbar?

Strache: Wir haben ein ganz klares demokratiepolitisches Prinzip: Die stärkste Kraft hat den legitimen Anspruch auf den Landeshauptmannsessel.

Aber mitregieren möchten Sie nach den Wahlen wohl in allen vier Bundesländern?

Strache: Wie gesagt: Man sollte Landtags- und Bundeswahlen nicht in einen Topf werfen. Natürlich entsteht in den Ländern Rückenwind, wenn eine gute Bundespolitik gemacht wird. Aber Landeswahlen werden von den Bürgern anders bewertet. Unser Ziel ist es, in allen vier Ländern so stark zu werden, dass man bei der Regierungsbildung an uns nicht vorbeikommt.

Das Gespräch führten Alois Vahrner, Mario Zenhäusern, Manfred Mitterwachauer und Peter Nindler