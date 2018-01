Wien – Vom 17. Mai 2016 bis zum 18. Dezember 2017 war er Kanzler der Republik. Nun ist er Oppositioneller. Die Rhetorik hat SPÖ-Chef Christian Kern der neuen Rolle schon angepasst.

Über Frauen- und Männerbilder gelte es zu reden, befindet er beim Symposium „Mehr Beteiligung, mehr Bewegung, mehr Feminismus!“, das der verstorbenen SPÖ-Politikerin Barbara Prammer gewidmet ist. Als „obskur“ wertet Kern das Männerbild der jetzigen Regierungsparteien. Und illustriert das sprachlich so: „Ich meine, ‚ich saufe mir eine Leberzirrhose an, tschicke mir einen Haxen weg, rase auf der Autobahn, hinterher fluche ich über das Radargerät – und #metoo finde ich eine Verirrung.‘ Das ist das, was da jetzt zum Ausdruck kommt.“

Einen einstigen Grünen kritisiert Kern ebenfalls scharf – ohne ihn namentlich zu nennen: Listengründer Peter Pilz, der der sexuellen Belästigung geziehen worden – und der darob zurückgetreten ist.

Er habe dessen Äußerungen „mit einem gewissen Schaudern“ verfolgt, tut Kern kund. Und was Pilz’ Rechtfertigung anbelangt: „Ich war noch nie in meinem Leben so besoffen, dass ich hinterher nicht mehr gewusst habe, ob ich anlassig war oder nicht.“ Dies sei „echt Mist – und nicht akzeptabel“.

Dass sich der langjährige Parlamentarier Pilz auch noch als älterer weißer Mann dargestellt habe, dem Political Correctness nicht im Blute liege, sei für ihn, als Mann, beleidigend gewesen, lässt Kern wissen: „Weil der Typ uns und mein Geschlecht als Volltrotteln dargestellt hat.“ Er habe sich geniert, dass eine solche Ausrede heutzutage noch möglich sei.

SPÖ-Frauen widmen sich nur der ÖVP und der FPÖ. Ob deren Wirken „sind wir momentan gesellschafts- und frauenpolitisch sehr gefordert“, urteilt die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures. SPÖ-Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek sagt: „Wir müssen unsere Stimme erheben.“ Als Oppositionspartei tue sich die SPÖ dahingehend leichter – „weil die Fesselung durch die Koalition nicht mehr da ist“. Das schwarz-blaue Regierungsprogramm ist für Heinisch-Hosek eine „gefährliche Drohung“ mit „existenzgefährdenden Maßnahmen, wenn sie umgesetzt werden“. Der geschäftsführende Klubobmann Andreas Schieder wettert ebenfalls gegen die neuen Machthaber. „Ungeniert und engagiert“ werde die SPÖ aufzeigen, was ob deren Regentschaft drohe: „Ein großer Angriff auf die grundsätzliche Konstruktion unserer Gesellschaft.“ (kale)