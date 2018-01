Von Serdar Sahin

Wien – Außenministerin Karin Kneissl besteht darauf. „Ich bin parteilos – und nicht Mitglied der FPÖ.“ Immer wieder werde sie danach gefragt, moniert Kneissl im Gespräch mit TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern und Ex-Nationalratspräsident Andreas Khol in der Wiener Lounge der Tiroler Tageszeitung.

Das verwundert nicht, denn die Ex-Diplomatin und Nahost-Expertin ist ja von den Freiheitlichen für den Posten der Außenministerin nominiert worden.

„Ich habe Respekt für jede Gesinnungsgemeinschaft. Aber mein Weg war schon immer ein anderer – frei von jeder parteipolitischen Affiliation“, sagt sie. Die FPÖ hält sie für „eine politische Partei, die sich durch einen bürgerlichen Liberalismus auszeichnet“. Mehr will sie dazu nicht sagen – und schon gar nicht will sie kommentieren, was Freiheitliche sonst so tun. Stichwort: Gudenus-Reise in die Republika Srpska. „Ich halte es mit der Gewaltentrennung frei nach Montesquieu: Das Parlament kontrolliert die Exekutive – und nicht umgekehrt.“

Drei Tage nach der Nationalratswahl am 15. Oktober habe sie FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gefragt, ob sie als Außenministerin bereitstünde. „Ich habe drei schlaflose Nächte verbracht – und dann zugesagt.“ Sie habe sich die Entscheidung nicht leichtgemacht, „weil mein Leben davor ein gutes war“. Es wäre aber „zu feige“ gewesen, das Angebot auszuschlagen, sagt Kneissl. „Ich habe mich dazu entschlossen, und ich mach’s für Österreich.“

Themenwechsel: Die doppelte Staatsbürgerschaft für Südtiroler sorgt seit Wochen für kontroverse Diskussionen. Die Freiheitlichen wollen bekanntlich so schnell wie möglich das Staatsbürgerschaftsgesetz ändern. Wie steht Kneissl dazu? „Die Haltung der Regierung ist: Es wird kein einseitiges Vorgehen geben, sondern nur im Dialog zwischen Wien und Rom unter Einbindung von Bozen.“ Die Rolle Österreichs als Schutzmacht werde sie im Sinne des Völkerrechts wahrnehmen, stellt die gebürtige Wienerin klar.

In Sachen Transitverkehr wolle sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten Landeshauptmann Günther Platter unterstützen. Kneissl schränkt aber ein: „Die wesentliche Kompetenz liegt im Verkehrsministerium“ – also bei FPÖ-Mann Norbert Hofer.

Ihr Verständnis von Diplomatie sei es, „Atmosphäre zu erzeugen“ – zumindest will sie das in ihrer ersten Arbeitsphase so halten. Dazu hat sie schon bald Gelegenheit. Ihre erste Auslandsreise als Ressortchefin hat Kneissl vergangenen Dienstag in die Slowakei geführt. Kommende Woche geht es nach Rom, dann nach Bulgarien. Am 25. Jänner wird es heikler. Da ist ein Türkei-Besuch geplant. Ihr türkischer Amtskollege Mevlüt Cavusoglu habe sie eingeladen. „Dort wollen wir eine neue Seite aufschlagen.“ Im Gegenzug wird sie Cavusoglu am 8. Februar in Wien empfangen.

Wie dieser Neustart gelingen soll, ist unklar. Ankara besteht weiterhin auf einem EU-Beitritt, auch sonst hat sich in der Türkei politisch nichts geändert. Hierzulande hält ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz Ankaras Beitrittsbegehren derzeit für unmöglich. Diesen Befund teile sie, sagt Kneissl. „Die Kopenhagener Kriterien, die sich vor allem auf Rechtsstaatlichkeit konzentrieren, gelten für alle Beitrittswerber.“ Kneissl will als Ressortchefin „Impulse setzen – und diese konzentrieren sich vor allem auf Asien“. Im Visier hat sie dabei neben der Türkei Russland und China. „Wir haben die Rückkehr Chinas auf die Weltbühne sträflich verschlafen“, befindet die Chefdiplomatin.

Was sonst auf ihrer Agenda steht, will sie noch nicht verraten. Sie habe sich bestimmte Projekte vorgenommen. „Mein Weg ist, zuerst Inhalte zu schaffen und dann damit rauszugehen.“ Nur so viel: Das große Thema des EU-Vorsitzes im zweiten Halbjahr werde „Subsidiarität“ sein.

Und wie ist die Stimmung in der Regierung? „Sympathisch“, antwortet Kneissl. „Der Stillstand war lang. Was ich so höre, herrscht eine grundsätzlich optimistische Aufbruchsstimmung.“