Innsbruck — Flankiert von schwarz gekleideten Trommlern mit dunklen Sonnenbrillen und roten Drumsticks marschierte Heinz-Christian Strache am Mittwochabend im Innsbrucker Congress ein. Nicht nur der deutsche Satiriker Jan Böhmermann kritisierte den Auftritt des FPÖ-Chefs beim Landtagswahlkampf-Auftakt als „faschistische Ästhetik" — der Aufschrei in den Sozialen Medien war groß.

Keine Freude mit dem martialistisch gehaltenen Wahlkampf-Auftakt der Blauen hat auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), wie er am Sonntag wissen ließ: „Da hört sich bei mir die Hetz auf", sagte Platter bei einem Vorwahlkampf-Termin in Wien. Der Auftritt hätte viele Tiroler verunsichert. Er stehe für ein ordentliches Klima des Miteinander, sagte Platter.





Indirekt attackierte der Landeshauptmann auch Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), wegen dessen jüngster Aussagen, wonach er Flüchtlinge in Zentren „konzentriert" an einem Ort halten wolle. „Der ein oder andere Rülpser ist nicht notwendig", sprach Platter jüngste Wortmeldungen an, ohne Kickl dabei namentlich zu nennen. Auch auf Nachfrage wollte der Landeshauptmann nicht genau ausführen, wen er gemeint habe.

„Sparsame dürfen nicht die Deppen sein"

Weiters warnte Platter den Bund vor Reformen, die auf Kosten der Länder gehen: „Die Sparsamen dürfen nicht die Deppen sein", meinte der Landespartei-Obmann. Zuletzt hatte sich ja in den Ländern Widerstand geregt, als Pläne bekannt wurden, die Notstandshilfe abzuschaffen und Langzeitarbeitslose in die von den Ländern teil-finanzierte Mindestsicherung fallen zu lassen. Ohne das Thema direkt anzusprechen, stellte Platter am Sonntag klar: „Wer anschafft, der zahlt."

Verwiesen wurde vom Landeshauptmann auf die stabile finanzielle Situation Tirols und anderer Länder. Man sei auch bereit, „Motor des Reform-Schnellzugs" zu sein. Dann dürfe man den Ländern aber nicht den Treibstoff absaugen. Im Anschluss an seine Rede gab sich Platter gegenüber Journalisten zuversichtlich, dass der Bund das auch nicht versuchen werde.

Er kenne den neuen Finanzminister zwar noch nicht so gut, dieser mache aber einen sehr seriösen Eindruck. Hartwig Löger selbst meinte gegenüber Journalisten, selbstbewusste Länder zu schätzen und geplante Reformen mit den Ländern abstimmen zu wollen.

Event der Initiative „Wir für Platter"

Der Event in einem Wiener Veranstaltungszentrum war von der Initiative „Wir für Platter" eingefädelt worden. Neben Platter waren auch der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher, der Vorarlberger Landeschef Markus Wallner (ÖVP) und als Repräsentantin Salzburgs Landtagspräsidentin Brigitte Pallauf (ÖVP) vertreten, die jeweils ihre Verbundenheit mit dem wahlkämpfenden Landeshauptmann äußerten und das Funktionieren der Zusammenarbeit in der Westregion betonten.

Zu den weiteren Gästen zählten EU-Kommissar Johannes Hahn mit Wüstenrot-Chefin Susanne Riess, die Leiterin des VfGH Brigitte Bierlein, der Industrielle und NEOS-Sponsor Hans-Peter Haselsteiner sowie von der Regierung Finanzminister Hartwig Löger, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Staatssekretärin Karoline Edtstadler (alle ÖVP). Ebenfalls den Worten der Landeshauptleute lauschten ehemalige ÖVP-Spitzenpolitiker wie Maria Rauch-Kallat und Andreas Khol. (TT.com, APA)