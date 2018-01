Von Peter Nindler

Innsbruck – Der Tanktourismus in Tirol blüht, rund 300.000 Lkw-Fahrten auf der Brennerachse sind darauf zurückzuführen. Der billige Diesel zieht die Frächter an, angesichts von bis zu 300 Euro Ersparnis pro Tank nehmen sie auch den Umweg über den Brenner in Kauf. Während Tirols Verkehrs- und Umweltreferentin Ingrid Felipe (Grüne) deshalb ein Aus für das Dieselprivileg fordert, hält die neue Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) nichts davon. „Die Bundesregierung hat versichert, dass es keine neuen Steuern geben wird“, sagte sie zur TT. Und das gelte auch für den Dieseltreibstoff.

Als „Schwachsinn“ bezeichnet Köstinger die Panikmache, dass Tempo 100 abgeschafft und das Geschwindigkeitslimit auf 140 km/h erhöht werde. „Es wird nur geprüft, wo vielleicht 140 km/h gefahren werden kann.“ Dass dies laut Experten zu höheren Schadstoffemissionen führt, dazu wollte die Ministerin nichts sagen. Sie kündigte jedoch ein umfassendes Mobilitäts- und Klimapaket der Regierung an.

RoLa am Brenner hat viel freie Kapazität

Um den Verkehr geht es heute auch beim Treffen der drei Landeshauptleute Günther Platter, Arno Kompatscher (Südtirol) und Ugo Rossi (Trentino) in Bozen. Die Vorstandssitzung des Europäischen Verbunds territorialer Zusammenarbeit der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino steht heute ganz im Zeichen des Verkehrs. Der Euregio-Präsident und Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher sowie seine Kollegen Günther Platter (Tirol) und Ugo Rossi (Trentino) wollen in Bozen eine gemeinsame „Euregio-Strategie zur Verkehrsverlagerung: Strategische Ziele für eine gemeinsame, kohärente und nachhaltige Verkehrspolitik auf der Brennerachse“ beschließen. Tirols Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) wird ebenfalls in Südtirol sein. Bis zuletzt gab es jedoch noch Konfliktpunkte in zentralen Fragen wie beim Mautkorridor oder beim Umwegtransit.

Einig sind sich die drei Landeschefs, dass es bereits bis zur Inbetriebnahme des Brennerbasistunnels 2026/2027 ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen dem Gütertransport auf der Schiene und auf der Straße geben sollte. Aktuell werden lediglich 29 Prozent der Gesamtmenge von rund 46 Millionen Tonnen mit der Bahn über den Brenner transportiert. Bis 2035 erhofft man sich dann sogar ein umgekehrtes Verhältnis im Vergleich zu heute.

Obwohl es auch in Südtirol Proteste gegen die Lkw-Block­abfertigungen in Kufstein gibt, wollen sich Kompatscher und Rossi dazu bekennen. Bei den Mauttarifen spießt es sich hingegen. Während Südtirol sie deutlich von 16 Cent pro Kilometer anheben möchte, bremst das Trentino. Günther Platter drängt jedoch darauf, dass die Mautgebühren für die Transitfahrt über den Brenner jenen anderer alpenquerender Transitstrecken in ihrem Ausmaß vergleichbar sein müssten.

Felipe: „Vergünstigungen müssen sofort zurückgenomen werden“

Das ist entscheidend, um den jährlichen Umwegtransit von rund 800.000 Lkw-Fahrten bis 2020 um ein Drittel zu reduzieren. Hier wird in der Euregio ebenfalls südlich des Brenners gebremst. Eigentlich soll die Verringerung durch die Überprüfung aller mit dem Umwegtransitverkehr zusammenhängenden Faktoren erreicht werden.

2,25 Millionen Lkw fuhren im Vorjahr auf der Brennerachse, die Steigerung betrug rund acht Prozent. Die Verlagerung auf die Rollende Landstraße (RoLa) gelingt nur schleppend. Bei einer Vollauslastung könnten die 18 von Wörgl aus fahrenden Zugpaare Richtung Brennersee und die zwei Züge nach Trento 263.520 Fahrzeuge befördern. Wie es aber von den Österreichischen Bundesbahnen heißt, haben 2017 nur 160.000 Transit-Lkw die RoLa auf der Brennerachse genutzt.

Verkehrsreferentin Felipe nimmt deshalb auch die neue Bundesregierung in die Pflicht und fordert die sofortige Rücknahme der Vergünstigung am Brenner um 25 Prozent, die 2015 vom damaligen Verkehrsminister Alois Stöger (SPÖ) gesenkt wurde, sowie eine höhere Unterinntalmaut.