Von Wolfgang Otter

Angath, Wörgl – Knapp 200 Grundbesitzer wurden in den vergangenen Monaten zu einem Gespräch eingeladen. Hintergrund ist das 250 Millionen Euro teure Hochwasserschutzprojekt am Inn zwischen Rattenberg und Angath. Diese Grundbesitzer sind neben den Gemeinden der Schlüssel zur Umsetzung des Vorhabens. 356 Hektar Grund werden nämlich für die bauliche Umsetzung der Dämme, Wälle sowie das Anlegen der Retentionsflächen, auf denen im Katastrophenfall Wasser zwischengeparkt werden kann, benötigt. Dabei machen die Gespräche Fortschritte, wie von VP-LA und Breitenbacher Bürgermeister Alois Margreiter zu hören ist.

„Es geht um die Flächen für die Bauwerke. Auf denen ist künftig keine landwirtschaftliche Bearbeitung mehr möglich. Einige Landwirte wollen aber keine finanziell­e Entschädigung, sondern Tauschgründe, weil sie die für ihren Betrieb benötigen“, wie Margreiter sagt. Und da sei es nun gelungen, entsprechende Flächen aufzutreiben. Auf 25 Hektar werden die Bauwerke stehen, an Tauschgründen habe man mittlerweile sieben Hektar gefunden. Weitere werden folgen, wie Margreiter erklärt.

Diese Tauschgründe werden in den Besitz des Wasserverbandes Unteres Unterinntal übergehen. Er soll von acht Gemeinden (Rattenberg, Brixlegg, Radfeld, Kramsach, Breitenbach, Kundl, Wörgl, Angath) gebildet werden, außer­dem sind auch die Infra­strukturträger ÖBB, Asfinag, Landesstraßenverwaltung und die Tiwag mit an Bord und zahlen mit. Gegründet ist er aber noch nicht.

Das ist die eine Seite. Die andere betrifft die Retentionsflächen, die im Bedarfsfall als künstliche Überschwemmungsflächen genutzt werden. Knapp 292 Hektar in den Retentionsräumen Kramsach/Voldöpp, Kundl/Radfeld und Angath werden benötigt. Hier gibt es ein recht kompliziertes Entschädigungsmodell.

Für die Einräumung der Dienstbarkeit und die Wertminderung durch künftige gezielte Überschwemmung erhalten Grundbesitzer ein­e einmalige Entschädigung. Dazu kommt, dass im Ereignisfall alle Schäden (Ernteausfälle, Folgeschäden etc.) abgegolten werden. Laut Land Tirol wird die Berechnung der Bodenwertminderung auf Basis des aktuellen Verkehrswerts, festgestellt von einem Sachverständigen, erfolgen. Je nach Bodenwert erhalten Grundeigentümer dann davon zwischen acht und 16 Prozent als Entschädigung. Je höher der Verkehrswert, dest­o geringer ist die prozentuell­e Entschädigung, wie vom Land mitgeteilt wird.

Erstmals sind auch grobe Schätzungen über die Höhe dieser Entschädigung zu hören. So rechnet man derzeit mit 30 bis 40 Millionen Euro Erstzahlung, die aber bereits in die Gesamtkosten eingerechnet sind. Der Betrag fällt auch nicht zur Gänze auf den Wasserverband zurück. Der Bund hat bereits 85 Prozent Beteiligung zugesagt, der Rest wird vom Land und den Gemeinden getragen. Aber Vertragspartner, so wurde von den Landwirten gefordert und nun auch erfüllt, wird das Land Tirol sein.

Parallel dazu laufen die Verhandlungen für die Gründung des notwendigen Wasserverbandes. Und da kommt das Projekt derzeit mächtig ins Stolpern. Der Angather Gemeinderat hat noch in der Weihnachtszeit beschlossen, das Projekt abzulehnen. Auch einen Beitritt zum Wasserverband schließt man demnach aus. Bürgermeister Josef Haaser: „Wir wollen einige technische Verbesserungen, außerdem müssen die Verbandsstatuten geändert werden.“ Bei den technischen Verbesserungen geht es zum einen um die Innbrücke in Angath, die für Haaser bei einem Hochwasser gefährdet sei. In den Statuten des Wasserverbandes müsste zudem abgesichert werden, dass Angath keinerlei Kosten übernehmen muss. Derzeit ist dies zwar so vorgesehen, aber Haasers Befürchtung: Mit einem Beschluss des Verbandes könnte dies jederzeit geändert werden und seine Gemeinde so zur Kasse gebeten werden.

Dazu, so LA Margreiter, werde derzeit ein entsprechender Statutenzusatz erstellt. Auch alle technischen Fragen sollen bald abgeklärt bzw. die Vorschläge der Gemeinde in das Projekt eingearbeitet werden. Das gilt auch für Kundl und Radfeld, wo es ebenfalls derzeit ein Nein zum Projekt gibt.