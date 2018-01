Von Floo Weißmann

Washington – In den USA mehren sich die Vorboten einer demokratischen Welle 2018. Die Demokraten wollen die Kongresswahl im November zu einem Referendum über den unpopulären Präsidenten Donald Trump machen. Ob sie auf dieser Welle aber das Repräsentantenhaus erobern können, hängt nicht allein davon ab, wie die Amerikaner abstimmen werden.

Über die Mehrheit entscheidet auch die Einteilung der landesweit 435 Kongressbezirke, die jeweils einen Abgeordneten entsenden. Für die Einteilung sind die Bundesstaaten zuständig. Überall dort, wo eine Partei alleine regiert, ist diese versucht, sich einen Vorteil zu verschaffen.

Als aktuelles Beispiel dient North Carolina. Dort urteilte kürzlich ein Gericht, dass die Republikaner die Kongressbezirke „in unfairer parteipolitischer Absicht“ zugeschnitten hätten. Die politische Landkarte des Bundesstaats verstoße gegen den 14. Verfassungszusatz, der den Bürgern gleiche politische Repräsentation garantiert. Der Staat müsse die Einteilung der Kongressbezirke überarbeiten.

Was war passiert? Im Swing State North Carolina ist das Stimmenverhältnis zwischen Republikanern und Demokraten relativ ausgeglichen. Dennoch stellten die Republikaner zuletzt zehn der 13 Vertreter im Repräsentantenhaus in Washington. In einer Studie des Electoral Integrity Project der Universitäten Harvard und Sydney verpasste North Carolina sogar die Einstufung als Demokratie.

Die Republikaner hatten dort zwei Tricks angewendet – Fachbegriff: Gerrymandering. Sie sorgen dafür, dass demokratische Wählerstimmen quasi verlorengehen – sich also nicht in politischer Repräsentation niederschlagen:

1Man teilt die Wähler der anderen Partei so auf mehrere Kongressbezirke auf, dass diese kaum einen dieser Bezirke bzw. dessen Abgeordnetensitz gewinnen kann.

2Man konzentriert Wähler der anderen Partei auf eine Hochburg, wo diese hoch gewinnt, während man sich selbst in der Umgebung knappere Mehrheiten sichert.

Gerrymandering ist so alt wie die Vereinigten Staaten. Elbridge Gerry etwa, ein früher Gouverneur von Massachusetts, schuf schon 1812 bizarr aussehende Kongressbezirke. Einer davon erinnerte Karikaturisten an einen Salamander, daher der Begriff.

North Carolina steht dabei keineswegs alleine. In mehreren Bundesstaaten hat die dominante Partei mittels Gerrymandering dafür gesorgt, dass die jeweils andere kaum eine Chance hat, zusätzliche Mandate zu gewinnen – fast egal, was am Wahltag passiert.

Derzeit sind die Republikaner im Vorteil. Sie haben nach dem Masterplan einer Lobbyorganisation Millionen Dollar investiert, um Bundesstaaten alleine kontrollieren und Amerikas politische Landkarte neu zeichnen zu können.

Mit Erfolg: Bei der Kongresswahl 2016 reichte den Republikanern weniger als die Hälfte der landesweit abgegebenen Stimmen für eine Mehrheit im Repräsentantenhaus von 241 zu 194 Abgeordneten. Diese Verzerrung war zum größten Teil das Ergebnis von Gerrymandering in nur sieben Bundesstaaten. Die Demokraten bräuchten erdrutschartige Verschiebungen, um diesen Nachteil zu überwinden – oder die Hilfe von Gerichten.

Die Berufung der Republikaner von North Carolina landet vor dem Höchstgericht in Washington. Dort sind bereits zwei weitere Fälle anhängig: Wisconsin, das als krassester Fall von Gerrymandering gilt; sowie Maryland, wo die Demokraten getrickst haben. „Beide Seiten mögen es tun, aber eine tut es öfter“, schrieb die New York Times. Auch in Pennsylvania läuft derzeit ein Rechtsstreit, der an das Höchstgericht gehen dürfte.

Der Supreme Court hat bereits eine rassistisch motivierte Einteilung von Kongressbezirken verboten, die zum Ziel hatte, die Repräsentation von Minderheiten zu senken. Aber er hat noch nie das Gerrymandering aus parteipolitischen Motiven verworfen. Liberale hoffen deshalb, dass die Richter die anhängigen Fälle zusammenfassen und noch vor dem Sommer eine Grundsatzentscheidung treffen.

2004 hatten sich die Höchstrichter noch davor gedrückt. Aber Gerrymandering ist seitdem schlimmer geworden. Als Hauptgründe dafür gelten die zunehmende Polarisierung des Landes und die moderne Datenverarbeitung.

„Dieselbe Technologie, die es Amazon erlaubt herauszufinden, wer in welcher Wohnung eines Wohnblocks was kauft, erlaubt es jetzt Parteifunktionären, dasselbe mit Wahlen zu machen“, schrieb der Historiker Julian Zelizer in der Washington Post.

Gerrymandering verändert nicht allein die Mehrheitsverhältnisse, sondern auch die politische Dynamik. Weil viele Bezirke fest in der Hand einer Partei sind, verlagert sich die politische Auseinandersetzung in die parteiinterne Vorwahl. Dort gibt zumeist die radikaler eingestellte Parteibasis den Ton an, und Interessenvertreter wie die Waffenlobby tun sich leichter, einzelne Kandidaten zu stärken oder zu verhindern. Dies gilt als ein Grund dafür, warum der Kongress oft am Willen der Amerikaner vorbei entscheidet – und etwa Waffenkontrollen strikt ablehnt.

Auf der Suche nach einer Lösung stehen die Höchstrichter vor einer Hürde: Selbst bei einer unparteiischen Einteilung der Bezirke, die etwa geografischen, historischen oder verwaltungstechnischen Kriterien folgt, wird es immer Hochburgen einer Partei geben. Wie misst man also parteipolitisches Gerrymandering? Ab wann wird das verfassungswidrig? Und nach welchen Vorgaben wäre eine Landkarte zu korrigieren?

Damit die Höchstrichter nicht wieder Ausflüchte finden, haben Experten Modelle entwickelt, um das Ausmaß der Verzerrung zu berechnen und als Zahl darzustellen. Auf dieser Grundlage könnte der Supreme Court einen Grenzwert festsetzen. Doch das ist politisch höchst brisant.

Denn jeder Versuch, Wähleranteile und politische Repräsentation in ein ausgewogeneres Verhältnis zu bringen, würde derzeit zulasten der Republikaner gehen. Noch dazu wenige Monate vor einer Wahl, bei der die Demokraten auf Revanche sinnen. Und beschließen müsste das ein Höchstgericht, das mehrheitlich von Republikanern bestellt worden ist und tendenziell deren Anliegen folgt.

Der konservative Vorsitzende des Supreme Court, John Roberts, sorgte sich öffentlich: Sollte die Entscheidung zu Wisconsin gegen die von den Republikanern gezeichnete Landkarte ausfallen, würden überall im Land ähnliche Ansprüche erhoben. Zudem könne dies als Parteinahme der Richter für die Demokraten verstanden werden und „dem Ansehen und der Integrität dieses Gerichts ernsthaften Schaden zufügen“.

Umgekehrt aber: Lässt das Höchstgericht die Kongressbezirke unverändert oder vertagt es Korrekturen auf nach der Wahl, dann wirkt dies wie eine Hilfe für die Republikaner, ihre Macht im Kongress zu erhalten. So oder so wird der Supreme Court mit darüber entscheiden, wer im November die Kontrolle über das Repräsentantenhaus erhält.