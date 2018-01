Innsbruck – Grüne und SPÖ wollen dem Landtagswahlkampf einen inhaltlichen Drive geben, wie sie gestern unisono erklärten. Die Ökopartei tastet sich mit der von ihr heftig kritisierten geplanten Kürzung der Familienbeihilfe von im Ausland lebenden Kindern vor allem an den Tourismus heran, die SPÖ rückt u. a. das leistbare Wohnen in den Mittelpunkt.

Dass die Grünen mit Tourismus und Pflege auf Konfrontationskurs zum Koalitionspartner ÖVP gehen, ist LA Gabi Fischer und dem Hotelier sowie Listenvierten Georg Kaltschmid bewusst. „Aber bei der Kürzung der Familienbeihilfe durch die schwarz-blaue Budnesregierung zahlen nicht nur viele Mitarbeiter drauf, sondern letztlich auch der Tourismus“, sagt Kaltschmid. Für Fischer ist der Pflegebereich mit den österreichweit 60.600 Betreuerinnen, wovon 43 Prozent aus der Slowakei und 40 Prozent aus Rumänien stammen, ebenfalls massiv betroffen. Bis zu 50 Prozent könnten die Einbußen bei der Beihilfe betragen. „Das macht den Standort Tirol für jene Fachkräfte, die wir im Tourismus und in der Pflege benötigen, noch unattraktiver“, erklärten die Grün-Politiker.

Vor allem die 23.000 Tourismusmitarbeiter aus anderen EU-Staaten – knapp 16.000 kommen aus den östlichen Mitgliedsländern – sind wichtig, um den wichtigsten Wirtschaftszweig in Tirol am Laufen zu halten. „Jeder, der hier arbeitet, zahlt hier ganz normal Steuern und Abgaben. Aber jetzt sollen diejenigen, deren Kinder im Heimatland bleiben, weniger rausbekommen?“, kritisiert Kaltschmid. Dass kein Aufschrei von VP-Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl komme, wundert ihn. „Sonst schreit er doch auch bei jeder Belastung gegen den Tourismus auf.“

Hörl sowie VP-Landtagskandidat und Fachgruppenobmann der Hotellerie Mario Gerber verteidigen jedoch die Kürzung der Familienbeihilfe, „weil dadurch Missbrauch abgestellt wird“. Mitarbeiter seien aber finanziell davon betroffen, „das stimmt schon. Und es ist sicher nicht optimal“, gibt Gerber offen zu. Er habe sich umgehört, doch das große Thema sei es bei den Angestellten nicht. „Weil wir uns insgesamt um gute Rahmenbedingungen bemühen.“ Hörl argumentiert ähnlich. „Die Kürzung der Familienbeihilfe wird den Fachkräftemangel nicht verschärfen, die Gründe sind woanders zu suchen.“

Die „neue“ Tiroler SPÖ ging indes mit ihrem 68 Seiten starken Wahlprogramm an die Öffentlichkeit. Nach dem personellen soll nun auch der inhaltliche Relaunch der Roten erfolgen, gab Parteichefin und Spitzenkandidatin Elisabeth Blanik die Devise aus. Auf- und umsetzen: Das wollen die Roten mit einer Vielzahl an Initiativen im neuen Landtag. Dass sich darunter auch so manch Altbekanntes und bereits Beschlossenes findet, ist für Blanik kein Widerspruch, wie sie am Beispiel der Breitbandoffensive zu erklären versucht. Hier seien zwar die Millionen beschlossen worden, was aber fehle, sei die Umsetzung: „Hier braucht es beinhartes Projektmanagement und Kümmerer vor Ort.“ Lienz habe gezeigt, wie es gehen könne.

Das „Grundbedürfnis Wohnen“ muss wieder raus aus der Spekulationsblase, die Gemeinden sollten wieder verstärkt in die Wohnraumschaffung einsteigen, fordern die Roten. Mit der Baulandhortung, die laut Listenzweitem Georg Dornauer von der ÖVP gedeckt werde, müsse Schluss sein, die Vertragsraumordnung endlich auch flächendeckend umgesetzt werden. Gerade in diesem Bereich lasse die Landespolitik derzeit die Bürgermeister im Regen stehen, ärgert sich Blanik. Darüber hinaus gelte es auch für einen Umkehrschub in der Beziehung ländlicher Raum zu Zentralraum zu sorgen, die Planungsverbände bedürften einer Reform. Im Bereich Soziales gelte es, pflegende Angehörige mittels flächendeckender Tagesbetreuung zu entlasten, generell müsste mehr Pflegepersonal angestellt sowie das Tiroler Heimgesetz novelliert werden. Letzteres gelte auch für das Naturschutzgesetz. Für eine „Käseglockenpolitik“ sei die SPÖ aber nicht zu haben, sagt Dornauer in Richtung Grüne. Optimistisch ist er über den Wahlausgang: Er hält „alles zwischen 18 und 25 Prozent für möglich“. (pn, mami)