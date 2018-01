Von Michael Mader

Kufstein – Das extrem hohe Verkehrsaufkommen in und um Kufstein war beim Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer Kufstein eines der Hauptthemen. Bezirksobmann Martin Hirner betonte, dass Kufstein noch immer unter der schweren Last des Verkehrs leide: „Der Verkehrskollaps ist uns jedes Wochenende sicher. Leider haben uns die alten SPÖ-Verkehrsminister in dieser Sache immer wieder die kalte Schulter gezeigt.“ Er forderte den anwesenden Landeshauptmann Günther Platter und die Nationalräte auf, „die schwarze Mehrheit in der Regierung zu nutzen, damit uns Kufsteinern hier geholfen wird. Wir brauchen endlich eine Lösung für die Vignettenflüchtling­e und eine Autobahnauffahrt für das Industriegebiet Langkamp­fen.“ Mit diesen zwei Punkten würde man einen Großteil des Verkehrs wieder in den Griff bekommen.

„Ich bedanke mich beim Leiter des Baubezirksamtes Erwin Obermaier, dass er bereits eine Studie in Auftrag gegeben hat. In Langkampfe­n sollte eine Verkehrsspange von ca. 150 Metern errichtet werden, die zur Autobahnauffahrt Kufstein-Süd führen würde. Der Werksverkehr durch Kufstein-Zell und Langkampfen könnte mit dieser Auffahrt zum Wohle der Anrainer leicht gelöst werden. Wo ein Wille, da ein Weg.“

Aber auch LH Platter hofft, dass mit der neuen Regierung eine Lösung bezüglich der Vignettenflüchtlinge gefunden werden kann.

Mit der Wirtschaftslage ist Hirner zufrieden: „Die Auftragsbücher sind voll. Der Wirtschaftsmotor läuft auf Hochtouren. Wir haben Vollbeschäftigung in unserem Land. Jeder, der arbeiten will, bekommt Arbeit. Ich kenne keinen Betrieb, der nicht Arbeitskräfte sucht. Wir haben nicht nur einen Facharbeitermangel, sondern schon längst einen generellen Arbeitermangel.“ Für ihn sei es höchst an der Zeit, dass das Arbeitslosengeld für Durchschummler gekürzt werde und dass Fleiß sich wieder lohne. Nun werde endlich die soziale Hängematte abmontiert.

Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Bodenseer freute sich, dass es in Tirol gelungen ist, bei den Spartengesprächen einen Kontakt zum Landhaus in Innsbruck, den Top-Beamten und der Bezirkshauptmannschaft zu knüpfen. „Diese Treffen haben bereits zweimal stattgefunden und wurden von beiden Seiten als zukunftsweisend empfunden. Ziel dieser Gespräche war ein verständnisvollerer Umgang miteinander, damit Probleme praxisnah und gemeinsam gelöst werden können“, lobte Hirner Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer. Bei diesen Gesprächen habe sich herauskristallisiert, dass die größten Herausforderungen für beide Seiten die Überbürokratie und die praxisuntauglichen Gesetze seien.

Jetzt möchte Hirner eine Clearingstelle einrichten, die sich um problematische Fälle kümmert. Hierfür gebe es bereits eine Prioritätenliste. Eine derartige beispielhafte Initiative sei zurzeit noch einzigartig in Tirol.

Bodenseer berichtete den anwesenden Wirtschaftstreibenden, dass das Koalitionspapier der neuen Regierung nahezu alles enthalte, „was wir in den vergangenen fünf Jahren gefordert haben“.

Aber auch Hirner forderte den Landeshauptmann auf, „altverstaubte Gesetze zu entrümpeln, die Bürokratie auf das Notwendige zu beschränken und praxistaugliche Vorschriften zu gestalten. Dies wäre eine Erleichterung für die Verwaltung und natürlich auch für die Wirtschaft. Ich versichere dir, dass das Zusammenspiel beider Seiten harmonischer und geräuschloser funktionieren wird.“

Die Wirtschaft boome. Es werde wieder investiert und somit sei Aufbruchstimmung und Anpacken angesagt.

Die Wirtschaftskammer habe laut Hirner begonnen, das Bewusstsein für regionale Produkte zu stärken. Dies gelte nicht nur für traditionelle Lebensmittel, sondern auch für gewerbliche Produkte. Die Wertschöpfung müsse in der Region bleiben: „Es muss aufhören, dass Schnitzelfleisch billiger verkauft wird als Katzenfutter und dass die Handarbeit eines Tischlers aus der Region mit der Leistung eines Möbeldiskonters verglichen wird.“ Für 2018 seien Arbeitsrunden geplant, „damit wir mittelfristig aus unserer Region einen besonderen Lebensraum mit einer herausragenden Lebensqualität gestalten können“.