In Absprache mit LH Günther Platter (VP) nützte Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) seinen gestrigen Besuch in Berlin, um die deutsche Regierungschefin Angela Merkel für die belastende Situation für Mensch, Natur und Infrastruktur durch den Transit in Tirol zu sensibilisieren. „Darüber hinaus habe ich ihr mitgeteilt, dass ich und die österreichische Bundesregierung die Maßnahmen von LH Platter wie die Lkw-Blockabfertigung, die Einführung einer Korridormaut und die verstärkte Verlagerung des Schwerverkehrs von der Straße auf die Schiene unterstützen", erklärte Kurz gegenüber der TT. Österreich investiere Milliarden in eine hochmoderne, nachhaltige Eisenbahninfrastruktur. Kurz drängt auch auf die zeitgerechte Errichtung der Zulaufstrecken zum Brennerbasistunnel in Deutschland. (pn)