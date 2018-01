Von Peter Nindler

Innsbruck – Es ist ein Verfassungsgesetz in Österreich, doch von diesen Privilegien können alle Privatangestellten nur träumen: Schließlich müssen Beamte und Vertragsbedienstete für ihre politische Tätigkeit freigestellt werden. Das betrifft aber nicht nur die im öffentlichen Dienst beschäftigten Politiker, die eine gewählte Funktion ausüben. Es reicht bereits aus, sich für ein Mandat zu bewerben. Wer auf einer Kandidatenliste für Wahlen aufscheint, darf diese Sonderrechte ebenfalls in Anspruch nehmen. Hunderte Beamte haben in der Vergangenheit davon Gebrauch gemacht. So weit, so gut.

Vor allem in der ÖVP und in der SPÖ ist das gang und gäbe. Vor den Landtagswahlen am 25. Februar poppt dieses Thema jetzt allerdings auch in Tirol auf. Und es sorgt derzeit in der Exekutive für viel Gesprächsstoff. Ins Gerede kommt dabei die FPÖ, die sich ja immer wieder über zu wenige Polizisten und zu viele Überstunden in der heimischen Exekutive beklagt. In Zeiten von Ausgleichsmaßnahmen am Brenner oder wie jetzt beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel sind die Personalressourcen schließlich knapp. Dass da gerade eine Polizistin FPÖ-Landesparteiobmann und Spitzenkandidat LA Markus Abwerzger im Landtagswahlkampf mit dem Auto chauffiert, sorgt natürlich für interne Diskussionen. Doch das ist alles rechtens: Schließlich kandidiert die betreffende Exekutivbeamtin auf der Landesliste der FPÖ und kann dafür die stundenweise Dienstfreistellung beanspruchen. Das wurde der TT von der Tiroler FPÖ bestätigt.

Doch die nicht an wählbarer Stelle gereihte Polizistin ist nicht die Einzige, die im Landtagswahlkampf auf blau macht. Nicht weniger als sieben Exekutivbeamte scheinen ab Platz 39 auf der Landesliste der Freiheitlichen auf und können deshalb eine Freistellung beantragen, wenn die FPÖ innerhalb der Dienstzeiten zum Wahlkampf ruft. Das gilt auch für hochrangige Polizisten, die Polizeiinspektionen leiten.

Wie häufig das der Fall ist, wird man erst nach der Landtagswahl wissen. Zuerst müssen die Betroffenen das der Landespolizeidirektion melden, danach für ihre wahlkampfbedingte Abwesenheit lediglich die im Verfassungsgesetz dafür vorgesehene Begründung formulieren. Das gelte aber für alle Beamten, nicht nur für die Exekutive, unterstreicht die Polizei.

Das Verständnis in der Polizei hält sich gegenüber den blauen Wahlwerbern jedoch in Grenzen. Weil sie ja lediglich Zählkandidaten sind und nicht einmal eine Aussicht auf ein Mandat im Landtag haben.