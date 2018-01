Als FPÖ-Wehrsprecher gaben Sie sich gern angriffig, jetzt verteidigen Sie im Wortsinn Ihr Ressort – was entspricht mehr Ihrem Naturell, Angriff oder Verteidigung? Mario Kunasek: Beides ist notwendig, gerade beim Bundesheer. Aber Spaß beiseite. Natürlich formuliert man in der Opposition anders als in der Regierung. Meine Kritik damals hatte als Grundlage eine sehr schwierige budgetäre Situation, da muss man als Opposition Klartext sprechen. Ich stehe aber nicht an zu sagen, dass mein unmittelbarer Vorgänger Hans Peter Doskozil (SPÖ) richtige Schritte gesetzt hat, die ich fortsetzen möchte.

Das heißt konkret? Kunasek: Investitionen in die Ausrüstung. Nicht nur Kaderpersonal und Grundwehrdiener gut ausstatten, sondern auch die Miliz. Wir müssen einen Investitionsstau abbauen, der sich über Jahrzehnte angesammelt hat. Bundesheer und politische Führung wären gut beraten, diesen Kurs im Rahmen der budgetären Möglichkeiten weiter fortzuführen. Doskozil hatte durch einen Fünfparteienantrag im Parlament eine gute Rückendeckung dafür, das Sparprogramm zu beenden. Mit diesem Antrag ausgestattet, werde auch ich agieren.

Die gewünschten 1 % des BIP für das Bundesheer hat die FPÖ in den Koalitionsverhandlungen aber nicht erreichen können. Kunasek: Jeder hätte gern mehr Geld. Aber ich bin froh, dass sich die Bundesregierung insgesamt dazu bekannt hat, bei Bildung und Sicherheit nicht zu sparen. Ich sehe meine Aufgabe auch darin, Bewusstseinsbildung zu betreiben. Das Bundesheer ist in der Wahrnehmung der Bevölkerung ein wichtiger Player im Sicherheitsgefüge der Republik. Diesen Rückenwind müssen wir ausnützen.

Wo gehört aus Ihrer Sicht die erste Finanzspritze gesetzt? Kunasek: Ganz oben steht die Ausrüstung. Wir müssen aber auch richtige Personalmaßnahmen setzen und Doskozils Rekrutierungsoffensive fortführen. Auf uns kommt eine Pensionierungswelle zu, das heißt, wir brauchen frische Kräfte, damit wir die vielfältigen Aufgaben abdecken können. Wir stecken viel Geld in die Infrastruktur – alleine in Tirol werden es in den nächsten beiden Jahren 20 Millionen Euro sein, die etwa in Kasernen, aber auch in gepanzerte Fahrzeuge fließen, damit die Soldaten ihren Dienst gut versehen können. Ich will nicht werten, was am wichtigsten ist.

Wo sehen Sie noch Investitionsbedarf? Kunasek: Wertschätzung ist monetär zu sehen und Wertschätzung ist auch Infrastruktur. Zur Motivation gehört aber auch, wie man mit den Soldaten, den Bediensteten umgeht. Die Leistung der Menschen ist immer der Schlüssel, das weiß ich noch aus meiner Zeit als Unteroffizier. Da kann die Ausrüstung noch so toll sein, wenn der Mensch nicht motiviert ist, wird das System nicht funktionieren. Deshalb will ich auch viel raus zur Truppe, denn das echte Lagebild erschließt sich erst dort.

Hat es auch Nachteile, dass Sie aus dem System kommen? Stichwort Betriebsblindheit? Kunasek: Mein großer Vorteil ist, dass ich die Sprache verstehe. Alleine die ganzen Abkürzungen! Natürlich muss man aber von der Detailsicht auf die Meta-Ebene kommen und das große Ganze nicht aus den Augen verlieren. Ich war aber auch sieben Jahre Nationalratsabgeordneter, in der Bundesheerkommission und kenne nicht nur die Sicht des Unteroffiziers. Das ist ein Vorteil in der Lagebeurteilung, den andere vor mir nicht gehabt haben.

Man wird Sie daran messen, wie viel Geld Sie für die Truppe herausholen, stresst Sie das? Kunasek: Nein. Es ist nun mal so: Ohne Göd ka Musi.

Sehen Sie auch Sparpotenzial? Braucht das Bundesheer etwa unbedingt zwei Nachrichtendienste?

Kunasek: Selbstverständlich, weil Heeresnachrichtenamt und Abwehramt unterschiedliche Aufgaben haben und gute Arbeit leisten. Aber Sie haben schon Recht: In der Verwaltung kann und soll es Vereinfachungen geben. Eines meiner Leuchtturmprojekte wird eine Cyberdefense-Einrichtung in Wien sein, da wollen wir genau das machen: aus anderen Ressorts mit uns gemeinsam Kompetenzen bündeln und effizienter werden. Auch das Dienstrecht muss moderner werden, was die Durchlässigkeit betrifft. Wenn jemand nach ein paar Jahren beim Militär gern in einen anderen Bereich der öffentlichen Verwaltung möchte, dann soll es keine Hürden geben. Wir müssen auch zivile Anrechenbarkeiten besser sicherstellen.

Zu Ihrer Erbpacht gehören die Eurofighter und die Neuausrichtung der Luftraumüberwachung. Gibt es bei diesem Thema überhaupt etwas zu gewinnen? Kunasek: Darum geht es nicht. Die Lösung muss dem Bekenntnis zur aktiven Luftraumüberwachung mit Überschallflugzeugen im Sinne der Souveränität Österreichs gerecht werden. Ich lasse mich bei diesem Thema nicht treiben oder unter Druck setzen. Die Doskozil-Empfehlungen werden auch miteinfließen in eine neue Kommission, die in den nächsten Wochen ihre Arbeit aufnimmt. Und dann erst reden wir über die Typenentscheidung.

Ist ein dritter Eurofighter-U-Ausschuss noch ein Thema?

Kunasek: Das liegt nicht in meinem Entscheidungsbereich. Aber ich war schon als Abgeordneter für maximale Transparenz und wenn sich das Parlament dazu durchringt, dann stehe ich gerne bereit, einen Beitrag zur Aufklärung zu leisten. Ohne Polit-Show.

Heimatschutz und Sicherheit sind Kernthemen der FPÖ. Haben Sie das für einen Blauen perfekte Ministerium? Kunasek: Das will ich nicht werten. Sicherheit ist ein breiter Begriff und ein wesentlicher Teil davon ist die Landesverteidigung. Man sieht ja, wie wichtig es ist, dass wir gut aufgestellt sind, etwa beim Assistenzeinsatz an der Grenze oder im Katastropheneinsatz. Da sind alle froh, wenn das Bundesheer mit guter Ausrüstung kommt und seinen Beitrag leistet. Ich bin froh, dass das Ressort bei uns ist.

Viele Österreicher schätzen das Heer im Katastrophenschutz, haben aber Vorbehalte gegenüber starker Militärpräsenz in Städten. Können Sie das nachvollziehen? Kunasek: Wir waren vor Weihnachten in Arnfels, an der Südgrenze in der Steiermark, da bietet sich ein ganz anderes Bild. Da sind die Leute sehr froh über das Bundesheer, die Soldaten kommen sehr gut an.

Wo liegen die Grenzen des Assistenzeinsatzes? Kunasek: Das muss man im Einzelfall entscheiden. Wir leisten gerne Assistenz im Inland, aber eine „Hilfspolizei Bundesheer“ sehe ich nicht.

Wie wollen Sie die Miliz stärken? Kunasek: Es geht mir darum, Milizsoldaten sichtbarer zu machen. Wir wollen zeigen, wie breit aufgestellt das Bundesheer in der Gesellschaft ist, wo überall Know-how steckt. Wir sind auch ein gesellschaftspolitischer Faktor.

Das Interview führte Carmen Baumgartner-Pötz