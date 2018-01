Herr Schett, warum lässt Sie die Politik nach den bitteren Erfahrungen der vergangenen Jahre nicht los?

Josef Schett: Ich wollte mich immer im Rahmen meiner Möglichkeiten engagieren. Ich habe das Buch „Empört Euch!“ von Stéphane Hessel gelesen, aber mit Empörung kommt man nicht weiter. Es benötigt schon auch Engagement. Die Gestaltung unseres Lebensraums und der Zukunftsperspektiven wird nun einmal in der Politik gemacht. Und trotz aller Schwierigkeiten konnten wir konstruktiv arbeiten und haben etwa die medizinische Modellregion Osttirol vorangetrieben.

Aber nach dem Streit mit Vorwärts und zuletzt dem finanziellen Desaster mit der Parteiförderung: Warum haut man da nicht endgültig den Hut auf die Politik?

Schett: Diesmal bin ich der Spitzenkandidat und kann die Ausrichtung unserer Politik im Wahlkampf nach meinen Vorstellungen gestalten. Auch in unserer Gruppierung.

Impuls tritt nicht einmal in allen Bezirken an, deshalb sind die Chancen auf einen Wiedereinzug in den Landtag wohl eher mehr als gering.

Schett: Natürlich wäre es einfach zu sagen, es war alles Blödsinn. Aber Feigheit war noch nie eine Eigenschaft von mir. Auch nicht in meinem beruflichen Leben. In meiner Firma hat es immer einen langen Atem und viel Energie benötigt. Gemeinsam stellen wir uns der Wahl, und am 25. Februar entscheidet der Wähler, wer wieder im Landtag ist. Wenn wir es schaffen, werden wir mit voller Kraft die Interessen der Menschen aus den ländlichen Regionen vertreten. Sollte es sich nicht ausgehen, ist das auch kein Malheur. Wir sind alle keine Berufspolitiker und benötigen die Politik nicht für unser Lebensglück.

Wegen Ihrer Kandidatur gibt es massive Kritik. Denn zuerst wurde Impuls finanziell vom Landtag gerettet, jetzt kandidiert man plötzlich wieder.

Schett: Der Landtag hat uns aber in diese Situation gebracht. Es haben sich die Gutachter, drei Gerichte, der Landtag, der Landtagspräsident und der Landeshauptmann geirrt, die ja die Expertisen in Auftrag gegeben haben.

Und Sie, haben Sie sich nicht geirrt?

Schett: Als juristischer Laie habe ich mir auf Basis der Gutachten eine Meinung gebildet. Ich dachte, dass unser Vorgehen rechtlich korrekt sei. Der Oberste Gerichtshof hat jetzt anders entschieden, das ist zu akzeptieren.

Wurde dadurch die politische Marke Impuls nicht endgültig beschädigt? Glauben Sie nicht, dass die Menschen genug davon haben?

Schett: Das werden wir sehen. Wenn die Wähler unsere Arbeit beurteilen, die wir unter erschwerten Bedingungen geleistet haben, dann müssen wir uns nicht verstecken. Wir greifen Themen auf, die die Menschen betreffen. Und mit der medizinischen Modellregion Osttirol oder damit, dass die Bergrettung jetzt im Nationalpark ihre Übungsflüge durchführen kann, waren wir auch nicht so unerfolgreich.

Trotzdem steht die Marke Impuls für Streit und Konflikte.

Schett: Natürlich ist sie beschädigt. Uns persönlich kann man vielleicht Blauäugigkeit vorwerfen, allerdings sicher nicht mehr.

Was wollen Sie im Wahlkampf aufzeigen?

Schett: Ich will nicht als Feigling gelten und einiges richtigstellen. Im Landtag können wir darüber hinaus einen Beitrag zur politischen Arbeit in Tirol leisten.

Welche drei Themen brennen Ihnen politisch unter den Fingernägeln?

Schett: Die medizinische Versorgung in den peripheren Regionen ist mir ein großes Anliegen. Das ist ein existenzielles Thema für die betroffenen Menschen, aber auch für den Tourismus. Es benötigt mutige Schritte, um Ärzten attraktive Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Und der Verkehr ist nicht nur ein Problem am Brenner, sondern insgesamt zwischen dem Außerfern und dem Osttiroler Sillian. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, wenn wir den Wirtschafts- und Lebensraum Tirol intakt halten wollen. Da benötigen wir natürlich auch den viel zitierten Schulterschluss mit Deutschland und Italien.

Und drittens?

Schett: Natürlich leistbares Wohnen. Das ist seit Jahren ein Dauerbrenner in Tirol, doch die Politik verschließt sich zukunftsweisenden Lösungen.

Abschließend: Was hat Ihre Frau dazu gesagt, als Sie ihr erklärt haben, dass Sie wieder für den Landtag kandidieren wollen?

Schett: Meine Frau ist eine besondere und gleichzeitig außergewöhnliche Persönlichkeit. Alles, was ich bisher beruflich gemacht habe, hätte ich nicht ohne meine Frau geschafft. Sie hat lediglich gemeint, ich soll es mir gut überlegen.

Das Interview führte Peter Nindler