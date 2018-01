Von Peter Nindler

Innsbruck, Bozen – Nicht nur an den Überlegungen für eine Doppelstaatsbürgerschaft gibt es Kritik von der SPÖ, sondern auch am „Desinteresse der Südtiroler Volkspartei (SVP) an der Zusammenarbeit mit Österreichs Sozialdemokraten“. So formuliert es SPÖ-Südtirol-Sprecher und Nationalrat Hermann Krist. Er hat seinen Unmut bereits in Bozen deponiert, gegenüber der TT bekräftigt Krist seinen Ärger.

„Wir haben bewiesen, dass uns Südtirol sehr wichtig ist“, verweist er auf das Engagement Bruno Kreiskys oder des ehemaligen Außenministers Peter Jankowitsch. Und zuletzt habe man sich immer wieder eingeklinkt und gegenüber Rom auf die Einhaltung der Autonomie gepocht. „Offenbar ist das eine Einbahnstraße.“ Die SVP unter Parteiobmann Philipp Achammer sei nämlich nicht mehr an einem Austausch mit der SPÖ interessiert. „Es wird viel versprochen, aber nichts gehalten.“

Den amtierenden Landeshauptmann Arno Kompatscher nimmt Krist nicht aus. „Information über die aktuellen Themen und Fragen in Südtirol gibt es keine. Offenbar kommunizieren Partei und Kompatscher ausschließlich mit der ÖVP und Bundeskanzler Sebastian Kurz. Das höre ich sogar von meinen Genossen in Tirol.“ Was dabei herauskommt, sehe man bei der geplanten Doppelstaatsbürgerschaft. „Im Südtirol-Ausschuss haben wir uns intensiv damit auseinandergesetzt und das Thema aus guten Gründen abgehakt“, sagt Krist. Das Vorhaben der schwarz-blauen Bundesregierung nütze dem Zusammenleben der Südtiroler in keiner Weise. „Sie gefährdet damit außerdem unnötig die guten Beziehungen zwischen Österreich und Italien“, ist der SPÖ-Südtirol-Sprecher überzeugt.

Die Kritik will LH Arno Kompatscher so nicht stehen lassen, wie er im Gespräch mit der TT erklärt. „Auf Regierungsebene gab es einen hervorragenden Austausch mit den SPÖ-Bundeskanzlern; zuerst mit Werner Faymann und danach mit Christian Kern.“ In diesem Zusammenhang hebt er den Briefwechsel zwischen den ehemaligen Regierungschefs Matteo Renzi und Werner Faymann zum „Finanzabkommen Rom-Bozen“ hervor.

Er, so Kompatscher, werde selbstverständlich mit dem nunmehrigen SPÖ-Klubchef Kern weiterhin einen regen Austausch pflegen. Schon demnächst komme es zu einem Treffen. Und dass die Informationen über die Politik in Südtirol im zuständigen Ausschuss im Parlament offenbar nicht weitergegeben werden, dafür könne man nicht ihn verantwortlich machen, spielt Kompatscher den Ball weiter. „Wir sind natürlich daran interessiert, dass die Informationskette funktioniert.“

Offen gibt der Landeshauptmann zu, dass er sich von seiner Volkspartei auf Parteiebene mehr Kommunikation mit der SPÖ gewünscht hätte. „Da ist tatsächlich zu wenig passiert.“ Das werde man jedoch Partei-intern besprechen, kündigt Kompatscher an.