Von Michael Domanig

und Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Die Bürgergruppe „Gerechtes Innsbruck“ ist fest entschlossen, bei den Gemeinderatswahlen am 22. April anzutreten, die behördliche Anmeldung soll schon dieser Tage erfolgen. Mit der Stadtführung liefert man sich indes schon seit Wochen einen heftigen Schlagabtausch: Neben dem Konflikt um einen „Bürgerkiosk“ in Mariahilf (die TT berichtete) geht es dabei auch um das Innsbrucker Stadtwappen: Das Logo, das die Bürgergruppe auf ihrer Facebook-Seite, auf Flyern und Aufklebern verwendet, enthält am linken Rand ein kleines Wappenschild. Für die Stadt bestand kein Zweifel, dass es sich hier um das Stadtwappen „mit Zusatz und in veränderter, verwechslungsfähiger Form“ handle. Die Bürgermeisterin verhängte eine Geldstrafe von 200 Euro wegen Übertretung des Stadtrechts. Gegen dieses Straferkenntnis erhob Gerald Depaoli, einer der Gründer von „Gerechtes Innsbruck“, Beschwerde – die vom Landesverwaltungsgericht nun abgewiesen wurde.

Depaolis Argumentation, wonach das Wappenschild in Farbe und Form vom Stadtwappen stark abweiche, folgte das Gericht nicht: Das Logo unterscheide sich vom Stadtwappen nur durch die schwarze Hintergrundfarbe und die spitz zulaufende Schildform und sei daher „als verwechslungsfähig zu beurteilen“. Zusätzlich zur Geldstrafe muss Depaoli nun auch 40 Euro Verfahrenskostenbeitrag zahlen, eine ordentliche Revision ist nicht zulässig.

Er akzeptiere das Erkenntnis – das er noch nicht schriftlich erhalten habe –, so Depaol­i, er habe „in Unwissenheit“ gehandelt. Nun überlege man, wie man das Logo auf der Homepage entsprechend ändern könne. Was die rund 5000 Flyer und 15.000 Aufkleber betreffe, die man bereits unter die Leute gebracht habe, „kann man eh nichts mehr machen“. Zur Geldstrafe meinte er: „Wir sind froh, dass wir die Schulden der Stadt damit um 200 Euro verringern.“

BM Christine Oppitz-Plörer bekräftigte gestern, dass die Verwendung des Stadtwappens strikt gehandhabt werde und jeweils der Genehmigung des Gemeinderates bedürfe. Für einzelne wahlwerbende Gruppierungen könne sie sich eine solche nicht vorstellen. Darüber hinaus prüfe der Magistrat derzeit noch einen weiteren Verdacht auf ungenehmigte Stadtwappenverwendung durch Depaoli: So soll dieser in einem seiner neuesten Facebook-Videos mit einem Feuerwehroldtimer und Feuerwehrhelm samt Stadtwappen zu sehen sein. „Wir gehen dem nach“, sagt Oppitz-Plörer.