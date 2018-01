Von Peter Nindler

Innsbruck – Für die Landtagswahl hat Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) eine klare Devise ausgegeben: Über Natura-2000-Schutzgebiete wird nicht geredet, geschweige denn über zusätzliche verhandelt. Erst nach der Landtagswahl wird es Gespräche mit Vertretern der EU geben. Bekanntlich drängt Brüssel auf die Unterschutzstellung weiterer Lebensraumtypen und -arten. Platter hat das bereits abgelehnt, Koalitionspartnerin und Umweltreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) will sich einem Dialog hingegen nicht verschließen.

Dennoch gab es zuletzt im Hintergrund rege Betriebsamkeit. Schließlich geht es u. a. um die 2015 nominierten Schutzgebiete etwa in Osttirol an der Isel, der Schwarzach und am Kalserbach. Sie wurden der EU gemeldet, diese hat sie in die Gemeinschaftsliste aufgenommen und auch veröffentlicht. Tirol hat aber bis jetzt die Nominierungen im Landesgesetzblatt nicht kundgemacht.

Weil das schon seit mehr als einem Jahr überfällig ist, wollte Felipe die Kundmachung jetzt nachholen. Für die Regierungssitzung in der Vorwoche wurde ein entsprechender Beschlussantrag vorbereitet, aber letztlich von der grünen Umweltreferentin nicht vorgelegt. Die Volkspartei legte sich quer. Keine weiteren Natura-2000-Aktivitäten vor der Landtagswahl, lautet ihre politische Vorgabe.

Auf Anfrage der TT bestätigt Felipe, dass sie den Kundmachungstext nicht eingebracht habe. „Die führenden Juristen im Land haben erklärt, das sei nicht notwendig. Erst wenn der Natura-2000-Prozess endgültig abgeschlossen ist, soll die Kundmachung erfolgen“, betont Felipe. Sie selbst sei keine Juristin, deshalb verlasse sie sich darauf. Trotzdem: Es gibt selbst im Land unterschiedliche Meinungen dazu. Dass hier die ÖVP blockiert, gilt als offenes Geheimnis. ÖVP-Klubchef Jakob Wolf zieht sich auf die rechtliche Position zurück. „Fachlich ist der Schutz durch die Veröffentlichung im europäischen Amtsblatt Februar 2017 gegeben. Außerdem wollen wir noch die Verhandlungen mit der EU im März abwarten.“ Aus der Sicht Wolfs habe man innerstaatlich fünf Jahre Zeit für die Kundmachung.

Die FPÖ will mit einem Gutachten auf die rechtswidrige Kundmachung aufmerksam machen, für sie sind die Ausweisungen ohnehin unrechtmäßig. NR Gerald Hauser (FP) verweist auf einen juristischen Etikettenschwindel und ein Täuschungsmanöver. „Der Natura-2000-Nominierungsprozess muss rückgängig gemacht werden.“

Das lässt bei den Grünen die Alarmglocken schrillen: „Was die FPÖ offensichtlich vorhat, ist ein Generalangriff auf die Tiroler Natur. Zuerst die Isel und dann die Kalkkögel zerstören, das ist der blaue Plan“, kritisiert der grüne Klubobmann Gebi Mai. Sollte die FPÖ in die Landesregierung kommen, dann sei kein Natura-2000-Gebiet mehr sicher und kein Ruhegebiet vor der Erschließung geschützt. „Das kann niemand wollen, dem die Natur am Herzen liegt.“ Die Grünen würden diese blaue Kampfansage aufnehmen. Mair: „Wir werden alles geben, damit unsere Umwelt und unsere Naturjuwele vor der blauen Machtübernahme verschont bleiben.“