Von Marco Witting

Innsbruck — Chat und Telefonstunde in der TT konnten für Andrea Krumschnabel gestern offensichtlich nicht früh genug kommen. Aus Angst, sich bei den Wetterkapriolen zu verspäten, reiste die Family-Frontfrau lieber zu früh nach Innsbruck — und verzichtete dafür nach dem obligaten Spaziergang mit Ehemann Martin (Kufsteins Bürgermeister) auf das Frühstück. Ihren Kaffee trank sie gleich im Auto. Am Ende war die Landtagsabgeordnete dann fast eine halbe Stunde zu früh in der Landeshauptstadt und meinte auf die Frage, ob sie sich denn auf die nun folgenden eineinhalb Stunden speziell vorbereitet hätte: „Nein." Und nach einer kurzen Pause: „Ich hab' zu allem eine Meinung."

Diese Meinung teilt sie mit ihren Mitstreitern. Diese Meinung ist auch Programm. Und das wurde ab Punkt 10 Uhr auch abgefragt. Und wie könnte es bei einer Partei, die den Namen „Family" trägt, anders sein, mit Fragen zum Thema Familie. Doch warum eigentlich Family? „Weil das meine Kernkompetenz ist und ich aus der Realität weiß, wo die Familien der Schuh drückt. Und ich habe eine Vision, wie man die Familien viel besser entlasten kann, dass am Ende des Monats noch etwas bleibt."

Sie habe in den vergangenen drei Jahren im Landtag, in einer Zeit, in der sie keine Organisation hinter sich hatte, „Politik gelernt", erklärte sie und war sich sicher, dass die Frage nach der „Vorwärts"-Abspaltung gestellt werde. Weit gefehlt. Das Thema wurde von den Lesern nicht im Ansatz abgefragt. Der erste von sehr vielen Anrufern lenkte den Fokus ohnehin gleich weg vom Familienthema. Der Bauer aus Hopfgarten sagte zu Krumschnabel: „Ich finde Sie ja sehr sympathisch, aber gleichzeitig frage ich mich, was Sie von den Bauern halten und ob ich Sie wählen kann?" Da musste die Kufsteinerin laut lachen, sagte: „Natürlich!" Man brauche die Bauern in Tirol. Und als sich das Gespräch etwas später auf die Probleme von Hofnachfolgen richtete, erklärte Krumschnabel, dass sie in ihrem Beruf bereits Mediationen in solchen Fällen gemacht habe und sie wisse, wie schwierig so etwas sei.

Bei ihren Formulierungen versuchte Krumschnabel, das Positive hervorzustreichen. Und wenn ihr die eigenen Gedanken im ersten Moment zu negativ vorkamen, dann korrigierte sie diese schnell. Sie schreckte dann auch nicht davor zurück, einem Anrufer zu sagen, dies sei nicht ihr „Fachthema". Ein anderer Anrufer erinnerte sich an gemeinsame Tage in einer Ausbildung und sagte: „Hut ab vor der Entscheidung zur politischen Selbstständigkeit. Mir fehlt bei Family aber die männliche Seite." Nach kurzem Zögern erklärte die Landtagsabgeordnete, dass es keine Quotenmänner brauche, „außerdem stehen bei uns die Themen im Vordergrund".

Von jedem der Anrufer wollte Krumschnabel übrigens die Adresse wissen, um dem jeweiligen ihr Buch schicken zu können. Darin geht es um einen neuen Blick auf die Kindererziehung. Sie sei ein „bisschen positiv verrückt", erklärte die Spitzenkandidatin abseits der Leserfragen. Und mehrfach machte sie klar, wie sie für die Sache, diese Bewegung „brenne". Als Partei bezeichnet zu werden, das hört die 52-Jährige dagegen nicht so gerne. Letztlich brauche es aber die Struktur einer solchen, um etwas bewegen zu können.

Apropos bewegen: Ein Leser wollte wissen, was man mit „angeblich 20.000 Euro" Wahlkampfbudget bewegen könne. Das „angeblich" wies Krumschnabel dann mit einem süffisanten Lächeln zurück. Um dann anzufügen: „Ich möchte festhalten, dass wir wirklich vorhaben, das Budget von 20.000 Euro einzuhalten, und dass alles von uns aus eigener Tasche finanziert wird."

Gleich mehrere Anrufer kamen aus dem Außerfern. Einhelliger Tenor: Es fehlt an Unterstützung für den ländlichen Raum, die Wege für Kinder seien viel zu lang. Eine TT-Leserin berichtete, dass ihr Sohn für die Heimreise aus der Schule vor wenigen Tagen mehr als sechseinhalb Stunden gebraucht hätte. Krumschnabel stellte ihrerseits etliche Fragen und meinte abschließend zu der Frau: „Ich danke, dass Sie mich mit Ihren Anregungen zum Nachdenken gebracht haben." Man müsse die Thematik „groß denken und mit vielen Maßnahmen für die Menschen gegensteuern". Konkrete Vorschläge oder Ideen ließ Krumschnabel aber vermissen.

In ihren Antworten, speziell wenn es um das Familienthema ging, sprach die Unterländerin mehrfach von Visionen. Mit diesen will sie auch punkten. „Wenn uns die Menschen erst kennen, dann werden wir sie auch überzeugen." Dann machte die dreifache Mutter eine kurze Pause. Begann leicht zu lächeln und sagte: „Unsere Ziele sind unschlagbar."

Krumschnabel hält es für möglich, Family zur Überraschung im Wahlkampf zu machen. „Ich bin überzeugt davon, dass uns der Einzug in den Landtag gelingen kann", sagte sie gegen Ende des Chats auf eine Frage, ob sie politisch aktiv bleiben werde. Am Ende war die Unterländerin so richtig in Fahrt und fast ein wenig traurig, dass der Chat und die Telefonstunde schon vorbei waren.