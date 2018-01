Von Michael Mader

Langkampfen – Die unendliche Geschichte rund um den Sportplatz in Unterlangkampfen hat seit der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend ein Kapitel mehr.

Doch kurz zur Vorgeschichte: Wie berichtet, wurde im Jahre 1964 mit dem Bau des Fußballplatzes begonnen und ein Pachtvertrag zwischen dem Fußballverein und dem Besitzer des Grundstücks abgeschlossen. Dieser wurde bis 2015 mehrere Male mit dessen Sohn verlängert und ist schließlich am 31. Dezember 2017 ausgelaufen, nachdem zwischen der Gemeinde und dem Grundbesitzer bislang keine Einigung erzielt werden konnte.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung holte sich Bürgermeister Andreas Ehrenstrasser von den Gemeinderäten mehrheitlich die Genehmigung, noch einmal mit dem Besitzer zu verhandeln. Das Gemeindeangebot sieht nach wie vor folgendermaßen aus: Für die rund 5000 Quadratmeter große Fläche würde der Grundeigentümer Ausgleichsflächen im Ausmaß von rund 16.000 Quadratmeter bekommen. Zusätzlich würde die Gemeinde für ihn die Kosten für eine Pachtfläche der Pfarre übernehmen und der Grundeigentümer den Mehrwert erhalten, falls die Gemeinde die Sportplatzfläche innerhalb der nächsten 30 Jahre veräußern würde.

Mehr könne man laut Bürgermeister Ehrenstrasser einfach nicht bieten: „Das ist ein finales Angebot. Die Vorstellungen des Eigentümers sind in Hinsicht auf Verhältnismäßigkeit und Plausibilität nicht erfüllbar.“ Zudem stünden in Langkampfen in nächster Zeit einige große Vorhaben an. „Das Feuerwehrhaus, das Pflegeheim und die Volksschule Unterlangkampfen“, nannte Ehrenstrasser ein paar Stichworte. Bislang hat der Grundbesitzer die Angebote der Gemeinde allerdings immer abgelehnt. „Ich glaube, dass unser Angebot aber angemessen ist“, rechtfertigte sich Ehrenstrasser.

Momentan hat der Gemeindechef aber an einer ganz anderen Front zu kämpfen: Nicht genug, dass man bezüglich der Sportplatzfläche im Clinch liegt, hat die Gemeinde auch noch auf einem Teil des Grundstücks von besagtem Grundbesitzer ein Retentionsbecken bauen lassen. Der Haken an der Geschichte: Der Eigentümer selbst wurde zur Bauverhandlung nicht eingeladen. „Das ist einfach übersehen worden“, sagt Ehrenstrasser. „Es ist etwas gebaut worden, was ein Schwarzbau war“, erklärte Amtsleiter Josef Lentner den Gemeinderäten. Der Bürgermeister und ein Bauamtsmitarbeiter hätten das gewusst. Lentner: „Das habt ihr beide zu verantworten. Der Gemeinderat hat alles beschlossen und erledigt, was er zu machen gehabt hat – finanziell und so weiter. Das Becken ist verhandelt worden, aber es ist immer noch ein Schwarzbau. Solange das mit dem Grundeigentümer nicht geregelt ist, gibt es keinen Bescheid von der Wasserbaubehörde.“

Seiner Meinung nach sei dieser Fehler durch den extremen Druck beim Bau des Nachbargebäudes passiert. Von diesem Grundstück werden die Oberflächenwässer nämlich über das von der Gemeinde gebaute Retentionsbecken zum Versickern gebracht. Da habe man nicht nachgedacht, dass man etwas baue, was nicht gesetzlich sei.

Ein Rückbau, falls man sich mit dem Grundeigentümer nicht einige, sei laut Bürgermeister aber in einem halben Tag möglich. Es betreffe nur die Sickermulde, die Hebeanlage stehe auf öffentlichem Grund. Die Kosten seien im überschaubaren Bereich. Man könne das Becken an einer anderen Stelle errichten.

Neben dem Rückbau oder dem Erwerb der Sportplatzfläche durch die Gemeinde gibt es allerdings noch eine dritte Lösung, um den Schwarzbau zu sanieren. „Wir können dem Grundeigentümer anbieten, ihm die Retentionsfläche zum Gewerbegrundpreis abzukaufen.“ Noch in dieser Woche sollen die Verhandlungen anlaufen.

Gute Nachrichten oder zumindest Zeit zum Durchatmen gibt es für den Sportverein selbst: Nachdem der Pachtvertrag des Sportvereins mit dem Grundeigentümer ja am 31. Dezember 2017 ausgelaufen ist, herrscht am Platz ein Betretungsverbot. Jetzt wurden die Fußballer allerdings selbst beim Grundbesitzer vorstellig und konnten eine Einigung erzielen, berichtete Roland Stock bei der Gemeinderatssitzung: „Für den Sportverein steht der Platz noch bis 2020 zur Verfügung.“ Der Pachtzins dafür beträgt 7000 Euro.