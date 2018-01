Von Peter Nindler

Innsbruck – FPÖ-Parteichef Markus Abwerzger versteht die Aufregung nicht: SPÖ, ÖVP und wohl auch die Grünen würden sich seit Jahren für Wahlen oder politische Ämter eines Gesetzes aus dem Jahre 1994 bedienen, das es Beamten ermöglicht, sich für die Zeit des Wahlkampfes freizustellen, sofern sie auf der Liste sind. „Jetzt hat sich doch tatsächlich die FPÖ auch erlaubt, auf dieses Gesetz zurückzugreifen. Jetzt ist die Empörung plötzlich groß“, kritisiert Abwerzger die mediale Aufregung. Doch der Unmut wird nicht kleiner. Im Gegenteil.

Sieben auf aussichtslosen Plätzen der FPÖ-Landesliste gereihte Polizisten nutzen das Sonderrecht der automatischen Dienstfreistellung für öffentlich Bedienstete im Wahlkampf. Zum Teil fungieren sie als Sicherheitskräfte und Chauffeure für Parteichef und Spitzenkandidat Markus Abwerzger, was der Verfassungsjurist Heinz Mayer als „Missbrauch von begünstigten Regelungen“ bezeichnet. Doch nicht nur in der Polizei gibt es „blaue“ Freistellungen.

Während Abwerzger und der freiheitliche Justizwachegewerkschafter Mario Fauster seit Jahren kritisieren, dass in der Justizanstalt Innsbruck Personal fehle, lässt sich just Fauster für den Wahlkampf dienstfrei stellen. Wie seine Kollegen von der Polizei kandidiert er weit hinten auf der blauen Landesliste, nämlich auf Platz 50. Das Rumoren in der Justizwache ist dementsprechend groß, schließlich soll der freiheitliche Gewerkschafter das Beamtenprivileg für den Wahlkampf nicht nur stundenweise in Anspruch nehmen.

Fauster selbst gibt sich auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung sehr wortkarg und spricht von „fallweisen“ Dienstfreistellungen. „Alles andere hat Parteiobmann Markus Abwerzger bereits gesagt.“ Und wie passt es zusammen, dass er einerseits die Personalsituation beklagt, aber sich gleichzeitig freistellen lässt, obwohl er keine Chance auf ein Mandat hat? „Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun“, betont Fauster. Mehr wollte er dazu nicht sagen.

Für die Grünen ist die Option der Dienstfreistellung im öffentlichen Dienst generell in Ordnung, wenn es sich um Kandidaten auf wählbarer Stelle handelt. Nur die Vorgangsweise der FPÖ sei nicht in Ordnung. „Abwerzger rekrutiert sich hier auf Steuerkosten sein Wahlkampfpersonal. Das ist eine Sauerei“, kritisiert der grüne Klubchef Gebi Mair. Die Grünen kündigen gleichzeitig eine parlamentarische Anfrage an den für die Beamten in der Bundesregierung zuständigen Vizekanzler Heinz-Christian Strache an.

„Die Wähler haben ein Recht zu erfahren, wie viele Beamte bei vollen Bezügen für welche Parteien im Tiroler Wahlkampf aktiv sind. Das gehört transparent gemacht“, argumentiert die grüne Bundesrätin Nicole Schreyer. Weil sich die Antwort vor der Landtagswahl wohl nicht mehr ausgehen wird, erwartet sich Klubchef Mair, dass alle Parteien von sich aus veröffentlichen, „wer in welchem Umfang von der Dienstfreistellung Gebrauch macht“.