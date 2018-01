Von A. Plank und S. Strobl

Innsbruck — Ein anonymes Schreiben mit dem Absender „diverse Hundehalter von Pettnau" erreichte dieser Tage die Tiroler Tageszeitung und Bürgermeister Martin Schwaninge­r. Kritisiert wird die Hundeverhaltungsordnung der Gemeinde und der Umstand, dass am Wirtschaftsweg nördlich des Autobahndammes von Oberpettnau bis Dirschenbach eine Hunde-Freilaufzone eingerichtet wurde. Es bestehe ein Gefahrenpotenzial für die Hunde und den Autobahnverkehr. Im Bereich der Autobahnabfahrt zur Raststätte Rosenberger Richtung Westen betrage der Abstand des Wirtschaftsweges zur Fahrbahn nur ein paar Schritte. Auf Nachfrage der TT erklärt der Gemeindechef, dass es keine Probleme mit Hundebesitzern in der Gemeinde gebe, und fordert den Beschwerdeführer auf, sich zu zeigen, damit eine Diskussion möglich sei.

Im Gemeinderat hab­e Einigkeit geherrscht. „Wir sind sehr großzügig gegenüber den Hundebesitzern, die Kosten sind mit 55 Euro für den erste­n Hund und 75 Euro für den zweiten Hund gering." Die örtlichen Hundehalter seien nicht das Problem, Besucher aus Innsbruck würden alles zuparken, ihre Hunde überall hinkoten lassen und keinen Cent im Dorf lassen, ärgert sich der Bürgermeister.

Der beste Freund des Menschen sorgt oft genug dafür, dass Menschen sich erbitterte Diskussionen liefern. Laut Erich Goschler, Tierfreunde Österreich, ist eine Debatte obsolet: „Das Sacki für das Gacki muss für jeden Hund selbstverständlich sein", sagt er. Hier sollten die Gemeinden auch kräftig zulangen, falls Hundebesitzer kein Einsehen haben.

Die Hundesteuer ist dem Verein indes ein Dorn im Auge. „Wir fordern die sofortige Abschaffung dieser mittelalterlichen Steuer", sagt Goschler. Da er das selbst als unrealistisch einstuft, wünscht er sich, dass Gemeinden künftig auflisten müssen, wie das Geld für Attraktionen für Hunde zweckgewidmet werden soll, für Freilaufzonen etwa. Immer wieder sei indes von Katzensteuern oder Pferdesteuern die Rede. Tiere würden aber viel zum Wohlbefinden der Menschen beitragen, zudem würden die Tierhalter durch Futter- und Tierarztkosten ohnedies genug bezahlen. „Rein volkswirtschaftlich betrachtet müsste die Hundehaltung gefördert und nicht besteuert werden."

Zwischen 40 und über 100 Euro müssen derzeit pro Jahr pro Hund durchschnittlich in Tirol berappt werden. Bezüglich der Abgaben, die Frauerln und Herrln für ihre Hunde leisten, gelten in Tirol zwei Ermächtigungen. Das Finanzausgleichsgesetz des Bundes lässt den Gemeinden bei der Hundegebühr freie Hand. Das Land Tirol stellt ein Hundegesetz dazu, das eine Deckelung von 45 Euro pro Jahr für einen Wachhund vorsieht.

Die unterschiedlich gehandhabte Hundesteuer sorgt immer wieder für Diskussionen. Eine Gemeinde, die davon verschont bleibt, ist Matrei am Brenner. Mit 40 Euro jährlich für einen Hund ist der Wipptaler Ort einer der günstigsten. Matrei sei flächenmäßig die zweitkleinste Gemeinde Tirols, deshalb gebe es auch kaum zu wartende Spazierwege.

Für Gemeindeverbands-Präsident Ernst Schöpf ist die Hundesteuer kein Regulativ. „Hunde haben einen großen Stellenwert." Mit hohen Gebühren könne man Hundeliebhaber nicht lenken.

Besonders teuer ist die Hundehaltung in Landeck mit 110 Euro pro Hund. Begründung: der hohe Aufwand durch die Verunreinigung. Pensionisten bekommen aber eine Ermäßigung. In Telfs werden 100 Euro pro Jahr pro Hund bezahlt, und in Innsbruck fallen 99,96 für jeden Hund außer Wachhunden an. Die Telfer Umweltreferentin Cornelia Hagele erklärt die hohe Gebühr mit der teuren Infrastruktur (60 Hundestationen müssen gewartet werden). In Telfs sind derzeit über 600 Hunde gemeldet, Hagele geht aber von weiteren 200 nicht gemeldeten Vierbeinern aus. Derzeit sei man mit Hundetrainern im Gespräch, um ein Bonus-System zu erarbeiten.

In Reutte, wo es immer wieder zu Konflikten wegen verunreinigter Wege kommt, liegt die Gebühr bei 80 Euro für den ersten und bei 125 Euro für den zweiten Hund. Die Entsorgung des Kots sei aufwändig, informiert Amtsleiter Sebastian Weirather. Auf der Homepage wird auch auf Strafen von bis zu 3750 Euro bei Übertretungen der Verordnungen hingewiesen. Personen mit Hundeführerschein haben eine Steuerbegünstigung.

Wie in anderen Gemeinden bereitet auch in Lienz die Dunkelziffer unangemeldeter Hunde Probleme. „Es ist wichtig, dass die Hunde registriert werden", betont der Lienzer Stadtkämmerer Peter Blasisker. Gegen Hundehalter, die dies ignorieren, hat die Stadt Lienz eine Strategie gefunden. Seit der Einführung des Österreichischen Hunderegisters 2010 tragen Tierärzte etwa Impfungen ein. Das Register wird in Lienz regelmäßig eingesehen und Hundefreunde, die ihren Vierbeiner nicht angemeldet haben, werden angeschrieben. Lienz bietet übrigens für Menschen ab 60, die alleine in einem Haushalt leben, eine Vergünstigung: Ihr Liebling ist von der Steuer befreit.