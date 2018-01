Frau Haselwanter-Schneider, Sie plakatieren, Tirol zu lieben und es darum beschützen zu müssen. Klingt ein wenig nach Jean d’Arc? Andrea Haselwanter-Schneider: (lacht) Nein. Es liegt in der DNA der Liste Fritz, weil wir die Leute und das Land mögen. Und dann will man die Leute und das Land auch beschützen. Daher haben wir auch Nein zum Olympia-Milliarden-Wahnsinn gesagt. Wir wollten die Leute vor etwas bewahren. Bei Olympia war es dieser Gigantismus. Und heute sehen wir, dass es diesen Gigantismus auch im Tourismus gibt. Bis vor Kurzem waren Gletscher noch heilig und unantastbar. Jetzt brauchen wir immer noch mehr Pistenkilometer. Wir sagen Nein zu diesem mörderischen Verdrängungswettbewerb. Wir müssen uns überlegen, wie wir mit diesen Auswüchsen und Fehlentwicklungen umgehen. Es gibt eine gewisse Tourismusmüdigkeit im Land. Einst hat es eine Art Gesellschaftsvertrag gegeben: Die Touristiker wollten dieses Land entwickeln, damit alle davon profitieren. Das war auch richtig so. Heute profitieren die Leute nicht mehr, sondern sehen nur die negativen Auswirkungen.

Wie sollte denn der Massentourismus zurückgedrängt werden? Haselwanter-Schneider: Wohin soll die Reise gehen? Wir haben heute schon viermal mehr Nächtigungen als Kärnten. Man kann nicht Saison für Saison noch mehr Nächtigungen abfeiern. Sind wir mit unserer Infrastruktur nicht schon am Plafond? Da muss sich auch die Branche etwas überlegen – die Konzepte kann nicht immer nur die Politik übernehmen. Das fängt bei der Anreise an. Immer nur über die bösen Transit-Lkw zu schimpfen, ist zu wenig. Auch der Tourismus spielt hier eine Rolle. Wir haben nur begrenzt Platz.

Gibt es aus Ihrer Sicht überhaupt etwas, das derzeit gut läuft in Tirol? Haselwanter-Schneider: Mir wird immer unterstellt, alles schlechtzureden. Einiges läuft gut, aber vieles ginge viel besser. Da braucht es einfach den politischen Willen, die Probleme zu erkennen. Ich unterstelle dieser Landesregierung, dass dort viele brave Verwalter sitzen. Die Innovationen fehlen mir. Als Politiker muss ich mich doch etwas trauen, Visionen haben und einen Willen, etwas zu verändern. Daran fehlt es den Verantwortlichen aber sehr. Wenn 16.000 Leute in Tirol eine Notunterstützung brauchen, dann läuft nicht alles richtig. Wenn 18.000 Menschen im Land trotz Arbeit arm sind, dann stimmt etwas nicht. Die Arbeitslosenstatistik ist gut, aber sind da auch Arbeitsplätze geschaffen worden, von denen man leben kann? Das sind die wenigsten. Die Vorarlberger verdienen im Schnitt um 240 Euro mehr. Der soziale Wohnbau ist für viele schon nicht mehr leistbar. Da gibt es genug zu tun.

Wenn man schon die besseren Konzepte zu haben vorgibt – will die Liste Fritz das dann nicht auch einmal in einer Regierung umsetzen? Haselwanter-Schneider: Wir bleiben Opposition, weil wir wissen, wie es einem Juniorpartner in einer Tiroler Landesregierung mit einer allmächtig agierenden ÖVP geht. Das haben wir mit der SPÖ gesehen – die sind halbiert aufgewacht. Jetzt haben die Grünen alle ihre Werte über Bord geschmissen. Die haben den Natur- und Menschenschutz verraten. Alle anderen drängen in die Regierung. Wir geben uns nicht so billig her. Unsere Ideen liegen auf dem Tisch – auch wenn sie schubladisiert werden.

Sind Sie manchmal morgens vor dem Spiegel nicht frustriert, wenn die Regierung Ihre Ideen eine um die andere schubladisiert? Haselwanter-Schneider: Ich kann mich zumindest jeden Tag noch in den Spiegel schauen. Ich bin nicht die Verhinderin.

Kann aber diese Oppositionsansage ausreichen, um Ihre Hauptzielschicht – die frustrierten (Nicht-)Wähler – dazu zu bewegen, die Liste Fritz zu wählen? Haselwanter-Schneider: Davon bin ich überzeugt. Wir könnten auch regieren – aber nicht in dieser Konstellation, wie es derzeit in Tirol der Fall ist. Ich traue mir jederzeit zu, ein Regierungsamt zu übernehmen. Aber das ist nicht der Punkt. Ich lasse mich nicht als Juniorpartner einbremsen. Das weiß auch die Bevölkerung. Jemand muss das soziale Gewissen im Land sein. Der letzte Sozialpolitiker in diesem Land war Walter Guggenberger (Anm: SPÖ). Wer kümmert sich jetzt noch um die kleinen Leute im Land? Ich muss nicht zu Reich und Schön auf die Weißwurstparty gehen.

Wie wichtig ist Fritz Dinkhauser noch für die Liste? Haselwanter-Schneider: Es wäre ein Unsinn, auf sein Know-how zu verzichten. Er ist ein väterlicher Freund. Wir teilen uns das schon gut auf. Ich mache die Spitze und Fritz macht, was er macht. Und das macht er gut.

Heißt das, dass Sie Dinkhauser am Ende des Jahres nicht als Parteichef beerben wollen oder sollen? Haselwanter-Schneider: Fritz ist gewählter Parteiobmann bis Ende des Jahres und wird dann selbst entscheiden, was er weiter vorhat. Er hat sich noch nicht dazu geäußert. Ich lasse aber nicht zu, dass man uns jetzt auseinanderdividiert.

Das Interview führte Manfred Mitterwachauer